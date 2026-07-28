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El Salvador eleva el flujo migratorio en el primer semestre de 2026, con las fronteras terrestres como principal motor

Los ingresos por tierra crecieron 13.37% interanual hasta 2,782,034 personas, mientras las llegadas por mar avanzaron 55.2% y las aéreas subieron 2.74%, según los registros del periodo entre enero y junio

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
El flujo migratorio de El Salvador aumentó en el primer semestre de 2026 con más entradas y salidas por aire, tierra y mar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El flujo migratorio de El Salvador durante el primer semestre de 2026 muestra un crecimiento en la cantidad de personas que entran y salen del país por aire, tierra y mar, al comparar con el mismo periodo del año anterior.

Las cifras destacan el uso principal de las rutas tradicionales y la importancia de los principales puntos de control migratorio.

Por vía aérea, El Salvador registró 1,077,894 entradas en los primeros seis meses de 2026, lo que significa un aumento del 2.74 % respecto a 2025, cuando se contabilizaron 1,049,107 ingresos.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador fue el principal punto de llegada, con 562,075 personas entre enero y marzo, lo que equivale al 99.5 % del total aéreo en ese periodo. En el mismo trimestre de 2025, el aeropuerto recibió 514,321 personas.

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El Aeropuerto de Ilopango mostró también un incremento relevante: 2,931 entradas en el primer trimestre de 2026, frente a 2,380 del año anterior, lo que representa un 23.2 % más. En el segundo trimestre, el país sumó 512,888 entradas aéreas, de las cuales 510,474 correspondieron al aeropuerto internacional, mientras que Ilopango registró 2,367, El Zapote 17, Helitours 25 y Salamanca 5.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Las entradas aéreas a El Salvador alcanzaron 1,077,894 en el primer semestre de 2026, con un alza de 2.74 % frente a 2025. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En cuanto a las salidas aéreas, el primer semestre de 2026 cerró con 1,108,301 registros, una disminución del 3.65 % frente a 1,087,161 de 2025. Entre enero y marzo, se contabilizaron 603,389 salidas aéreas, de las cuales 600,348 fueron por el aeropuerto internacional, lo que equivale al 99.5 % del total del periodo. Ilopango sumó 3,041 salidas en 2026, comparado con 2,350 en 2025.

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Entradas y salidas terrestres

El movimiento terrestre evidenció los mayores incrementos. Durante el primer semestre de 2026, 2,782,034 personas ingresaron al país por las fronteras, un 13.37 % más que en 2025, cuando fueron 2,453,901. De enero a marzo, el registro fue de 1,494,539 entradas; San Cristóbal lideró con 360,135 personas (24.1 % del total), seguido de Las Chinamas (325,194) y El Amatillo (235,930).

El segundo trimestre reafirmó la importancia de Las Chinamas, con 305,700 entradas. San Cristóbal y El Amatillo siguieron en volumen de ingresos. En el mismo periodo de 2025, el punto fronterizo con mayor movimiento había sido Las Chinamas.

Las entradas terrestres en El Salvador llegaron a 2,782,034 en el semestre y San Cristóbal encabezó los ingresos del primer trimestre. (Foto: cortesía)
Las entradas terrestres en El Salvador llegaron a 2,782,034 en el semestre y San Cristóbal encabezó los ingresos del primer trimestre. (Foto: cortesía)

Para las salidas terrestres, el semestre cerró con 2,560,595 registros, un 5.5 % más que el año anterior. En el primer trimestre de 2026 se reportaron 1,287,482 salidas, con Las Chinamas al frente (297,569 personas), seguida de San Cristóbal (234,627) y El Amatillo (216,148). El incremento respecto al mismo periodo de 2025 fue del 7.5 %.

Entradas y salidas marítimas

El tránsito marítimo también presentó incrementos notables. Durante los primeros seis meses de 2026, hubo 31,820 entradas, lo que representa un 55.2 % más que las 20,502 de 2025. Entre enero y marzo de 2026, el Puerto de Acajutla fue el punto más utilizado, con 11,436 entradas (68.8 % del total). Le siguieron el Puerto de La Unión (3,061) y Meanguera (835).

Las entradas marítimas de El Salvador subieron 55.2 % en el primer semestre de 2026 y el Puerto de Acajutla fue el punto más utilizado. (Foto cortesía MITUR)
Las entradas marítimas de El Salvador subieron 55.2 % en el primer semestre de 2026 y el Puerto de Acajutla fue el punto más utilizado. (Foto cortesía MITUR)

En el segundo trimestre, Acajutla sumó 11,911 ingresos, La Unión 2,235 y Meanguera 629.

Las salidas marítimas en el semestre fueron 34,381, superando las 22,861 de 2025. En el primer trimestre, se registraron 17,634 salidas, de las cuales 11,308 salieron por Acajutla (64.1 % del total), seguido de La Unión (4,423) y Meanguera (766).

El análisis de los datos confirma que El Salvador experimentó un incremento generalizado en la movilidad de personas durante el primer semestre de 2026, tanto en ingresos como en salidas, y por todas las vías de acceso al país. Los principales aeropuertos, fronteras terrestres y puertos siguen siendo los puntos de mayor concentración del flujo migratorio.

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