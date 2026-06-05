El pimiento verde y sus beneficios destacados para la salud, según expertos

El pimiento verde aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen la digestión, refuerzan el sistema inmune y contribuyen al bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El morrón, conocido también como pimiento o pimentón según la región, es un vegetal ampliamente utilizado en la gastronomía mundial. De colores vibrantes como el rojo, amarillo, naranja y verde, este fruto pertenece a la familia de las solanáceas y se caracteriza por su sabor dulce y textura crujiente. No solo aportan sabor y color a las comidas, sino que también se destacan por su bajo contenido calórico y su riqueza en agua, lo que los convierte en una opción frecuente en dietas saludables.

Desde el punto de vista nutricional, contienen importantes cantidades de vitamina C, vitamina A y antioxidantes naturales, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger las células del daño oxidativo. Estos compuestos también cumplen un rol en la prevención de enfermedades crónicas y en el mantenimiento de una piel saludable. Además, aportan fibra dietética, lo que favorece el funcionamiento digestivo y ayuda a generar sensación de saciedad.

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Entre las distintas variedades, la alternativa verde ofrece varios beneficios para la salud. Su perfil nutricional incluye una alta concentración de compuestos bioactivos que ayudan a mantener el equilibrio del organismo y a prevenir diversos trastornos.

El morrón verde y sus beneficios para la salud

Esta variedad aporta beneficios significativos a la salud. Son bajos en calorías, ofrecen alrededor de 20 calorías por cada 100 gramos y contienen hasta 120 miligramos de vitamina C, una cantidad cercana al doble que la de una naranja. Además, suministran fibra y antioxidantes, que ayudan a proteger las células y a reducir el riesgo de diversas enfermedades.

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El morrón verde es bajo en calorías, contiene cerca de 20 calorías cada 100 gramos y ofrece un aporte destacado de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido científicamente como Capsicum annuum, es la versión inmadura de los morrones rojos, amarillos y naranjas. Originario de América Central y del Sur, ahora se cultiva y consume en todo el mundo, explica la BBC. Este vegetal se considera una fruta en sentido botánico, aunque se prepara casi siempre como verdura. Entre los nutrientes principales destaca la vitamina C, junto con fibra (alrededor de 2,6 gramos por taza de 150 gramos), provitamina A (betacaroteno) y vitamina B6.

Los antioxidantes presentes incluyen flavonoides, carotenoides y compuestos fenólicos como el ácido p-cumárico. Un estudio señala que este tipo de compuestos puede favorecer la salud hepática, disminuir la resistencia a la insulina y proteger el corazón. La fibra brinda asimismo bienestar digestivo y fomenta el balance adecuado de bacterias intestinales.

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El consumo regular contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además de que puede ayudar a recuperarse con mayor rapidez de enfermedades y protege frente a infecciones comunes como gripes y resfriados. Es relevante también por su aporte en la formación de colágeno y la reparación de tejidos, gracias a la vitamina C.

El pimiento verde, conocido como Capsicum annuum, es la versión inmadura de los morrones rojos, amarillos y naranjas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación resalta que el efecto antioxidante del pimiento verde puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. La inclusión frecuente de este vegetal en la dieta ayuda a mantener el colesterol, la presión arterial y la glucosa en niveles saludables, como recogen varios estudios citados por el portal. La presencia de luteína y otros carotenoides favorece la visión, especialmente en la protección contra el daño ocular por luz y en la prevención de afecciones como la degeneración macular relacionada con la edad, de acuerdo con una revisión.

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Respecto al control del peso, el morrón verde es bajo en calorías, rico en fibra y proporciona saciedad, lo cual apoya la pérdida o el mantenimiento de un peso saludable. Además, Healthline menciona su potencial para reducir la acumulación de grasa visceral, que se vincula a enfermedades metabólicas.

Comparativa nutritiva frente a otros morrones

El perfil nutricional de los morrones varía con el color y el grado de maduración. La Cleveland Clinic explica que los rojos contienen más betacaroteno y son los más dulces; los verdes, al ser menos maduros, presentan un sabor más amargo y mayor proporción de ácidos fenólicos, antioxidantes vinculados a propiedades antiinflamatorias.

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Los amarillos destacan por su alto contenido de vitamina C, según Medical News Today, mientras que los naranjas concentran luteína y zeaxantina, relacionadas con la salud ocular, indica un estudio. Los rojos, por su parte, son fuente de beta-criptoxantina, un compuesto asociado a la protección celular y de las articulaciones, informa la Cleveland Clinic. Debido a estas diferencias, Lara Whitson, experta de la clínica estadounidense, recomienda incorporar morrones de varios colores. “Cuanta más variedad consumas, más nutrientes se obtendrán”, sugiere la especialista.

Un análisis de la USDA realizado en 2025 comparó el perfil nutricional de todas las versiones. El estudio evidenció que los morrones rojos, al ser los más maduros, presentan el mayor contenido de vitamina C, alcanzando los 142 mg por cada 100 gramos, mientras que los verdes contienen aproximadamente 80 mg y los amarillos cerca de 120 mg.

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Estas diferencias nutricionales reflejan la evolución química del fruto durante su maduración y destacan la importancia de incluir distintas variedades en la dieta para obtener una gama más amplia de nutrientes y beneficios para la salud.

Los expertos recomiendan incorporar morrones de varios colores porque cada variedad ofrece diferencias nutricionales y amplía los beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos y recomendaciones para consumir pimientos verdes

El pimiento verde es versátil y fácil de integrar en la dieta diaria. Según Healthline, puede consumirse crudo en ensaladas, acompañado de hummus, salteado, relleno con arroz y frijoles, en sopas, guisos, salsas o tortillas. La Cleveland Clinic destaca que asar o cocinar el pimiento realza sus nutrientes y mejora su digestibilidad.

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Incluir pequeñas porciones diarias suma sabor, textura y nutrientes a cualquier plato, con impacto favorable en la salud general. Integrado en una dieta equilibrada, el pimiento verde es un alimento asequible y seguro para la mayoría de las personas. Elegir ejemplares frescos y combinarlos con otros vegetales puede aportar beneficios relevantes sin alterar el presupuesto ni los hábitos culinarios habituales.