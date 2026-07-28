Tres formas en que las semillas de chía pueden interactuar con los medicamentos

La chía se incorpora a dietas saludables, pero su consumo requiere atención cuando hay medicación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Son pequeñas, versátiles y casi omnipresentes en las dietas saludables, pero las semillas de chía pueden interactuar con medicamentos comunes y potenciar sus efectos de maneras que conviene conocer antes de incorporarlas al menú diario.

Así lo advierten especialistas en nutrición y farmacología, respaldados por evidencia clínica publicada en revistas como Nutrition Reviews y el Journal of Clinical Medicine.

PUBLICIDAD

La semilla de Salvia hispanica —nombre científico de la chía— aporta ácidos grasos omega-3, fibra soluble e insoluble, antioxidantes y proteínas vegetales.

Las semillas de chía aportan omega-3, fibra, antioxidantes y proteínas vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, estos componentes pueden contribuir a reducir el colesterol LDL, frenar los picos de glucosa posprandial y moderar la inflamación crónica. Ahora bien, esas mismas propiedades son las que generan fricciones potenciales con ciertos tratamientos farmacológicos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información publicada por EatingWell, estos son los tres escenarios de interacción que los profesionales de la salud monitorean con mayor atención.

1. Medicamentos para la presión arterial

El uso simultáneo con anticoagulantes o antiagregantes amerita evaluación profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes y péptidos presentes en la chía actúan sobre los vasos sanguíneos de una manera análoga a la de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), un grupo de fármacos antihipertensivos de uso extendido. Un metaanálisis publicado en PubMed en 2024 confirmó que el consumo de semillas de chía redujo de forma estadísticamente significativa la presión arterial sistólica en participantes con valores basales inferiores a 140 mmHg.

PUBLICIDAD

El problema surge cuando ese efecto se suma al de los medicamentos que ya cumplen la misma función. La combinación puede llevar la presión a niveles más bajos de lo previsto, con consecuencias como mareos, desmayos o hipotensión.

Robert Graham, médico especialista en medicina interna e integrativa certificado por el American Board of Internal Medicine, recomienda a sus pacientes “empezar con cantidades pequeñas e ir aumentando de forma gradual” para detectar cualquier cambio antes de que se vuelva un problema, según lo recogido.

PUBLICIDAD

2. Anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios

Los componentes de la chía se asocian con cambios en colesterol LDL, glucosa e inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía contiene niveles elevados de ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiagregantes: reducen la tendencia de las plaquetas a agruparse y formar coágulos. Esa característica es favorable para la salud cardiovascular en condiciones normales, pero puede ser riesgosa para quienes ya reciben tratamiento con anticoagulantes como warfarina o antiagregantes como aspirina, clopidogrel o prasugrel.

La base de datos de referencia Drugs, que sistematiza literatura clínica y reportes de caso, advierte que existe cautela justificada ante el uso simultáneo de chía y estos fármacos, dada la posibilidad de una anticoagulación potenciada y un mayor riesgo de sangrado.

PUBLICIDAD

El farmacéutico Ronald Smith, doctor en Farmacia (Pharm.D.), es enfático en sus recomendaciones: “Si tomás un anticoagulante o un antiagregante, usá la chía con precaución”, según sus declaraciones recogidas. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM) también incluye a los anticoagulantes entre las interacciones potenciales que deben evaluarse antes de sumar suplementos o alimentos funcionales a un tratamiento.

3. Medicamentos para la diabetes

La combinación con fármacos para la diabetes puede favorecer descensos excesivos de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra soluble de la chía forma un gel viscoso al hidratarse que ralentiza el vaciamiento gástrico y atenúa la absorción de glucosa en el intestino.

PUBLICIDAD

Un análisis publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences y revisado en PMC (Portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos) documentó que la chía inhibe las enzimas α-glucosidasa y α-amilasa —responsables de descomponer los carbohidratos—, lo que contribuye a reducir el pico de glucemia posprandial en personas con diabetes tipo 2.

Ese mecanismo, sumado al efecto de fármacos como la insulina o los hipoglucemiantes orales, puede generar una caída excesiva del azúcar en sangre. Los síntomas de hipoglucemia —fatiga, mareos, escalofríos y, en casos severos, pérdida de conciencia— son la consecuencia directa de no anticipar esta sinergia.

PUBLICIDAD

La recomendación central es consultar a médico o farmacéutico antes de incorporarla de forma regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Graham advierte que “quienes empiecen a consumir chía y estén bajo tratamiento con insulina deben consultar a su médico, ya que podría ser necesario ajustar la dosis”, de acuerdo con lo consignado.

La Escuela de Salud Pública de Harvard subraya que la chía no actúa de forma aislada sobre la salud, sino como parte de un patrón alimentario más amplio, lo que hace aún más relevante la supervisión médica cuando se introducen cambios dietéticos en personas bajo tratamiento farmacológico.

PUBLICIDAD

Más allá de los tres escenarios descritos, existe otro factor a tener en cuenta: el alto contenido de fibra de la chía —unos 10 gramos por cada 28 gramos de semilla— puede retrasar la absorción de ciertos medicamentos en el tracto digestivo.

Los especialistas sugieren espaciar la ingesta de chía y la toma de fármacos si el consumo es habitual y en cantidades elevadas. Ante cualquier duda, consultar con el médico o farmacéutico de confianza antes de incorporar este alimento de manera regular es la recomendación que atraviesa todos los perfiles de pacientes.