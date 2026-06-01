Himnos rivales, videos con errores y fortaleza defensiva: el método de Arteta para convertir al Arsenal en campeón

Mikel Arteta transformó al Arsenal desde el caos interno hasta la conquista de la Premier League tras 22 años (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Las calles de Londres se tiñieron de rojo y volvió a estallar el caos en el norte de la capital inglesa. Los fanáticos del Arsenal tuvieron que esperar 22 años para volver a ver al equipo consagrarse de la Premier League y con un hombre de la casa en el banco de suplentes: Mikel Arteta. Si bien el camino al título comenzó en agosto de 2025, la historia se remonta a 2019, cuando el vasco dejó su cargo como ayudante de Pep Guardiola y tomó las riendas de un club que estaba en llamas y anímicamente caído.

La consagración puede analizarse desde el plano estratégico, la fortaleza defensiva (con Gabriel Heinze a la cabeza) o las jugadas a balón parado. Sin embargo, se trata de un camino resiliente en donde tuvo que atravesar adversidades, tomar decisiones importantes y cambiar el chip con estrategias fuera del manual tradicional. A pesar de quedar octavo en las primeras dos temporadas, allí comenzó a cimentar los pilares del Arsenal que hoy en día impone y gana.

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En septiembre de 2020 se concreta la llegada de Gabriel Magalhães. Apenas un año después decide separar del plantel a Pierre Emerick Aubameyang por cuestiones extrafutbolísticas. Un mes más tarde oficializa la compra de Martin Odegaard mientras en paralelo un joven Bukayo Saka agarraba la titularidad. Estos tres jugadores se convirtieron en los referentes del plantel.

Los primeros cambios de Mikel Arteta en el Arsenal

Mikel Arteta atravesó varias derrotas duras contra rivales inferiores en los primeros años (REUTERS/Phil Noble)

Tras la salida de Unai Emery, Mikel Arteta se encontró con un vestuario en caos, desorden y falta de cohesión entre los propios jugadores. Una de sus primeras acciones fue convocarlos a una reunión en la que volcó muebles, usando las sillas caídas como metáfora del estado del equipo en el campo: un completo lío. Este gesto buscaba impactar y dejar claro que el grupo necesitaba una transformación profunda, tanto en lo futbolístico como en lo humano.

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En aquel momento, el ambiente fuera del campo era tan problemático como el desempeño sobre el césped. El vestuario estaba fragmentado en pequeños grupos, con la presencia de figuras poco profesionales. Sam Dean, quien cubre al Arsenal para The Telegraph, señaló que una estrella fumaba sin descanso después los entrenamientos, además de una gran enemistad entre dos referentes que incluso escaló hasta el desafío de pelear puertas afuera.

El proceso de reconstrucción de las relaciones y dinámicas internas fue paulatino, pero constante. Con el tiempo, el Arsenal fue consolidando una estructura de convivencia más saludable y solidaria. Aunque persisten pequeños grupos de amistad basados en el idioma o la cultura, ahora predomina un propósito común que ha impulsado el rendimiento del equipo.

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La gestión emocional de Mikel Arteta incluyó atención a problemas personales y familiares para garantizar el equilibrio del vestuario del Arsenal (REUTERS/Dylan Martinez)

De a poco, jugadores con perfil problemático fueron siendo separados y caras frescas empezaban a tomar las riendas. Para la temporada 2021/22, los Gunners pasaron de merodear la mitad de tabla a estar en las puertas de la Champions League, competencia que no disputó por seis años consecutivos.

El vasco siempre valoró el capital humano del plantel y así lo comunicó a sus dirigidos. Uno de los retos más complicados fue la gestión de las emociones y dificultades personales. Volver a competir por los trofeos más grandes también tiene un reto en lo mental de los deportistas. Uno de los ejemplos que destaca Sam Dean fue el caso de un jugador titular que, tras vivir un robo en su domicilio en el norte de Londres, no fue alineado en el siguiente encuentro debido al impacto emocional de ese episodio. Los problemas personales, familiares o de salud son parte del día a día y han exigido trabajo humano y flexible para mantener el equilibrio del vestuario.

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Otro de los sellos que marcaron la agendia diaria fue la intensidad y nivel de exigencia constante. Declan Rice, pilar fundamental en el armado del once, relató que tras dos partidos como titular, fue convocado al despacho de Arteta y allí le enseñaron un video con sus errores, recibiendo una reprimenda clara: “No estaba nada contento”, recogió The Telegraph.

La reconstrucción del Arsenal pasó por fomentar una convivencia más saludable y un propósito común entre futbolistas de distintas culturas e idiomas (REUTERS/Hannah Mckay)

Las estrategias poco convencionales de Arteta

Las formas de Mikel Arteta para motivar y cohesionar al Arsenal han alcanzado un estatus casi legendario entre jugadores y fanáticos. El técnico español ha recurrido a métodos creativos e inesperados para estimular el compromiso, la concentración y la unión del grupo en las situaciones más exigentes de la temporada.

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Uno de los ejemplos más conocidos fue la decisión de ambientar un entrenamiento con el himno “You’ll Never Walk Alone”, tradicional canción del Liverpool, a todo volumen antes de un partido en Anfield, tal como muestra el documental All or Nothing.

El objetivo era preparar psicológicamente a los futbolistas para el ambiente hostil que encontrarían en el estadio visitante. Este recurso buscaba que los jugadores se acostumbraran al ruido, la presión y la atmósfera intimidante, simulando las condiciones del partido para que el impacto real fuera menor y pudieran mantener la concentración.

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El enfoque integral de Arteta combinó resiliencia, creatividad y estrategias innovadoras para lograr la cohesión y el alto rendimiento del Arsenal campeón (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Otra estrategia singular de Arteta ha sido la incorporación de Win, una perra labradora, al entorno del primer equipo. La presencia del animal tenía como fin representar el concepto de “familia” dentro del grupo, y contribuir a crear un ambiente distendido y afectivo en el día a día de los jugadores y el personal.

Win se convirtió en un símbolo de la cultura de pertenencia y apoyo mutuo, reforzando los lazos entre todos los miembros del club.

Mikel Merino describió en una entrevista con La Media Inglesa cómo la mascota puede cambiar el ánimo en cualquier jornada: “Es una gozada poder entrar y ver al perro. Igual está haciendo un mal día y viene, lo ves, te lame y te cambia la vida”.

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Win, la perra que llegó al campo de entrenamiento del Arsenal y los jugadores adoran (Instagram / @mikelmerino)

Entre las tácticas más sorprendentes figura la contratación de carteristas profesionales durante una cena de equipo. Los especialistas, mezclados entre los asistentes, se encargaron de quitar las billeteras a los propios futbolistas sin que se dieran cuenta.

Al descubrir lo sucedido, Arteta utilizó la experiencia para transmitir un mensaje claro sobre la importancia de la atención plena, la vigilancia y la necesidad de estar siempre alerta, tanto dentro como fuera del campo, recogió The Telegraph.

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Estas acciones, lejos de ser simples anécdotas, forman parte de un enfoque integral para mantener a la plantilla motivada y cohesionada a lo largo de una temporada extensa y desgastante. Las iniciativas han demostrado que, en el fútbol de alto nivel, el factor emocional y la creatividad pueden ser tan determinantes como la táctica o la preparación física.