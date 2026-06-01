Política

El histórico viaje de la fragata Libertad a Estados Unidos: récord invicto, formación naval y misión diplomática

La emblemática nave amarró por primera vez en Nueva Orleans para participar del Sail 250, el mayor encuentro internacional de veleros escuela por el aniversario de la independencia estadounidense

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La fragata ARA Libertad amarró este lunes en el puerto de Nueva Orleans, donde lidera la representación argentina en el Sail 250, el evento naval internacional que celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos y marca la primera visita oficial del buque escuela a esa ciudad.

En su columna para Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont definió el acontecimiento como “una instancia que toma otro color porque coincide con el aniversario estadounidense y reúne a más de 60 embarcaciones de 20 países”.

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El velero insignia argentino comparte aguas con los principales buques escuela de América Latina y Europa, entre ellos el ARC Gloria de Colombia, el BAP Unión de Perú, el Esmeralda de Chile, el Guayas de Ecuador, el Capitán Miranda de Uruguay y el Juan Carlos I de España.

Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
La fragata Libertad amarra por primera vez en Nueva Orleans para liderar la representación argentina en el Sail 250 (Jaime Olivos)

Un viaje de formación y diplomacia

“La travesía de la fragata Libertad comenzó el 11 de abril en Buenos Aires, incluyó escala en Fortaleza, y lleva a bordo a 256 tripulantes, con sesenta y cuatro guardiamarinas en su último año de formación”, puntualizó Serbin Pont. El viaje, explicó, representa la instancia final para los futuros oficiales de la Armada Argentina: “Es la prueba definitiva, el cierre de su ciclo académico antes de convertirse en oficiales”.

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Operativa desde 1966, la fragata Libertad ostenta un historial invicto en competencias internacionales. “Ha recibido premios de Sail Training International por recorrer más millas a vela en 104 horas y suma victorias en nueve ediciones, la última en 2025”, detalló el especialista.

Para Serbin Pont, la Libertad proyecta además la imagen del país en uno de los escenarios navales de mayor visibilidad internacional, reforzando el vínculo con otras armadas más allá de su función formativa.

Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
El velero insignia de la Armada Argentina participa junto a más de 60 embarcaciones de 20 países en el aniversario de la independencia de Estados Unidos (Jaime Olivos)

Crisis, resiliencia y memoria

La historia de la fragata estuvo marcada por episodios de tensión internacional. Serbin Pont recordó el intento de embargo impulsado por el juez estadounidense Thomas P. Griesa durante el litigio por la deuda argentina: “La Armada tuvo que diseñar un plan de contingencia ante la posibilidad de que la nave fuera retenida, incluyendo la chance de recuperarla por la fuerza si era necesario”. El plan, que nunca llegó a activarse, formó parte de una estrategia para preservar la nave fuera de puertos bajo jurisdicción de embargo.

El especialista subrayó que la fragata trasciende lo deportivo: es parte del imaginario nacional y un punto de encuentro para la formación, la memoria y la diplomacia. “Muchos estamos más familiarizados con la Sarmiento, que está en Puerto Madero y que se puede ir a visitar con frecuencia”, recordó, marcando el contraste entre el buque museo y este velero que sigue activo.

Zarpada del buque-escuela Fragata Ara “Libertad” 2026
La travesía de la fragata Libertad incluye a 256 tripulantes y 64 guardiamarinas en su instancia final de formación naval (Jaime Olivos)

Argentina ante el mundo: contexto político y récord presidencial

La llegada de la Libertad a Nueva Orleans ocurre en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a los festejos del 4 de julio en Estados Unidos. “La presencia argentina no es un hecho aislado. Se suma a la agenda internacional de Milei, que alcanzará 18 visitas oficiales al país norteamericano, superando el récord de 17 de Carlos Menem”, subrayó Serbin Pont.

El contexto político refuerza la visibilidad argentina en el mayor evento naval del continente y en la diplomacia bilateral con Washington.

La fragata Libertad, en su visita número 54 a puertos del mundo, llega a Nueva Orleans como lo que siempre fue: el buque escuela más reconocido de América Latina y uno de los más premiados del planeta.

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