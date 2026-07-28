Golpes y hostigamiento: las pruebas por las que detuvieron al exnovio de la policía que se suicidó frente a una comisaría

La comisaría San Carlos de La Matanza donde ocurrió el hecho

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En las últimas horas, la investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa (36), la oficial primero de la Policía de la Ciudad que este sábado se quitó la vida frente a la comisaría de San Carlos, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino (La Matanza), cambió de autoridades, debido a que pasó a tramitar en la UFI N° 21 de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Lorena Natalia Pecorelli.

En ese sentido, fuentes del caso confirmaron a Infobae las pruebas reveladoras por las cuales ese mismo sábado se efectuó la detención del exnovio de la víctima, identificado como Lucas Nahuel Sosa (27), acusado por violencia de género, daños y robo simple. En tanto, se descarta que también sea imputado por el delito de instigación al suicidio.

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De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la fiscal Pecorelli solicitó la detención de la expareja de Sosa luego de secuestrar los teléfonos celulares de ambos y corroborar -a falta de la pericia tecnológica- que en ambos aparecían mensajes de hostigamiento del sospechoso hacia la mujer policía.

Otro dato que levantó sospechas entre los investigadores es el preocupante estado del cuerpo de Sosa, que al momento de quitarse la vida lucía bastante golpeado, con evidentes lesiones y hematomas en los brazos y las piernas.

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Así, y a partir de distintos testimonios que lograron recabar desde el último sábado, la fiscal Pecorelli y su equipo de trabajo lograron determinar que Sosa y el imputado mantenían una relación tóxica, en la cual el principal sospechoso ejercía la violencia física y verbal para someter a la víctima.

La fiscal Pecorelli también imputó a López por los delitos de daños y robo simple, debido a que el acusado provocó destrozos en el domicilio de la víctima durante los ataques contra su expareja. Y en ese contexto, hubo una oportunidad en la que el acusado le quitó el chip del teléfono a Sosa y se lo rompió.

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Mientras avanza la investigación, López permanece detenido en la comisaría de San Carlos.

Según pudo saber este medio, Sosa tenía una amplia trayectoria en la fuerza, con 11 años y 7 meses de antigüedad general en la Policía porteña, y actualmente se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 12 C. ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

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El caso

El último sábado, Sosa llegó a la dependencia policial para declarar luego de que López se presentara en la seccional junto a sus padres para radicar una denuncia por daños en su vehículo y en el automóvil de su papá, hechos que atribuyó a un conflicto personal entre ambos.

No era la primera denuncia contra la agente porteña: semanas antes, la madre del chico había pedido una orden de restricción perimetral para que no se acerque a su hijo.

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Una ambulancia trasladó a la agente al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida

De acuerdo con la reconstrucción efectuada hasta el momento, mientras esperaba para ser entrevistada, Sosa extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó un disparo. De inmediato, personal policial y médicos del servicio de emergencias intentaron asistirla. Una ambulancia la trasladó al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida.

Tras ser advertidos del trágico episodio, familiares de la fallecida acudieron a la comisaría. Sin embargo, al advertir la presencia de su ex, comenzó un tenso enfrentamiento que requirió de intervención policial: los allegados de la agente arrojaron piedras contra el frente del edificio y llegaron a provocar daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas.

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Mientras continúa la investigación, familiares y amigos de la agente la despidieron con mensajes de dolor en las redes sociales. “Descansá en paz. Ya estás con Alan, falto yo. Te quiero, Leila. Siempre serás esa loquita hermosa”, escribió una allegada en Facebook. Otra familiar expresó: “Leila, ¿qué hiciste, corazón? Toda una vida por delante. QEPD. Mis pésames a la familia Sosa”.