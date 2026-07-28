Los 6 alimentos que más pueden aumentar el colesterol, según cardiólogos y nutricionistas

Una arteria ilustra el flujo sanguíneo obstruido por la acumulación de colesterol en sus paredes, con glóbulos rojos que viajan a través de ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alimentos que más elevan el colesterol LDL no siempre son los que parecen evidentes, y cardiólogos y nutricionistas advierten que varios de ellos se cuelan a diario en la dieta sin mayor alarma. Identificarlos es el primer paso para proteger el corazón.

El colesterol alto no tiene un único culpable. La genética, el sedentarismo, el tabaquismo y la edad inciden en los niveles sanguíneos de esta sustancia.

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Pero la alimentación juega un papel que no puede ignorarse: ciertos alimentos elevan el colesterol LDL —el conocido popularmente como “malo”— y aumentan el riesgo cardiovascular a largo plazo. La revista Eating Well consultó a cardiólogos y nutricionistas para identificar los seis peores ofensores del colesterol, y los estudios recientes respaldan sus advertencias.

Infobae presenta una infografía que detalla seis grupos de alimentos que contribuyen al aumento del colesterol malo o LDL en el organismo, con sus principales riesgos asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas de cocción sólidas encabezan la lista. La mantequilla, el aceite de coco, la manteca de cerdo y el sebo vacuno son ricos en grasas saturadas, nutriente que eleva el LDL de forma consistente según la evidencia científica.

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Un análisis publicado en julio de 2025 por el American College of Cardiology confirmó que reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas —como el aceite de oliva extra virgen, el aceite de aguacate o el de canola— puede reducir el riesgo cardiovascular hasta un 30%. La Asociación Americana del Corazón recomienda limitar las grasas saturadas a menos del 6 o 7% de las calorías diarias totales.

Los alimentos que más suben el colesterol LDL combinan grasas saturadas y azúcar añadida, según cardiólogos y nutricionistas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carnes procesadas —salchichas, jamón, pepperoni, bacon y salami— representan otro frente de riesgo. Ricas en grasas saturadas y sodio, también pertenecen a la categoría de alimentos ultraprocesados, cuyo consumo se asocia con inflamación, resistencia a la insulina y peor perfil lipídico. Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health estimó que reducir el consumo de carnes procesadas en un 30% en Estados Unidos podría evitar unos 92.500 casos de enfermedad cardiovascular y 16.700 muertes por cualquier causa en un período de diez años.

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Las bebidas azucaradas también tienen una incidencia directa sobre el colesterol que suele subestimarse. El azúcar en exceso forma parte de las “balsas” moleculares que transportan el colesterol en sangre, según explica el cardiólogo Bibhu Mohanty en declaraciones recogidas por Eating Well.

Un estudio publicado en The Journal of Nutrition con datos de más de 29.000 personas encontró que consumir más de una porción diaria de bebidas azucaradas se asocia con niveles más altos de LDL, triglicéridos y otras grasas en sangre vinculadas a mayor riesgo cardiometabólico. Reemplazar la soda por agua con gas saborizada o bebidas prebióticas bajas en azúcar es una modificación accesible con impacto real.

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Las carnes procesadas como salchichas, jamón, pepperoni, bacon y salami empeoran el perfil lipídico y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo frito no solo aporta grasas saturadas: también genera, durante la cocción a altas temperaturas, compuestos llamados productos de glicación avanzada (AGEs, por sus siglas en inglés), que pueden promover inflamación y deterioro cardiovascular, según advierte la nutricionista especializada en cardiología preventiva Michelle Routhenstein. Hornear, asar a la parrilla o rostizar el pollo permite conservar el aporte proteico sin los riesgos asociados a la fritura.

El helado suma dos factores problemáticos al mismo tiempo: alto contenido de grasas saturadas y azúcar añadida. Esta combinación eleva tanto el LDL como el colesterol remanente —aquel que circula en partículas ricas en triglicéridos después de comer—, con consecuencias para la salud arterial. Una alternativa con menor impacto: yogur natural congelado con frutas frescas o un “nice cream” preparado con bananas congeladas y berries.

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El helado y la bollería industrial elevan el colesterol LDL por su combinación de grasas saturadas, azúcar añadida y escasa fibra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, los pasteles y bollería industrial operan de forma engañosa: aunque sus etiquetas suelen proclamar que no contienen colesterol, sí elevan el LDL de manera indirecta a través de su carga de grasas saturadas y azúcar. A eso se suma que el procesamiento industrial elimina prácticamente toda la fibra de los cereales que los componen. La fibra soluble —presente en granos enteros, legumbres y avena— es uno de los nutrientes con mayor evidencia para bajar el LDL, ya que se une al colesterol en el tracto digestivo y facilita su eliminación.

Más allá de los alimentos puntuales, los especialistas consultados por Eating Well señalan que el contexto del estilo de vida también cuenta: al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, el manejo del estrés crónico —que eleva el cortisol y dificulta los hábitos saludables— y la calidad del sueño son variables que inciden sobre el perfil lipídico.

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La evidencia disponible indica que el sueño deficiente se asocia con niveles más altos de LDL, lo que convierte el descanso en una herramienta de salud cardiovascular muchas veces olvidada.