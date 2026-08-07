Al menos 11 civiles heridos en un ataque de los rebeldes hutíes contra una zona fronteriza de Arabia Saudita con Yemen (EP)

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Al menos 11 civiles, entre ellos un niño de cuatro años, resultaron heridos el jueves en un ataque “indiscriminado” atribuido a los rebeldes hutíes contra la región saudita de Najrán, fronteriza con Yemen, en medio de una nueva escalada de violencia entre el grupo terrorista respaldado por Irán y Arabia Saudita. Horas antes, los hutíes reivindicaron una ofensiva con misiles balísticos y drones contra campamentos militares del Gobierno yemení en Marib y Hadramut, que dejó al menos 58 soldados y oficiales muertos, según confirmó el Ministerio de Defensa de Yemen.

El portavoz de las Fuerzas de la Coalición para el Apoyo a la Legitimidad en Yemen, el general de división Turki al Maliki, informó que entre los heridos en Najrán figuran siete ciudadanos sauditas, un yemení, dos egipcios y un ciudadano pakistaní. Además, las autoridades sauditas indicaron que entre las víctimas se encuentra un niño de cuatro años.

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“La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques mediante el lanzamiento indiscriminado de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles”, afirmó Al Maliki en un comunicado. El portavoz sostuvo que la acción constituye “una flagrante violación” del derecho internacional humanitario por atacar deliberadamente a civiles e instalaciones vitales.

Asimismo, aseguró que la coalición encabezada por Arabia Saudita “continuará adoptando las medidas disuasorias necesarias contra estos ataques terroristas para garantizar la protección de los ciudadanos”.

El portavoz saudita no precisó el lugar exacto donde impactaron los proyectiles ni informó sobre los daños materiales ocasionados. Los rebeldes hutíes tampoco emitieron un comunicado sobre el ataque contra Najrán.

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“La milicia terrorista hutí llevó a cabo estos ataques mediante el lanzamiento indiscriminado de proyectiles contra bienes e instalaciones civiles”, afirmó Al Maliki en un comunicado (EP)

De acuerdo con las autoridades sauditas, esta es la primera vez desde el inicio del intercambio de ataques entre los hutíes y Arabia Saudita, a mediados del mes pasado, que Riad informa sobre civiles heridos en un ataque contra su territorio.

Horas antes del ataque en Najrán, los hutíes reivindicaron una oleada de ataques con cohetes, misiles balísticos y drones contra campamentos militares del Gobierno reconocido internacionalmente en las gobernaciones de Marib y Hadramut.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, aseguró en redes sociales que “nuestras Fuerzas Armadas han llevado a cabo una operación militar cualitativa y de gran escala contra concentraciones del enemigo saudí en las zonas de Al Ruaik, Al Abr, Al Zanih y otros campamentos pertenecientes a las llamadas Primera y Tercera Divisiones de Emergencia”.

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El vocero afirmó que la ofensiva causó la muerte de “cientos de mercenarios saudíes” y permitió “destruir y quemar un gran número de campamentos, almacenes y armamento del enemigo”, aunque no aportó cifras verificadas.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió moderación a las partes. Su portavoz adjunto, Farhan Haq, advirtió que “la reanudación de los combates podría revertir los avances logrados con tanto esfuerzo en la reducción de la violencia en los últimos años”.

“Las partes deben priorizar el diálogo y colaborar de forma constructiva con los esfuerzos liderados por la ONU para alcanzar una solución política negociada”, agregó.

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El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)

La Embajada de Estados Unidos en Yemen también condenó la ofensiva y expresó “sus más sentidas condolencias a las familias de los valientes soldados yemeníes fallecidos hoy en Hadramut y Marib”. En el mismo comunicado sostuvo que “los cobardes ataques de los hutíes, respaldados por Irán, representan un ejemplo más de su terrorismo contra el pueblo yemení” y deseó una pronta recuperación a los heridos.

(Con información de AFP, AP y EFE)