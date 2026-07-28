Crimen y Justicia
GoogleAgregar Infobae en Google

Golpes y hostigamiento: las pruebas por las que detuvieron al exnovio de la policía que se suicidó frente a una comisaría

Leila Salomé Sosa (36) se quitó la vida el pasado sábado en una sede policial de Virrey del Pino, La Matanza. La fiscal Lorena Pecorelli ordenó la inmediata detención de su expareja. Está imputado por violencia de género, daños y robo

La comisaría San Carlos de La Matanza donde ocurrió el hecho
La comisaría San Carlos de La Matanza donde ocurrió el hecho
Guardar

En las últimas horas, la investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa (36), la oficial primero de la Policía de la Ciudad que este sábado se quitó la vida frente a la comisaría de San Carlos, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino (La Matanza), cambió de autoridades, debido a que pasó a tramitar en la UFI N° 21 de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Lorena Natalia Pecorelli.

En ese sentido, fuentes del caso confirmaron a Infobae las pruebas reveladoras por las cuales ese mismo sábado se efectuó la detención del exnovio de la víctima, identificado como Lucas Nahuel Sosa (27), acusado por violencia de género, daños y robo simple. En tanto, se descarta que también sea imputado por el delito de instigación al suicidio.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la fiscal Pecorelli solicitó la detención de la expareja de Sosa luego de secuestrar los teléfonos celulares de ambos y corroborar -a falta de la pericia tecnológica- que en ambos aparecían mensajes de hostigamiento del sospechoso hacia la mujer policía.

Otro dato que levantó sospechas entre los investigadores es el preocupante estado del cuerpo de Sosa, que al momento de quitarse la vida lucía bastante golpeado, con evidentes lesiones y hematomas en los brazos y las piernas.

PUBLICIDAD

Así, y a partir de distintos testimonios que lograron recabar desde el último sábado, la fiscal Pecorelli y su equipo de trabajo lograron determinar que Sosa y el imputado mantenían una relación tóxica, en la cual el principal sospechoso ejercía la violencia física y verbal para someter a la víctima.

La fiscal Pecorelli también imputó a López por los delitos de daños y robo simple, debido a que el acusado provocó destrozos en el domicilio de la víctima durante los ataques contra su expareja. Y en ese contexto, hubo una oportunidad en la que el acusado le quitó el chip del teléfono a Sosa y se lo rompió.

Mientras avanza la investigación, López permanece detenido en la comisaría de San Carlos.

Según pudo saber este medio, Sosa tenía una amplia trayectoria en la fuerza, con 11 años y 7 meses de antigüedad general en la Policía porteña, y actualmente se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 12 C. ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

El caso

El último sábado, Sosa llegó a la dependencia policial para declarar luego de que López se presentara en la seccional junto a sus padres para radicar una denuncia por daños en su vehículo y en el automóvil de su papá, hechos que atribuyó a un conflicto personal entre ambos.

No era la primera denuncia contra la agente porteña: semanas antes, la madre del chico había pedido una orden de restricción perimetral para que no se acerque a su hijo.

Hospital Paroissien
Una ambulancia trasladó a la agente al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida

De acuerdo con la reconstrucción efectuada hasta el momento, mientras esperaba para ser entrevistada, Sosa extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó un disparo. De inmediato, personal policial y médicos del servicio de emergencias intentaron asistirla. Una ambulancia la trasladó al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida.

Tras ser advertidos del trágico episodio, familiares de la fallecida acudieron a la comisaría. Sin embargo, al advertir la presencia de su ex, comenzó un tenso enfrentamiento que requirió de intervención policial: los allegados de la agente arrojaron piedras contra el frente del edificio y llegaron a provocar daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas.

Mientras continúa la investigación, familiares y amigos de la agente la despidieron con mensajes de dolor en las redes sociales. “Descansá en paz. Ya estás con Alan, falto yo. Te quiero, Leila. Siempre serás esa loquita hermosa”, escribió una allegada en Facebook. Otra familiar expresó: “Leila, ¿qué hiciste, corazón? Toda una vida por delante. QEPD. Mis pésames a la familia Sosa”.

Temas Relacionados

La MatanzaLeila SosaViolencia de GéneroPolicía de la CiudadÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secuestraron diversas drogas en una fiesta electrónica de Córdoba: hallaron tussi, ketamina y otros estupefacientes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico tuvo 74 resultados positivos durante el operativo realizado en las inmediaciones del lugar

Secuestraron diversas drogas en una fiesta electrónica de Córdoba: hallaron tussi, ketamina y otros estupefacientes

Tres hombres resultaron heridos en una pelea callejera en Jujuy y hay un detenido

Ocurrió en la localidad de La Ciénaga en el departamento Santa Catalina. Las víctimas están internadas en el Hospital “Dr. Jorge Uro”

Tres hombres resultaron heridos en una pelea callejera en Jujuy y hay un detenido

Femicidio de Natalia Cruz: imputaron a diez policías por ocultar que incumplieron con la custodia de la casa de la víctima

La medida ordenada por la Justicia indicaba que la mujer de 37 años debía recibir una custodia permanente en su domicilio de Campo Quijano, donde ocurrió el crimen. El principal sospechoso es su ex pareja, quien permanece detenido desde marzo

Femicidio de Natalia Cruz: imputaron a diez policías por ocultar que incumplieron con la custodia de la casa de la víctima

Condenaron a un joven por estafas con tarjetas de crédito en Santa Fe y tendrá que resarcir a la empresa damnificada

Lucas Nicolás S., de 26 años, fue encontrado culpable de haber realizado compras fraudulentas por internet utilizando datos ajenos. Deberá pagar 2 millones de pesos en concepto de resarcimiento y una multa adicional de 1 millón

Condenaron a un joven por estafas con tarjetas de crédito en Santa Fe y tendrá que resarcir a la empresa damnificada

Desmantelaron una organización narco en Córdoba tras varios allanamientos y hay ocho detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró seis puntos de venta de drogas en los barrios Ardiles, Brochero, Santa Rita y Los Olivos de Villa Dolores. Se incautaron cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero y material logístico

Desmantelaron una organización narco en Córdoba tras varios allanamientos y hay ocho detenidos

DEPORTES

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

Tras los casos testigos de Embolo y Almirón, la IFAB publicó una aclaración para aplicar la “sustitución de identidad” desde el VAR

La revelación de Zinedine Zidane tras asumir como DT de Francia y la inesperada pregunta que surgió en su presentación

Arranca la 2ª fecha del Torneo Clausura con San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Banfield-Sarmiento: hora, TV y formaciones

Tigre se enfrentará con Nacional de Uruguay por un lugar en los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Rosario Central recibe a Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

El tierno video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio: “Mi niño feliz, valiente y sensible”

Fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham en Gran Hermano: “Jugás sucio y sos mala persona”

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

INFOBAE AMÉRICA

Investigación legislativa revela cómo combustible sin certificación llegó a los surtidores de Bolivia

Investigación legislativa revela cómo combustible sin certificación llegó a los surtidores de Bolivia

Conmoción en Francia por el hallazgo de cinco bebés muertos en la casa de una pareja

Dos teatros de la Amazonía brasileña ingresan al Patrimonio Mundial de la Unesco

Costa Rica confirmó nueve nidos activos de jabirú y el nacimiento de 19 pichones en 2026

Deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica alcanzó los ₡1.71 billones (USD 3,717.8 millones)