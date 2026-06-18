Cuánto sol necesita el cuerpo para producir vitamina D, regular el sueño y proteger el corazón

La luz solar influye en la salud física y mental al regular hormonas, defensas, emociones y ritmos biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz solar ocupa un lugar central en la relación entre el entorno y el funcionamiento del cuerpo humano. Desde tiempos remotos, la exposición al sol ha marcado ritmos de vida, hábitos y tradiciones, situándose como un elemento determinante en la evolución de la salud y el bienestar de las personas. A lo largo de la historia, la ciencia ha profundizado en los efectos que ejerce sobre los distintos sistemas del organismo, revelando una compleja interacción entre los rayos solares y los procesos internos que sostienen la vida.

Si bien suele asociarse con la energía y la vitalidad, su impacto en la salud va mucho más allá de lo evidente. Diversos estudios y observaciones clínicas han puesto de manifiesto que puede influir de maneras profundas tanto en el equilibrio físico como en el estado mental. Estos efectos, que abarcan desde la regulación de hormonas hasta la modulación de defensas y emociones, han llevado a expertos a recomendar una exposición consciente y moderada como parte de una vida saludable. Sin embargo, la relación es compleja y requiere ser entendida en toda su amplitud, especialmente cuando se consideran los grandes efectos que puede tener sobre la salud mental y física.

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La luz solar y el impacto en la salud

La luz solar tiene beneficios clave para la salud y el bienestar. Más allá de los riesgos conocidos, numerosos estudios destacan que una exposición adecuada contribuye a la producción de vitamina D, fortalece los huesos, mejora el ánimo y ayuda a regular el sueño, siempre considerando la cantidad y el horario recomendados para optimizar sus efectos sin descuidar la seguridad.

La exposición al sol favorece la producción de vitamina D, fortalece los huesos y contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exponerse de forma controlada estimula la obtención de vitamina D, fundamental para la salud ósea, el sistema inmunitario y un estado de ánimo estable. La especialista Neha Vyas, doctora citada por Cleveland Clinic, subraya que estos beneficios solo se alcanzan si se adapta el tiempo de exposición a factores personales, como la edad, el tono de piel y el lugar de residencia.

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La exposición directa al sol es la vía principal para la producción del nutriente, ya que más del 90% de esta vitamina se genera a través de la piel, según Cleveland Clinic. La vitamina es esencial para mantener huesos fuertes, músculos sanos y una función inmune eficiente. El Dr. Charles Garven, también de la clínica estadounidense, indica que la deficiencia se asocia con enfermedades como osteoporosis y raquitismo, y que se pueden buscar alternativas en alimentos, como pescados, huevos y leche fortificada, o mediante suplementos, aunque estos no logran reproducir completamente los efectos de la luz solar sobre la salud.

Este hábito también es determinante en la regulación del ánimo y el ritmo del sueño. Según la doctora Vyas, la exposición a la luz en las primeras horas del día ayuda a elevar los niveles de serotonina, un neurotransmisor crucial para el bienestar y la motivación. Healthline explica que la luz natural que ingresa por los ojos activa áreas específicas de la retina. Esto promueve la liberación de serotonina en el cerebro, mientras que la oscuridad estimula la segregación de melatonina, la hormona que favorece el sueño. Esta sincronía contribuye a un ritmo circadiano saludable y previene trastornos como el trastorno afectivo estacional.

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Un estudio de 2024, publicado en Science Direct, muestra que pasar al menos una hora al aire libre durante el invierno puede reducir los síntomas depresivos y mejorar el bienestar general. Para quienes no reciben suficiente luz natural, la fototerapia representa una alternativa útil avalada por profesionales médicos.

La luz solar de las primeras horas del día eleva la serotonina y ayuda a regular la melatonina, el sueño y el ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dermatólogos de Harvard demostraron que la exposición, incluso en invierno, estimula la producción de hormonas y neurotransmisores como endorfinas y glutamato, que mejoran el estado de ánimo, la atención y la función cognitiva. La luz solar genera sensaciones de bienestar similares a las que produce el ejercicio físico y ayuda a mantener el equilibrio emocional durante los meses de menor luminosidad. Estos efectos fisiológicos se observan con exposición moderada, aunque en invierno suele requerirse más tiempo al aire libre para obtener los mismos beneficios.

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La luz solar también influye en la salud cardiovascular y el funcionamiento inmunitario. De acuerdo con The New York Times, investigaciones en Suecia han vinculado una mayor exposición al sol con presión arterial más baja y menor incidencia de insuficiencia cardíaca.

El Dr. Richard Weller menciona que el contacto solar impulsa la liberación de óxido nítrico en la piel, un gas que relaja los vasos sanguíneos y contribuye a disminuir la presión arterial. Además, Cleveland Clinic destaca que la radiación ultravioleta B puede controlar la inflamación y beneficiar dolencias como la esclerosis múltiple, la psoriasis y el eczema.

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Los expertos recomiendan una exposición solar de 10 a 30 minutos al día, ajustada por edad, tono de piel, estación y ubicación, con protección fuera de períodos cortos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una exposición solar saludable y segura

Para aprovechar los beneficios de la luz solar y evitar daños, los expertos recomiendan ajustar la exposición según factores como el tono de piel, la edad, la estación y la ubicación. Entre 10 y 30 minutos al día suelen ser suficientes para obtener efectos positivos, señala Cleveland Clinic.

Healthline aconseja exponer brazos, manos y rostro sin protector solar en períodos cortos, manteniéndose siempre fuera del horario de máxima radiación solar, como resalta la Dra. Elizabeth Ko a The New York Times. Si se permanece al aire libre más tiempo, resulta imprescindible el uso de protector solar de amplio espectro, ropa apropiada y sombreros de ala ancha. Las personas con piel clara deben ser especialmente cuidadosas, porque tienen mayor riesgo de quemaduras.

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Respecto al uso de suplementos, investigaciones citadas por The New York Times advierten que la vitamina D en pastillas no iguala los beneficios completos de la exposición solar, sobre todo en lo relacionado con la función inmunológica y la salud cardiovascular. Aprovechar la luz solar de manera equilibrada es una aliada efectiva del bienestar. Adaptar la exposición a las circunstancias personales y seguir prácticas de protección permite conjugar los efectos positivos de la radiación solar con la prevención de riesgos, recordando que la clave está en la moderación.