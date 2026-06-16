Salud

El mito de los 5 segundos: qué tipo de alimentos se contaminan más al caer al suelo

Investigadores del Imperial College de Londres señalan que los microbios se adhieren en el primer contacto con una superficie sucia, y que varios factores del entorno definen el nivel de riesgo real

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Ilustración acuarela de una mano de tez clara alcanzando un trozo de comida que cae hacia un suelo de baldosas azules y amarillas en una cocina.
La regla de los cinco segundos no tiene respaldo científico y no reduce el riesgo de contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de la “regla de los cinco segundos” ha circulado durante años en hogares y cocinas: si un alimento se recoge rápidamente del suelo, sería seguro comerlo. Sin embargo, recientes investigaciones científicas han desmentido de forma categórica esta creencia y alertan sobre los riesgos inmediatos de contaminación bacteriana.

Estudios realizados por especialistas del Imperial College de Londres, citados por The Guardian, revelan que los microbios pueden adherirse a los alimentos en cuanto estos tocan una superficie contaminada.

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No existe margen de seguridad por retirar la comida antes de cinco segundos; la transferencia bacteriana puede producirse de manera instantánea y representar un peligro para la salud. Ante este escenario, los expertos insisten en que ningún alimento que haya tocado el suelo debería consumirse, sin importar la rapidez con la que se recupere.

Una mano intenta atrapar una rodaja de pimiento rojo flotando sobre un suelo de madera. Se ven salpicaduras y gabinetes blancos en el fondo de la cocina.
Los microbios se transfieren de forma inmediata cuando el alimento toca una superficie contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rapidez no reduce el riesgo

La llamada regla de los cinco segundos carece de respaldo científico. De acuerdo con revisiones de varios estudios, incluso un contacto fugaz entre el alimento y una superficie contaminada puede ser suficiente para permitir el paso de bacterias.

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El riesgo existe tanto para comidas húmedas como secas, aunque la magnitud de la contaminación depende de condiciones específicas.

Una persona arrodillada en un suelo de baldosas claras extiende una mano hacia dos trozos de verdura verde que caen, con un mueble blanco al fondo.
La humedad del alimento favorece la adhesión bacteriana, según estudios revisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier persona que se pregunte si es seguro comer alimentos caídos al suelo debe saber que los microbios pueden transferirse de inmediato apenas el producto entra en contacto con una superficie sucia. Limitar el tiempo de exposición no elimina el peligro de contaminación, y la única recomendación segura es descartar lo que haya caído.

Factores que aumentan la contaminación

Las investigaciones citadas por The Guardian y coordinadas por el profesor John Tregoning subrayan que la composición del alimento y el tipo de suelo son determinantes en la transferencia de microbios.

Manos lavando tomates bajo el grifo, con un colador lleno de cebolla cabezona blanca, cebolla larga, pimentón rojo y cilantro en un fregadero de cocina.
Lavar solo con agua no garantiza eliminar bacterias tras una caída, la limpieza con detergente es más eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con alto contenido de agua, como la sandía, resultan especialmente vulnerables, ya que la humedad facilita la adhesión bacteriana. La contaminación aumenta cuando estos productos caen sobre superficies lisas, como baldosas o acero inoxidable.

No obstante, aunque la transferencia en suelos porosos —como la madera o las alfombras— puede ser menor, el riesgo nunca desaparece por completo. Incluso el pan, que es un alimento seco, puede contaminarse si cae sobre una superficie sucia, aunque retenga menos bacterias que un alimento húmedo.

Superficies y persistencia de bacterias

Mujer caucásica con camisa a cuadros y delantal azul limpia una encimera de cocina de madera clara con guantes celestes y un paño. Productos de limpieza a la derecha.
Las bacterias pueden permanecer activas hasta 24 horas en mesas y encimeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bacterias pueden permanecer activas en superficies durante periodos prolongados. Según los estudios revisados, los microorganismos sobreviven hasta 24 horas en mesas y encimeras.

Esto implica que, si un alimento contaminado entra en contacto con una mesa y, tiempo después, otro producto cae en el mismo lugar, los patógenos pueden pasar de un alimento a otro.

En ámbitos como hospitales, la preocupación es aún mayor. Una investigación sobre utensilios médicos evidencia que lavar con agua no es suficiente para eliminar bacterias tras una caída; solo la limpieza con detergente elimina los microorganismos de manera eficaz. Esta recomendación se extiende a la cocina y cualquier espacio de manipulación de alimentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La recomendación más segura es desechar cualquier alimento que haya tocado el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Higiene, la mejor defensa

Frente a la evidencia científica, los expertos coinciden: la única medida segura es desechar cualquier alimento caído al piso. El lavado superficial, incluso con agua corriente, no garantiza la eliminación total de los gérmenes, sobre todo cuando se trata de superficies porosas o alimentos con textura irregular.

Mantener la limpieza de las superficies de trabajo es fundamental para reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Los especialistas sugieren extremar la higiene, limpiar correctamente los utensilios y evitar el consumo de cualquier producto que haya tocado el suelo, aunque sea por un instante.

Patatas con tierra y tomates de colores variados como rojo, verde, amarillo y tonos rojizos, dispuestos sobre una superficie de madera rústica.
Los alimentos secos también pueden contaminarse si caen sobre superficies sucias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso científico indica que la prevención es clave. No existen atajos ni reglas de tiempo que puedan suplantar una adecuada higiene y el descarte inmediato de alimentos contaminados.

La costumbre de aplicar la “regla de los cinco segundos” puede parecer inofensiva, pero la ciencia advierte que el riesgo para la salud es real y puede evitarse con decisiones simples y responsables.

Para quienes buscan minimizar peligros en la cocina, la recomendación es clara: renunciar al mito y priorizar la seguridad alimentaria, descartando de inmediato todo aquello que haya caído al suelo, sin excepciones.

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