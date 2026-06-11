Salud

El método que transformó el entrenamiento en el ciclismo gana popularidad: de qué se trata

A diferencia de la frecuencia cardíaca, este mecanismo no se ve afectado por factores externos como el calor, el estrés o la hidratación, lo que lo convierte en la referencia más confiable para entrenar

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Ilustración de un ciclista con casco y mochila en una bicicleta moderna. Gráficos luminosos de potencia, vatios y flechas lo rodean en una calle urbana.
Dominar las zonas de potencia en ciclismo ha transformado el entrenamiento y la planificación de los ciclistas en todos los niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dominar las zonas de potencia en ciclismo ha transformado el entrenamiento y la planificación de los ciclistas en todos los niveles. Hoy, entrenar únicamente por sensaciones es cosa del pasado. De acuerdo con GQ, aprovechar los datos precisos de los medidores de potencia marca la evolución de este deporte tanto para profesionales como para quienes practican ciclismo urbano o amateur.

Las siete zonas de potencia segmentan el esfuerzo del ciclista en rangos definidos a partir de la potencia umbral funcional, el máximo esfuerzo sostenible durante una hora. Este sistema de cuantificación del esfuerzo, desarrollado originalmente por el reconocido fisiólogo Andrew Coggan, permite organizar los entrenamientos, distribuir las cargas de trabajo y personalizar el estímulo físico.

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Su metodología, estandarizada a nivel global por plataformas de análisis de datos como TrainingPeaks, asegura mejoras tangibles en resistencia, velocidad y adaptación metabólica, independientemente de la experiencia del ciclista.

Las zonas de potencia en ciclismo clasifican el esfuerzo en siete rangos, cada uno basado en un porcentaje de la potencia umbral funcional. Este sistema ayuda a planificar el entrenamiento con mayor precisión, previene el estancamiento en una única intensidad y facilita mejoras específicas según cada objetivo, optimizando el rendimiento y la salud física y mental.

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Persona con casco y ropa oscura monta una bicicleta eléctrica ligera gris en una ciclovía pavimentada, con árboles, césped y ciudad al fondo.
La planificación del entrenamiento con zonas de potencia optimiza el rendimiento y la salud física y mental del ciclista (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, este enfoque se consolidó como herramienta fundamental para quienes buscan optimizar su tiempo sobre la bicicleta. Al convertir la percepción subjetiva del esfuerzo en métricas objetivas, los ciclistas pueden estructurar entrenamientos más efectivos. Según GQ, el medidor de potencia dejó de ser exclusivo de las competencias profesionales y se ha extendido a quienes usan la bicicleta en la ciudad o como parte de su vida diaria.

La interpretación y el uso de los datos ofrecidos por estos dispositivos facilitan la adaptación de los entrenamientos a cada perfil, propiciando avances tangibles.

Beneficios de entrenar con zonas de potencia

Integrar el ciclismo en la rutina diaria aporta beneficios físicos y mentales. Proporciona entrenamientos estructurados y metas objetivas, lo que genera una sensación de progreso claro. Entrenar según las zonas permite desarrollar capacidades específicas: mejora la resistencia, potencia el sistema cardiovascular y facilita la recuperación, todo ello con un control más exacto de la carga de trabajo.

Este enfoque también ayuda a prevenir el sobreentrenamiento y a gestionar mejor la fatiga y la adaptación muscular. Las zonas de potencia aportan claridad en la planificación y contribuyen a una experiencia más segura, sobre todo para quienes inician en el ciclismo urbano. De hecho, un ensayo clínico publicado en PMC demostró que el entrenamiento basado en zonas de potencia genera adaptaciones y mejoras de rendimiento significativamente mayores en comparación con los planes tradicionales guiados por frecuencia cardíaca.

El ciclismo por zonas potencia el sistema cardiovascular con un control preciso del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciclismo por zonas potencia el sistema cardiovascular con un control preciso del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo calcular y utilizar las zonas de potencia

Para emplear el sistema, el primer paso consiste en determinar la potencia umbral funcional, es decir, la máxima potencia que puede mantener de forma estable durante una hora.

La prueba más común se realiza pedaleando durante 20 minutos a máxima intensidad sostenible y aplicando un factor de corrección estándar. Un medidor de potencia, integrado en pedales o bielas, transforma el esfuerzo físico en vatios y permite comparar sesiones de manera objetiva.

Con respecto a esta metodología, un estudio indexado en PubMed validó que estas pruebas de campo predicen con precisión matemática el umbral metabólico del atleta, permitiendo programar las intensidades de cada sesión de forma fiable.

Según GQ, conocer este dato es indispensable para ajustar los entrenamientos a momentos distintos del año y a necesidades individuales. El FTP representa el umbral fisiológico y sirve como referencia para programar las intensidades de cada sesión.

Utilizar el medidor de potencia ayuda a identificar en tiempo real si se está entrenando en la zona adecuada, sin depender de factores externos como la temperatura, el estrés o la hidratación, lo que constituye una diferencia frente al método tradicional de frecuencia cardíaca.

Las siete zonas de potencia en ciclismo

Hombre adulto con casco y ropa deportiva andando en bicicleta, con gráficos e iconos médicos de fondo.
El sistema divide el esfuerzo en siete zonas según el porcentaje de la potencia umbral funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema divide el esfuerzo en siete zonas, cada una relacionada con un rango porcentual respecto a la potencia umbral funcional y con aplicaciones prácticas específicas.

  1. Zona de recuperación activa (menos de 55%): Es la intensidad más baja, dedicada a facilitar la recuperación tras esfuerzos intensos y a promover la circulación. No mejora el rendimiento de manera directa, pero resulta esencial para asimilar las sesiones previas y disminuir la fatiga acumulada.
  2. Zona de resistencia (56-75%): Fundamental para desarrollar la base aeróbica. Permite adaptarse a esfuerzos prolongados, utilizar grasa como fuente de energía y mejorar la eficiencia a largo plazo. Es la zona idónea para recorridos largos a ritmo moderado.
  3. Zona tempo (76-90%): La exigencia aumenta, posibilitando mantener velocidades elevadas durante tiempos prolongados sin agotar en exceso las reservas. Es útil para preparar pruebas de fondo y simular condiciones de carrera en entrenamientos extensos.
  4. Zona de umbral de lactato (91-105%): En esta zona el esfuerzo se sitúa cerca del umbral anaeróbico, donde el cuerpo comienza a acumular lactato. Trabajar aquí incrementa el FTP y permite sostener velocidades altas durante más tiempo.
  5. Zona VO2 máximo (106-120%): Caracterizada por intervalos cortos y exigentes, de entre tres y cinco minutos, enfocados en elevar el consumo máximo de oxígeno. Desarrolla la capacidad cardiovascular y aporta mejoras clave en situaciones competitivas.
  6. Zona de capacidad anaeróbica (121-150%): Incluye intervalos de alta intensidad y corta duración —esfuerzos explosivos entre treinta segundos y dos minutos—, importantes para fortalecer la potencia máxima sostenida y la tolerancia al lactato. Resulta clave para mejorar arranques y ataques breves.
  7. Zona de potencia neuromuscular (más de 150%): Es el territorio de los sprints. Aquí se lleva la potencia al máximo durante apenas unos segundos, crucial para quienes buscan perfeccionar su habilidad en la definición de etapas y para aumentar la fuerza explosiva.

Por qué este sistema mejora el rendimiento

Entrenar con zonas disminuye el riesgo de permanecer en la llamada “zona gris”, donde la intensidad moderada no permite ni recuperarse ni alcanzar adaptaciones significativas. Este sistema ofrece una estructura para distribuir los esfuerzos, ajustar las cargas según cada objetivo y garantizar la calidad de cada sesión.

Ciclista sentado en banco de madera/piedra, espalda a la cámara. Bicicleta negra al lado. Fondo: paisaje montañoso con carretera curva, atardecer.
El entrenamiento con zonas ofrece una estructura para distribuir los esfuerzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ explica que el entrenamiento polarizado combina grandes volúmenes en la zona de resistencia con sesiones puntuales de alta intensidad, mientras que los modelos tradicionales priorizan una progresión gradual del umbral. En ambos casos, las zonas dan sentido y utilidad a cada bloque del plan, lo que maximiza el rendimiento y reduce los riesgos de sobrecarga y lesiones.

Conocer la respuesta del cuerpo ante distintas demandas permite adaptar las estrategias en las carreras y en los retos más exigentes. Además, interpretar adecuadamente los datos técnicos junto a las sensaciones personales representa una ventaja decisiva para avanzar de manera consistente.

Cómo empezar a entrenar con zonas de potencia

El primer paso es adquirir un medidor de potencia, que puede instalarse en distintos componentes de la bicicleta, y realizar la prueba correspondiente para determinar la potencia umbral funcional. Con esa información, se puede diseñar un plan estructurado y personalizado. El análisis continuo de los datos facilitará ajustar la intensidad de acuerdo con las adaptaciones individuales.

GQ subraya que comprender la relación entre los vatios generados, la frecuencia cardíaca y las propias sensaciones es fundamental, en particular cuando factores externos afectan la percepción del esfuerzo. Este enfoque integral es útil para identificar la fatiga y optimizar tanto los entrenamientos al aire libre como el ciclismo en interiores, donde el control del entorno ayuda a aplicar los conceptos básicos.

La versatilidad del entrenamiento por zonas permite su aplicación desde la primera sesión, sin importar si el objetivo es competir, mejorar la condición física general o moverse con mayor eficiencia en áreas urbanas. En el ciclismo contemporáneo, prescindir de las zonas de potencia supone dejar de lado una de las herramientas más precisas para progresar sobre la bicicleta.

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