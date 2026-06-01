El dólar arrancó junio en alza y tocó su nivel más alto en cuatro meses

El dólar mantiene una baja de 2% en 2026.

Con un monto operado de USD 523,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este lunes 18 pesos o 1,3%, a $1.426, el precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).

“La de hoy es la suba diaria más alta desde el 20 de marzo pasado“, comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. En 2026 el tipo de cambio oficial mantiene una baja de 29 pesos o 2 por ciento.

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El Banco Central estableció un techo para sus bandas cambiarias en los $1.762,64, lo que dejó al dólar mayorista a 300,64 pesos o 21,1% de ese límite de flotación.

El dólar al público avanzó 15 pesos o 1,1%, a $1.445 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 6 de febrero.

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El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4% al cierre, a $1.435, luego de haberse negociado a $1.425 por la mañana.

En el mercado de dólar futuro, donde se efectúan operaciones en pesos, pero atadas a la evolución del tipo de cambio oficial, hubo subas generalizadas en un rango de 0,4 a 0,7 por ciento. Las posturas para fin de junio fueron las más negociadas: avanzaron diez pesos o 0,7% a 1.447 pesos.

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Vale recordar que para el cierre de este mes que se inicia el Banco Central prevé un techo para las bandas cambiarias en los 1.803,03 pesos.

“Volviendo a las compras (oficiales), con la cosecha gruesa recién comenzando a desplegar plenamente sus flujos, abril y mayo probablemente estén marcando un piso para las compras del BCRA de junio y julio. En ambos meses, la estacionalidad de las exportaciones seguirá jugando a favor. Más aún, esta capacidad de compra del Central se está dando en un contexto donde el atesoramiento neto privado alcanzó USD 1.600 millones en abril, el nivel más elevado desde octubre de 2025 (USD 3.500 millones), compensado por una liquidación de deuda financiera neta de USD 2.271 millones, la más alta en catorce meses. Las colocaciones en mayo (más de USD 2.100 millones), dado el retorno al risk on global, hacen pensar que este escenario puede sostenerse", precisaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

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Rava Bursátil indicó que “la coyuntura argentina muestra avances significativos en la acumulación de reservas. Con este volumen, la entidad alcanza casi el 90% de su meta anual de compras, aunque el ritmo podría mantenerse elevado durante junio. En el plano de los precios, existen proyecciones que ubican la inflación mensual por debajo del 2,6% registrado en abril”.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano enfatizó que “el Banco Central comenzó a comprar dólares en cantidades importantes: en los primeros cinco meses del año compró cerca de USD 10.000 millones que era la meta anual, producto de las liquidaciones de Obligaciones Negociables de empresas, bonos provinciales, exportaciones e inversiones de los RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

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“Es muy probable que para el 30 de junio del año 2026 las reservas brutas se ubiquen en torno de los USD 50.000 millones, las exportaciones de los primeros seis meses del año rondarán una cifra similar, se espera para todo el año 2026 USD 100.000 millones, y un saldo de balanza comercial superior a los USD 20.000 millones. Podríamos no tener déficit de cuenta corriente, quedarán refinanciadas todas las deudas a vencer del año 2026, y el Gobierno trabaja para que en el segundo semestre del año 2026 quede cerrado el financiamiento para todo el año 2027″, proyectó Di Stefano.

Max Capital señaló que “el balance cambiario del BCRA de abril fue publicado el viernes, extendiendo una dinámica que hemos visto durante 2026: exportaciones sólidas parcialmente compensadas por las compras del BCRA y las compras del sector privado, un resultado natural de equilibrio general que limpia el mercado bajo un tipo de cambio más apreciado”.

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“El Gobierno, tal como se esperaba, utilizó recursos del FMI para cancelar USD 1.000 millones de Letras Intransferibles del Tesoro en manos del banco central, transfiriendo implícitamente al BCRA el desembolso del FMI, sin cambios en la deuda consolidada”, agregó Max Capital.