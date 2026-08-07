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El mosquito no da tregua: Panamá suma una nueva muerte por dengue

Las hospitalizaciones, los casos con signos de alarma y los cuadros graves también registraron un incremento, manteniendo la presión sobre el sistema de salud.

El Aedes aegypti transmite el virus del dengue al picar a una persona infectada y posteriormente a otras personas, favoreciendo la propagación de la enfermedad. Infobae Perú
El Aedes aegypti transmite el virus del dengue al picar a una persona infectada y posteriormente a otras personas, favoreciendo la propagación de la enfermedad. Infobae Perú
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El dengue continúa ganando terreno en Panamá. El país registró una nueva defunción y 585 contagios adicionales en apenas una semana, elevando a 4.936 los casos acumulados durante 2026.

El nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud también muestra más hospitalizaciones y cuadros graves, pese a que las autoridades sostienen que la tendencia semanal comenzó a descender.

Entre las semanas epidemiológicas 27 y 28, los casos pasaron de 4.351 a 4.936, lo que equivale a 585 diagnósticos nuevos. Del total acumulado, 4.301 pacientes no presentaron señales de alarma, mientras 606 desarrollaron signos que requieren vigilancia médica y 29 fueron clasificados como dengue grave.

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Las autoridades sanitarias reportaron 4.936 casos acumulados de dengue y 14 defunciones durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026. REUTERS/ Thilina Kaluthotage
Las autoridades sanitarias reportaron 4.936 casos acumulados de dengue y 14 defunciones durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026. REUTERS/ Thilina Kaluthotage

Las hospitalizaciones también registraron un incremento. El número de pacientes ingresados subió de 520 a 577, es decir, 57 hospitalizaciones adicionales entre un reporte y otro. Al mismo tiempo, las defunciones aumentaron de 13 a 14, con una nueva muerte registrada en Chiriquí, que pasó de uno a dos fallecimientos acumulados.

La Región Metropolitana se mantiene como el principal foco, con 1.388 casos acumulados, seguida de Colón con 1.067. Panamá Oeste registra 470, San Miguelito 411, Chiriquí 384 y Bocas del Toro 365. Además, la incidencia nacional aumentó a 106,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 92,2 en la semana anterior.

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En el ámbito local, Veracruz encabeza los corregimientos con 517 contagios, seguido de Puerto Pilón con 239 y Tocumen con 227. También superan los 100 casos 24 de Diciembre, Sabanitas, Cristóbal Este, Burunga y Cristóbal, una concentración que obliga a reforzar la vigilancia y los operativos de eliminación de criaderos.

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. El insecto adquiere el virus cuando se alimenta de una persona infectada y, después de que este se reproduce en su organismo, puede transmitirlo mediante nuevas picaduras. La enfermedad no suele propagarse directamente entre seres humanos.

A diferencia de otros mosquitos, el Aedes aegypti tiene mayor actividad durante el día, especialmente temprano en la mañana y al final de la tarde.

Eliminar recipientes con agua estancada dentro y alrededor de las viviendas sigue siendo la medida más efectiva para reducir los criaderos del mosquito transmisor. Cortesía Minsa
Eliminar recipientes con agua estancada dentro y alrededor de las viviendas sigue siendo la medida más efectiva para reducir los criaderos del mosquito transmisor. Cortesía Minsa

También se ha adaptado a vivir cerca de las personas y utiliza pequeños depósitos de agua acumulada para colocar sus huevos, incluso en recipientes aparentemente inofensivos dentro de las viviendas.

Tanques destapados, cubetas, llantas, floreros, bebederos de animales y botellas pueden convertirse en criaderos. Por ello, el Minsa insiste en eliminar objetos que acumulen agua, limpiar los recipientes útiles y mantenerlos correctamente tapados. Estas acciones deben realizarse dentro y alrededor de los hogares, no únicamente cuando comienzan a aumentar los contagios.

Los síntomas suelen comenzar con fiebre, dolor intenso de cabeza y malestar general, acompañados de molestias detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, cansancio y, en algunos pacientes, erupciones cutáneas.

Ante estas señales, las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación oportuna.

El dengue puede presentarse más de una vez en una misma persona, ya que existen cuatro serotipos diferentes del virus. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo
El dengue puede presentarse más de una vez en una misma persona, ya que existen cuatro serotipos diferentes del virus. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

El período más delicado puede aparecer cuando la fiebre empieza a disminuir, porque esa mejoría aparente no siempre significa que el paciente esté fuera de peligro. Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia, irritabilidad o dificultad para respirar son signos de alarma que requieren atención inmediata y pueden indicar la evolución hacia dengue grave.

También debe evitarse el consumo de aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios cuando exista sospecha de dengue, debido a que pueden aumentar el riesgo de sangrado.

La hidratación constante resulta fundamental, pero el tratamiento y los medicamentos deben ser indicados por personal médico, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Una particularidad del dengue es que una persona puede contraerlo más de una vez, porque existen cuatro serotipos del virus. Haber padecido uno genera protección duradera contra ese tipo específico, pero no contra los demás.

Además, una infección posterior por otro serotipo puede elevar el riesgo de complicaciones, aunque no todas las reinfecciones evolucionan de manera grave.

La fumigación ayuda a reducir la población de mosquitos adultos, pero eliminar los criaderos donde se desarrollan los huevos y las larvas sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la propagación del dengue, recordó la directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias. Cortesía
La fumigación ayuda a reducir la población de mosquitos adultos, pero eliminar los criaderos donde se desarrollan los huevos y las larvas sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la propagación del dengue, recordó la directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias. Cortesía

El Ministerio de Salud mantiene operativos de control de vectores en todo el país, pero advierte que la respuesta institucional no sustituye la participación ciudadana.

La directora nacional de Promoción de la Salud, Dra. Oris Iglesias, mencionó que aunque la nebulización o fumigación contribuye a disminuir la población de mosquitos adultos, esta acción no elimina los huevos ni las larvas, por lo que la eliminación de los criaderos continúa siendo la medida más efectiva para prevenir la propagación de la enfermedad.

“Para cortar la transmisión del dengue es vital la eliminación de criaderos. Todas las acciones del Ministerio de Salud están enfocadas en educar a la población y promover la participación comunitaria para evitar la reproducción del mosquito”, destacó Iglesias.

Con más casos acumulados, 577 hospitalizaciones y 14 muertes, eliminar criaderos, reconocer las señales de alarma y buscar atención médica sin demora siguen siendo las medidas decisivas para reducir el impacto de la enfermedad.

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