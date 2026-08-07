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Honduras: Juan Orlando Hernández niega haber amenazado a representantes de la PGR durante audiencia por caso Pandora II

El expresidente Juan Orlando Hernández negó haber amenazado a representantes de la PGR durante la audiencia por el caso Pandora II y aseguró que solo ejerció su derecho a la defensa.

El expresidente negó haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República. (FOTO: Proceso HN)
El expresidente negó haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República. (FOTO: Proceso HN)
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El expresidente Juan Orlando Hernández rechazó este jueves haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia de declaración de imputados por el caso Pandora II y aseguró que únicamente ejerció su derecho a la defensa dentro del proceso judicial.

Hernández respondió a los señalamientos realizados por el procurador general, Dagoberto Aspra, quien denunció que el exmandatario habría dirigido expresiones intimidatorias contra representantes de la PGR durante la audiencia celebrada esta semana.

En una conferencia de prensa realizada frente a su vivienda, el exgobernante sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y reprodujo un audio para respaldar su versión sobre lo ocurrido durante la diligencia judicial.

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Asegura que ejercía su derecho a la defensa

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Hernández afirmó que sus intervenciones estuvieron dirigidas únicamente a exigir un proceso judicial objetivo, imparcial y ajustado a la ley.

El exmandatario manifestó que en ningún momento intentó intimidar a los representantes de la Procuraduría y sostuvo que sus expresiones formaban parte del ejercicio legítimo de su defensa.

“Si hubiese existido la más mínima intimidación cualquiera de las partes hubiese intervenido de inmediato por desacato y falta de respeto”, expresó.

Asimismo, señaló que, según su interpretación, los representantes de la PGR no reaccionaron durante la audiencia porque no consideraron que sus palabras constituyeran amenazas.

Juan Orlando Hernández brindó una conferencia de prensa frente a su vivienda. (FOTO: Proceso HN)
Juan Orlando Hernández brindó una conferencia de prensa frente a su vivienda. (FOTO: Proceso HN)

Reproduce audio y cuestiona el ambiente político

Como parte de su conferencia de prensa, Juan Orlando Hernández reprodujo un audio en el que manifestó su preocupación por la situación institucional del país.

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En ese mensaje afirmó que considera ser objeto de una campaña de odio dentro de un ambiente político polarizado y cuestionó el papel de algunos sectores que, según dijo, buscan notoriedad mediante declaraciones públicas.

El exmandatario sostuvo que este tipo de actuaciones terminan afectando la institucionalidad y perjudicando a las futuras generaciones.

También expresó que durante el tiempo que permaneció privado de libertad en Estados Unidos existió, según su criterio, un ambiente que permitió ataques contra integrantes de su familia.

Hernández aseguró que únicamente ejercía su derecho a la defensa durante la audiencia. (FOTO: ICN Digital)
Hernández aseguró que únicamente ejercía su derecho a la defensa durante la audiencia. (FOTO: ICN Digital)

En el audio difundido ante la prensa, Hernández también hizo referencia a su período como presidente de Honduras entre 2014 y 2022.

Afirmó que durante su administración algunos funcionarios mostraban temor para enfrentar a estructuras vinculadas con el narcotráfico, debido a los riesgos que implicaba combatir a esas organizaciones criminales.

Estas declaraciones fueron parte de la exposición realizada por el exgobernante para responder a los cuestionamientos surgidos tras la audiencia relacionada con el caso Pandora II.

Proceso judicial continúa

La comparecencia pública se produjo mientras continúa el proceso judicial derivado del caso Pandora II, en el que Hernández enfrenta acusaciones que él rechaza y califica como parte de una persecución política.

El expresidente reiteró que continuará ejerciendo su derecho a la defensa dentro de los procedimientos establecidos por la ley y aseguró que espera que las autoridades actúen con imparcialidad durante el desarrollo del caso.

Hasta el momento, la PGR mantiene la postura expresada por su titular respecto a las supuestas amenazas denunciadas, mientras el proceso judicial sigue su curso ante las instancias correspondientes.

Será en las siguientes etapas del caso donde las autoridades determinen el desarrollo de las investigaciones y las decisiones que correspondan conforme al procedimiento legal.

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