Política

Gisela Scaglia abrió la puerta a suspender las PASO en 2027, pero aclaró: “No estoy de acuerdo con la derogación”

La diputada nacional de Provincias Unidas tomó distancia de La Libertad Avanza, habló del futuro del PRO y respaldó el traspaso de una ruta nacional a Santa Fe

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Entrevista completa a Gisela Scaglia

La diputada nacional por Santa Fe y presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, se mostró a favor de analizar una suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, aunque dejó en claro que no acompaña su eliminación definitiva. Durante una entrevista, la ex vicegobernadora sostuvo que el sistema requiere una reforma, planteó que las primarias podrían ser optativas y reclamó que el Congreso no deje de discutir el proyecto de Ficha Limpia.

“Yo creo que el proyecto de ley que hoy tiene el Congreso es la derogación y yo no estoy de acuerdo con la derogación de la PASO”, afirmó. Luego agregó: “Las haría optativas. Es mi mirada. Las PASO no deben ser obligatorias para la gente, pero podría ser un sistema que se repiense en la Argentina”.

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En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Mica Mendelevich y Belén Escobar, la legisladora explicó que su principal preocupación es que la discusión sobre las PASO termine dejando de lado otras iniciativas incluidas dentro de la reforma política.

“A mí lo que me preocupa de que no tratemos la ley que está en el Senado y que se deje caer solo por una suspensión de las PASO es que en esa ley está Ficha Limpia y que nuevamente perderíamos una oportunidad de discutir en serio Ficha Limpia en la Argentina”, señaló.

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La diputada recordó además que Santa Fe ya incorporó ese requisito en su legislación y defendió la necesidad de exigir mayores estándares a quienes buscan ocupar cargos públicos.

Gisela Scaglia cerró su campaña en Rosario con el apoyo de Maximiliano Pullaro
Gisela Scaglia junto al gobernador Maximiliano Pullaro

“Le pedimos antecedentes a cualquier persona para hacer cualquier cosa y tomar cualquier trabajo. Y no le pedimos nada a la política”, afirmó. También recordó que su propio proyecto incorporaba la prohibición para los deudores alimentarios. “¿Cómo no vamos a dar ese debate en la Argentina?”, planteó.

Durante la entrevista también se refirió al futuro del PRO y marcó diferencias con La Libertad Avanza. Si bien reconoció que comparte algunas decisiones del Gobierno, dejó en claro que no se considera parte del oficialismo.

“Yo no me siento parte de La Libertad Avanza. Siempre pienso que hay un camino que pudo ser correcto, que tomó Milei, pero tengo otras ideas sobre lo que haría con el país”, afirmó. Ante la consulta sobre si se considera opositora, respondió: “Me siento opositora en algunos temas y en otros acompaño, pero no soy parte del Gobierno, definitivamente”.

Scaglia defendió además la experiencia de Provincias Unidas y planteó que el PRO debería construir una alternativa junto con gobernadores y otros espacios políticos.

“Podemos entre muchos crearle una alternativa a la Argentina y no seguir pensando que la Argentina se tiene que debatir entre lo que tenemos y el kirchnerismo”, sostuvo. Ante la posibilidad de reeditar una coalición amplia, mencionó como ejemplo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que reúne desde el Partido Socialista hasta el PRO.

“Reeditar algo que ya tuvo un poco la Argentina con una nueva mirada, más productiva, más federal, me parece interesante”, afirmó.

En materia económica, la legisladora diferenció la situación de los distintos sectores productivos. Señaló que la agroindustria y las empresas vinculadas a Vaca Muerta o la minería muestran mejores perspectivas, mientras que advirtió dificultades en parte de la industria manufacturera y del comercio.

Transferencia de ruta nacional a Santa Fe
La Ruta Nacional A012 es estratégica para el transporte de cargas y el acceso al principal complejo agroexportador del país

“Hay una serie de industrias que están con muchas dificultades, están suspendiendo y no pudiendo vender”, afirmó. También describió un escenario complejo para la actividad comercial en Rosario. “Muchos negocios que daban a la calle están cerrando. Eso es bastante triste”, expresó.

Sobre el consumo, sostuvo que la situación cotidiana sigue siendo una preocupación para buena parte de la población.

“Cuando hablás con cualquier persona te dice: ‘Yo tengo dos trabajos y no llego con dos trabajos’. Creo que ese es el gran desafío que tiene el Gobierno nacional para adelante: cómo hacés que esto, que tiene un montón de resultados positivos desde lo macroeconómico, le llegue a la gente”, indicó.

Hacia el final de la entrevista, Scaglia también se refirió al convenio que este martes firmará el gobernador Maximiliano Pullaro con el Gobierno nacional para que Santa Fe asuma la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor de 67 kilómetros que conecta la zona portuaria del Gran Rosario.

La diputada calificó el acuerdo como “una buena noticia” y explicó que la provincia ya tiene adjudicadas las obras para comenzar los trabajos apenas se concrete el traspaso. “Mañana mismo las máquinas están y empieza a arreglarse esa ruta”, afirmó. Además, sostuvo que la A012 “está detonada” y la definió como “la ruta más importante en términos logísticos” para la provincia por su conexión con los puertos y el complejo agroexportador.

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