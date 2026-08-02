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Cómo influye el consumo diario de yogur griego en el organismo

Su consumo habitual puede tener efectos distintos según el producto y el contexto de cada persona

Mujer sonriendo come de un bol blanco con una cuchara de metal. El bol contiene una crema blanca con granola, semillas y miel
El consumo diario de yogur griego puede favorecer la salud intestinal al aportar probióticos y una combinación de proteínas con menor carga de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comer yogur griego todos los días puede favorecer la salud intestinal al aportar bacterias beneficiosas y una combinación de proteínas y menor carga de carbohidratos que ayuda a la digestión, el control del apetito y la glucosa, aunque sus efectos dependen del tipo de producto y no lo convierten en una solución para todos los trastornos digestivos, explicó la revista Parade.

Una porción individual pequeña de yogur griego natural aporta cerca de 16 gramos de proteína y unos 6 gramos de carbohidratos, de acuerdo con lo explicado por nutricionistas. Esa composición puede enlentecer la digestión y reducir picos amplios de azúcar en sangre después de las comidas, sobre todo frente a desayunos o colaciones azucaradas.

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Para la mayoría de las personas, comer yogur griego a diario es una práctica compatible con el cuidado intestinal. La clave, según las especialistas, es que se trata de uno de los pocos alimentos que aportan probióticos: bacterias vivas que ayudan a equilibrar la microbiota.

La dietista registrada Eleana Kaidanian, propietaria de Long Island Nutritionist, explicó que en el yogur suelen encontrarse microorganismos como L. bulgaricus, S. thermophilus, Bifidobacteria y L. acidophilus. “En el nivel más básico, si comes yogur todos los días, estás exponiendo tu intestino a bacterias beneficiosas”, señaló.

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“Las bacterias buenas compiten con las dañinas por el espacio y los nutrientes que necesitan para prosperar. Si tienes más microbios buenos, se multiplicarán y actuarán como una defensa natural contra los patógenos”, agregó.

Un tazón de cerámica beige con yogur griego, nueces picadas y un líquido dorado. Una cuchara de metal plateado descansa dentro del tazón sobre una tabla de madera.
Los beneficios del yogur griego sobre la salud intestinal y la salud inmunitaria requieren un consumo regular durante meses o años y productos con cultivos vivos y activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficio intestinal requiere cultivos vivos y consumo continuo

La mejora de la salud intestinal no se limita a un efecto inmediato. Conforme a la revista, investigaciones sugieren que, a largo plazo, esos probióticos también pueden favorecer la salud inmunitaria, aunque para observar cambios sostenidos hace falta un consumo regular durante meses o años.

La dietista registrada Paloma Vega explicó que no todos los productos ofrecen las mismas cepas ni la misma cantidad de bacterias tras el procesamiento. Por eso recomendó revisar la etiqueta y buscar alguna indicación que certifique la presencia de cultivos vivos y activos, si el objetivo es obtener beneficios digestivos.

Vega definió al yogur griego como una variedad más espesa y cremosa que se cuela para retirar gran parte del suero líquido durante su elaboración. Ese proceso hace que, en general, tenga más proteína, menos carbohidratos y algo menos de calcio que el yogur común, aunque ambos pueden formar parte de una dieta nutritiva en función de las necesidades de cada persona.

La diferencia también aparece en el sabor. Kaidanian señaló que el yogur griego suele ser más ácido y con un gusto más intenso, mientras que el yogur regular resulta más neutro. “Piensa en el yogur regular como una versión diluida del yogur griego”, afirmó.

Cuchara de metal con nata coagulada blanca y cremosa. Fondo desenfocado con frascos de vidrio y una hoja de menta sobre una superficie de madera
El yogur griego expone al intestino a bacterias beneficiosas como L. bulgaricus, S. thermophilus, Bifidobacteria y L. acidophilus, que ayudan a equilibrar la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos lactosa y mejor saciedad y glucemia

El yogur griego puede resultar más tolerable para algunas personas con sensibilidad a la lactosa porque contiene menos que el yogur regular. Vega advirtió, de todos modos, que sigue teniendo algo de lactosa, por lo que quienes tienen intolerancia pueden sufrir molestias digestivas, y quienes presentan alergia a la leche o evitan los lácteos por razones personales o culturales necesitarán otras opciones.

La dietista Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic, sostuvo que este alimento, por su densidad y contenido proteico, produce saciedad. “Este alimento espeso, cremoso y rico en proteínas llena mucho, puede llevar a una reducción de los antojos y a menos picoteo si se consume con regularidad”, dijo.

Ese efecto puede percibirse incluso tras una sola porción en forma de menor apetito o menos antojos. Los cambios de peso, si hacen falta, y su mantenimiento requieren un consumo constante durante más tiempo.

La relación con la salud intestinal también pasa por el control de la glucosa. Vega indicó que esa ventaja convierte al yogur griego en una opción útil para muchas personas con diabetes o prediabetes, ya que una respuesta glucémica más estable forma parte del equilibrio metabólico que influye en el aparato digestivo.

Dos manos sujetan un tazón blanco con yogur griego, miel y avena. Una cuchara de metal levanta yogur. Mesa de madera y plantas verdes difuminadas
Por su densidad y contenido proteico, el yogur griego puede aumentar la saciedad, reducir antojos y ofrecer una respuesta glucémica más estable en personas con diabetes o prediabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Azúcar añadido y poca fibra limitan beneficios

El principal límite no está en el yogur griego en sí, sino en qué versión se elige. Zumpano advirtió que, cuando no es natural, a menudo contiene grandes cantidades de azúcar añadido para disimular su sabor ácido, y ese consumo diario elevado se asocia con mayor riesgo de aumento de peso, diabetes y síndrome metabólico.

Investigaciones citadas por la revista indican que el exceso de azúcares añadidos también puede alterar de manera negativa las bacterias intestinales. Por eso Kaidanian recomendó elegir yogur griego natural y ajustar el dulzor en casa con fruta fresca, canela o un toque de miel.

Otro punto a vigilar es la fibra, ya que el yogur griego aporta muy poca por sí solo. Cuando la dieta carece de este componente, el tránsito intestinal puede volverse más lento y favorecer problemas como hinchazón y estreñimiento.

Para compensarlo, Kaidanian sugirió combinarlo con frutas, verduras, frutos secos, semillas o cereales integrales. Esa mezcla no solo mejora el tránsito intestinal, sino que también prolonga la sensación de saciedad más que comer el yogur solo.

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