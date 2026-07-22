Universidad de Costa Rica inicia instalación de 1,872 paneles solares para abastecer edificios y convertirse en referente de energía renovable

La Universidad de Costa Rica inició la instalación de 1,872 paneles solares en su campus universitario. Crédito: UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) comenzó la instalación de 1,872 paneles solares con los que busca transformar parte de su infraestructura en un modelo de generación de energía renovable. El proyecto forma parte del Programa Soluciones Energéticas Renovables (SER Solar), una iniciativa desarrollada en conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que pretende fortalecer la sostenibilidad energética de la institución mediante el aprovechamiento de la energía solar.

El inicio de las obras marca el paso de la etapa de planificación a la implementación del convenio suscrito entre ambas instituciones y representa uno de los proyectos de energía limpia más importantes desarrollados por la universidad en los últimos años. De acuerdo con la información suministrada por la UCR, la iniciativa contribuirá a disminuir el consumo de electricidad proveniente de fuentes convencionales, generar ahorros en la factura eléctrica y consolidar a la casa de enseñanza superior como un laboratorio vivo para la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles.

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La planta fotovoltaica contará con una capacidad instalada de 1,16 megavatios pico (MWp), equivalentes a 875 kilovatios (kW) en corriente alterna, lo que permitirá abastecer completamente con energía renovable el edificio de la Facultad de Ingeniería. Además, suministrará electricidad al Aula Magna y a la torre de parqueos de la Ciudad de la Investigación, dos de los espacios con mayor actividad dentro del campus universitario.

La inversión para desarrollar el proyecto asciende a ₡514 millones (USD 1.1 millones) y forma parte del Programa SER Solar impulsado por la CNFL. La ejecución de las obras cuenta con el apoyo de la empresa Enertiva, especializada en soluciones de generación fotovoltaica.

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El proyecto contempla una inversión de ₡514 millones y se ejecuta en alianza con la CNFL. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, aseguró que el inicio de la instalación demuestra que el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental va más allá del discurso y se traduce en acciones concretas.

“Con este paso transformamos nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos en acciones concretas. Nuestra responsabilidad con el bien común nos impulsa a poner al servicio del país el conocimiento y la experiencia de la Universidad”, afirmó el rector.

El proyecto es el resultado de un trabajo conjunto que la CNFL y la UCR desarrollan desde el año 2024 para identificar las áreas con mayor potencial de generación de energía fotovoltaica. Los estudios consideraron aspectos como el autoconsumo energético de la institución y el aprovechamiento de los excedentes de electricidad que podrán ser inyectados a la red de distribución nacional. El convenio suscrito entre ambas entidades tendrá una vigencia inicial de 20 años.

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La Universidad destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la transición energética, reducir la huella ambiental de sus operaciones y promover el desarrollo de tecnologías limpias dentro del ámbito académico. Además del impacto económico derivado del ahorro en el consumo eléctrico, el proyecto servirá como una plataforma para la investigación, la innovación y la formación de estudiantes en energías renovables y sostenibilidad.

La iniciativa busca fortalecer la transición energética y el compromiso ambiental de la Universidad de Costa Rica. Fuente: Universidad de Costa Rica

Con el inicio de la instalación de los paneles solares, la UCR reafirma su compromiso con la acción climática y con la construcción de un modelo de crecimiento más sostenible. La institución considera que el proyecto fortalecerá su papel como referente nacional en el impulso de soluciones energéticas renovables y en la promoción de prácticas responsables con el ambiente, alineadas con su misión de poner el conocimiento al servicio del desarrollo del país.

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