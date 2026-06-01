La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

El periodista contó que supo de la situación antes de que se hiciera pública

El periodista y médico Nelson Castro confesó, durante un pase con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, que supo del doping positivo de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994 antes de que la noticia se hiciera pública, gracias a un contacto personal dentro del laboratorio de la FIFA.

Castro reveló que el segundo jefe del departamento de bioquímica del torneo, con sede en Los Ángeles, había sido su compañero durante su residencia médica en Cleveland. Esa relación profesional fue el canal por el que llegó la información: “Entonces me llama y me dice ‘mirá Nelson, dio positivo Maradona’. Cuando se produce el hecho, yo tenía la información y tenía la información detallada de la sustancia que había consumido”, afirmó el comunicador en Radio Rivadavia.

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El Diez había concurrido al control junto con Sergio Vázquez y la duda sobrevolaba sobre quién había dado positivo antes de la confirmación. Castro sostuvo que tuvo gente en contra, dado que él tenía la certeza de que el implicado era el de Villa Fiorito. “Pasé a ser el enemigo, porque yo me acuerdo de haber tenido discusiones: ‘Mirá, Nelson, esto es un armado, la conspiración contra la Argentina’, porque estaba todo eso de Maradona”, sostuvo.

El episodio remite al 25 de junio de 1994, cuando Argentina venció a Nigeria por 2 a 1 en el Foxboro Stadium de Boston, en el marco del Grupo D del Mundial. Al término del partido, Maradona fue seleccionado por sorteo para someterse al control antidopaje de rutina. Dos días después, el 27 de junio, una de sus muestras de orina arrojó resultado positivo en el Laboratorio Olímpico Analítico “Paul Zibbern”, ubicado en el Hospital del Campus de la Universidad de California.

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Diego, escoltado por la enfermera que lo llevó a realizarse la prueba (Grosby)

En los análisis se detectaron cinco sustancias estimulantes, entre ellas efedrina. El entorno del entonces capitán de la selección argentina argumentó que el positivo se debía al consumo de un suplemento vitamínico llamado Ripped Fast, recetado por su preparador físico, que contenía sustancias prohibidas por el reglamento de la FIFA, y que no existía intención de obtener ventaja deportiva.

El secretario general de la FIFA, Joseph Blatter, notificó de inmediato al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Humberto Grondona, alojado en el hotel Holiday Inn Government Center de Boston. La contraprueba se realizó en Los Ángeles el 29 de junio, con presencia de representantes argentinos: el dirigente David Pintado, el médico Roberto Peidró, el abogado de Maradona Daniel Bolotnicoff y el asesor letrado de la AFA, Agricol de Bianchetti. En el avión, los cuatro se autodenominaron, con ironía, “los cuatro jinetes del Apocalipsis”.

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Lo que encontraron en el laboratorio distó de ser un procedimiento ordinario. Agricol, el abogado de la AFA, no figuraba en la lista de asistentes y debió quedarse fuera de la reunión. Adentro, Peidró advirtió que el Frasco B -la contraprueba- tenía pegado un cartel que decía “efedrina”, lo que violaba el protocolo de doble ciego que exige que el analista desconozca el resultado previo. “Yo dije que se cometió un error y que entonces había que dejar de lado el procedimiento porque ese frasco tenía que ser ciego”, declaró el médico. El planteo técnico de Peidró provocó un caos en la sala: el dirigente sueco golpeaba la mesa, el africano hablaba por teléfono y el bioquímico español pedía retirar el cartel y continuar.

Se concedió un cuarto intermedio de ocho horas, pero apenas una hora y media después, Pintado tomó la palabra para comunicar una decisión que dejó atónitos a Peidró y a Bolotnicoff: “La AFA ha decidido no apelar a esa falla técnica”. El frasco ya no tenía el cartel. El procedimiento continuó y la contraprueba confirmó el positivo.

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El 30 de junio, Maradona se presentó ante las cámaras y dejó una de las frases más recordadas del deporte argentino: “Me cortaron las piernas”, con la que expresó el dolor por sentir que le arrebataban su último Mundial. El 1 de julio, tras la confirmación oficial del positivo, la FIFA lo suspendió y lo apartó del torneo.

Las consecuencias deportivas para Argentina fueron inmediatas. Sin su figura central, el equipo perdió el rumbo, cayó ante Bulgaria y quedó eliminado en octavos de final a manos de Rumania, en un cierre que contrastó con el arranque prometedor de la fase de grupos, donde el seleccionado había goleado a Grecia por 4 a 0 en su debut.

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