Salud

Pádel, el deporte de mayor crecimiento: claves para entender cómo mejora la salud

La expansión internacional del deporte revela nuevos aportes a la salud física y mental, desde la prevención de lesiones hasta la reducción del estrés y la integración comunitaria

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Padel
El crecimiento global del pádel suma millones de aficionados de todas las edades, impulsando la salud física, potenciando la mente y fortaleciendo la integración social (Crédito: Freepik)

El pádel se consolidó como el deporte con mayor crecimiento en el mundo, con millones de aficionados en Europa, América y Asia. Más allá de la popularidad, especialistas y organizaciones deportivas remarcan sus aportes a la salud física, mental y social en todas las edades.

Durante los últimos años, la disciplina se expandió en diferentes regiones del mundo y se afianzó como una opción accesible para personas de todas las edades y niveles de experiencia. De acuerdo con la Federación Internacional de Pádel (FIP), este deporte suma practicantes en todo el mundo, pero con mayor presencia en países como España, Italia, Suecia, Argentina, México y Brasil. El auge de las canchas y la organización de torneos internacionales reflejan su expansión internacional.

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Un deporte para todas las edades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gracias a su accesibilidad y reglas simples, el pádel suma adeptos entre niños, adultos mayores y personas con diferentes capacidades, promoviendo la inclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mundo Deportivo, la facilidad para aprender las reglas del pádel y la baja exigencia técnica inicial permiten que tanto niños como adultos mayores puedan disfrutarlo y beneficiarse. Además, la práctica en pareja o en equipos de cuatro personas fomenta la interacción, el desarrollo de vínculos, la integración y la participación comunitaria.

En paralelo, especialistas en medicina deportiva coinciden en que el deporte mejora la coordinación motora y mejora los reflejos. Cada partido exige atención constante y reacciones rápidas ante la pelota y los movimientos del rival. Según la Clínica Tenis Teknon, este tipo de exigencia física fortalece la agilidad y la capacidad de anticipación, al tiempo que reduce el riesgo de lesiones graves gracias a la superficie y reglas de juego.

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Impacto en la salud mental y social

En la rama femenina, Laura Arciniegas se destaca como una de las mejores en el circuito nacional - crédito @lauraarciniegas10 / Instagram
En la rama femenina, Laura Arciniegas se destaca como una de las mejores en el circuito nacional - crédito @lauraarciniegas10 / Instagram

El pádel aporta beneficios cognitivos que trascienden la práctica deportiva. El médico español y director de la Clínica Tenis Teknon, Ángel Ruiz-Cotorro, afirmó en declaraciones citadas por el portal Mundo Deportivo que “la dinámica del juego obliga a mantener la atención sostenida y limita la aparición de pensamientos ajenos al partido”. Esta exigencia mental favorece la toma de decisiones rápidas, una capacidad que resulta útil en distintas situaciones de la vida diaria.

Además, practicar pádel contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ejercicio físico regular, especialmente en actividades lúdicas y grupales, favorece la liberación de endorfinas y mejora el estado de ánimo. El pádel, al combinar actividad física y socialización, es una herramienta para quienes buscan bienestar emocional y mental.

Esta actividad se destaca por su capacidad para fortalecer la vida social. Testimonios recogidos en diferentes países muestran que muchas personas encuentran en este deporte un espacio para hacer amistades, consolidar relaciones familiares y participar activamente en su comunidad.

También diversos estudios publicados señalan que quienes entrenan o compiten en este deporte reportan un mejor sueño y una mayor sensación de energía al despertar. El esfuerzo físico que exige cada partido favorece la relajación muscular, lo que contribuye a un mejor descanso.

El crecimiento internacional del pádel

Cancha de Padel flotante en Miami portada
El pádel suma millones y combate el sedentarismo global (@padel)

El pádel se diferencia de otros deportes de raqueta por su accesibilidad. No requiere experiencia previa ni una condición física específica, lo que facilita la inclusión de personas con diferentes capacidades y antecedentes deportivos.

Según la FIP, la diversidad de jugadores y la posibilidad de adaptar la intensidad convierten a este deporte en una opción para familias, grupos de amigos y adultos mayores.

La expansión del pádel no se limita a Europa, ya que en países de América Latina, Medio Oriente y Asia promueven la construcción de canchas y la organización de eventos para fomentar la actividad física. La OMS y la FIP coinciden en que deportes como el pádel ayudan a combatir el sedentarismo y a mejorar la calidad de vida en sociedades urbanas y rurales.

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