Salud

Por qué la fibrilación auricular puede aparecer durante la noche y cuáles son sus desencadenantes

Especialistas de Cleveland Clinic analizaron distintos procesos que ocurren mientras el organismo descansa y explicaron cómo ciertas condiciones de salud, y hábitos cotidianos pueden influir en el desarrollo de alteraciones del ritmo cardíaco

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Hombre angustiado se sienta en la cama en una habitación oscura, con la mano en el pecho y una línea de ECG azul y naranja visible en su camiseta
La fibrilación auricular puede causar episodios nocturnos con latidos irregulares, acelerados o desordenados que interrumpen el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse de forma repentina en plena madrugada con una sensación extraña en el pecho puede resultar alarmante. Para algunas personas, ese episodio se manifiesta como un latido irregular, acelerado o desordenado que interrumpe el descanso y genera incertidumbre. Detrás de estas experiencias puede encontrarse la fibrilación auricular, una de las alteraciones del ritmo cardíaco más frecuentes.

Especialistas de Cleveland Clinic señalaron que diversos procesos fisiológicos asociados al sueño pueden favorecer la aparición de episodios nocturnos de esta arritmia. Entre ellos figuran la reducción natural de la frecuencia cardíaca durante el descanso, la presencia de apnea del sueño, determinadas posiciones al dormir y una mala calidad del sueño.

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El papel de la frecuencia cardíaca durante el descanso

Mientras una persona duerme, el organismo reduce numerosas funciones para favorecer la recuperación física. Entre esos cambios se encuentra una disminución del ritmo cardíaco, considerada completamente normal.

Según explicó el investigador cardiovascular David Van Wagoner, de Cleveland Clinic, el corazón cuenta con un sistema eléctrico natural controlado por un grupo de células conocido como nódulo sinoauricular o nódulo SA. Este mecanismo regula la velocidad de los latidos según las necesidades del organismo.

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Ilustración de una persona durmiendo bajo una manta, con un corazón humano iluminado y líneas de electrocardiograma brillantes, y rayos eléctricos. Fondo pastel.
El nódulo sinoauricular actúa como marcapasos natural del corazón, pero otras señales eléctricas pueden interferir durante el sueño en personas con fibrilación auricular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En condiciones normales, un grupo de células llamado nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos que controlan la frecuencia cardíaca. El nódulo SA es el marcapasos natural del corazón”, indicó el especialista.

Durante el sueño, ese marcapasos disminuye la velocidad de los latidos. Sin embargo, en personas con fibrilación auricular pueden intervenir otros grupos celulares ubicados en las venas pulmonares, responsables de transportar sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón.

De acuerdo con Van Wagoner, cuando la frecuencia cardíaca se reduce durante la noche, esas señales eléctricas adicionales pueden interferir con la actividad habitual del nódulo SA y favorecer la aparición de ritmos cardíacos desorganizados.

La relación con la apnea del sueño

Otro factor frecuentemente asociado a la fibrilación auricular nocturna es la apnea obstructiva del sueño, una condición caracterizada por interrupciones repetidas de la respiración mientras la persona duerme.

Un hombre joven duerme profundamente boca arriba en una cama con sábanas a rayas, su boca está ligeramente abierta. Se ve parte de una colcha de retazos.
La apnea obstructiva del sueño se asocia con la fibrilación auricular porque las pausas respiratorias aumentan la presión en el pecho y alteran la señalización cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas interrupciones respiratorias generan cambios en la presión dentro del pecho que pueden afectar la actividad eléctrica del corazón. “Pueden alterar la señalización eléctrica normal, lo que puede provocar episodios de fibrilación auricular”, señaló el experto.

Los especialistas destacaron que tanto la apnea del sueño como la fibrilación auricular son trastornos frecuentes y, en muchos casos, permanecen sin diagnóstico durante largos períodos. La sensación persistente de cansancio al despertar o la necesidad habitual de dormir siestas durante el día pueden ser señales que justifican una consulta médica.

La influencia de la postura al dormir

La posición adoptada durante el descanso también podría desempeñar un papel relevante. Diversas investigaciones citadas por Cleveland Clinic sugieren que dormir sobre el lado izquierdo puede actuar como desencadenante en algunas personas.

La explicación se relaciona con el aumento de presión sobre la aurícula izquierda, una de las cavidades superiores del corazón. Ese cambio mecánico podría estimular actividad eléctrica adicional procedente de las venas pulmonares.

Imagen de una mujer durmiendo de lado en la cama, cubierta por una manta gris, con luz ambiental nocturna. Una planta Sansevieria en maceta y una ventana se ven al fondo.
Dormir sobre el lado izquierdo puede desencadenar fibrilación auricular en algunas personas por el aumento de presión sobre la aurícula izquierda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Van Wagoner, esos impulsos pueden interactuar con las señales emitidas por el nódulo SA y favorecer la aparición de episodios de fibrilación auricular en determinadas circunstancias.

Cuando la falta de sueño afecta al corazón

Los expertos también advirtieron sobre los efectos de un descanso insuficiente o fragmentado. Dormir mal de forma recurrente produce alteraciones biológicas que pueden incrementar el riesgo cardiovascular.

Entre ellas se encuentran aumentos de cortisol y catecolaminas, compuestos vinculados a la respuesta del organismo frente al estrés. Estas sustancias pueden elevar tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca.

Además, la falta de sueño favorece procesos inflamatorios y cambios metabólicos asociados con una reducción de la masa muscular y un aumento de la grasa corporal central. “Todos estos cambios están asociados a un mayor riesgo de fibrilación auricular”, indicó Van Wagoner.

Síntomas y herramientas para detectar episodios

Las manifestaciones varían de una persona a otra. Algunas describen sensaciones de aleteo, golpeteo, aceleración o irregularidad en los latidos, mientras que otras perciben que el corazón omite o agrega pulsaciones. En muchos casos, estas sensaciones son lo suficientemente intensas como para interrumpir el sueño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los episodios de fibrilación auricular pueden manifestarse con palpitaciones, sensación de aleteo en el pecho o latidos irregulares que llegan a interrumpir el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen pacientes que no presentan síntomas evidentes. En esas situaciones, la detección puede producirse mediante relojes inteligentes, monitores de actividad física u otros dispositivos capaces de registrar alteraciones del ritmo cardíaco.

Los expertos consultados por Cleveland Clinic recomendaron anotar las características de los episodios, controlar el pulso cuando sea posible y compartir esa información con un profesional de la salud. El registro de la frecuencia y duración de los eventos puede contribuir a identificar patrones y facilitar la evaluación médica.

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