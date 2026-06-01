Di Carlo, a fondo: el “agresivo” mercado de River con 15 salidas, la ausencia de Acuña en el Mundial y las polémicas arbitrales

Luego de un primer semestre en el que River Plate cayó en la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el presidente de la institución Stefano Di Carlo brindó una entrevista en la que realizó un balance sobre el desempeño y los resultados del cuadro dirigido por Eduardo Chacho Coudet. Además, puntualizó temas como el arbitraje, el mercado de pases que se viene y la ausencia de Marcos Acuña de la convocatoria de la selección argentina para el Mundial 2026.

“Es un semestre relativo en algún punto a la hora de evaluarlo. Si a cualquier hincha de River lo hubieran agarrado en febrero, que sale el técnico más importante de la historia del club, en una situación compleja en la que todos teníamos una angustia al nivel que casi parecía que River no iba a poder volver a ganar un partido, nos hubieran dicho que al final del semestre vamos a estar en una final y ser los segundos mejores clasificados (tabla anual) y los primeros en Sudamericana... cualquiera hubiera dado la mano al potencial técnico de River. Hasta acá nos trajo Coudet con enorme mérito. Ha hecho lo que pudo con lo que pudo. El balance es correcto, pero mediocre para lo que es River y el lugar donde tiene que estar. La prioridad de River es jugar bien al fútbol”, comentó respecto al balance del primer semestre en diálogo con ESPN.

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En esta misma línea, destacó: “Indudablemente lo que vemos todos. Tenemos una cantidad de carencias en lo que tiene que ver con el rendimiento de parte importante del plantel. Esas carencias, en cuanto a rendimiento, no en cuanto a cantidad ni diseño de plantel, que era equilibrado en un punto. Pero sí en cuanto a rendimiento, que no hemos tenido los resultados que quisimos. Eso ha hecho que la caída en cuanto al rendimiento de un montón de jugadores haga que el técnico tenga que recurrir a un montón de juveniles como terminamos viendo”.

*Di Carlo sobre la ausencia de Marcos Acuña en el Mundial

Stefano Di Carlo se refirió a los arbitrajes del fútbol argentino y el caso puntual de River. “Hay situaciones. Lo que pienso es que hay maneras de ver el fútbol, la vida y las cosas. Es muy habitual en Argentina, y ni hablar en el fútbol, una idea de que la culpa es del otro. Cuando tenés esa manera de ver las cosas, difícilmente puedas corregir algo. Sobre lo que hace el otro, vos poco tenés para hacer. Primero quiero decir que Belgrano es un buen campeón y tiene mucho mérito. En esta idea de que la culpa es el otro, nunca la suscribo. A partir de ahí, uno mira la historia de River y han girado en redes algunas cuestiones sobre cómo han perjudicado a River durante muchos años. Uno lo ve y es algo que para atrás hay un montón de otros antecedentes. No es el primero ni el último. Cuando uno ve los resultados en situaciones en las que River fue perjudicado, uno veía que River se imponía igual en la cancha”.

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A su vez, sumó: “Como dirigente tengo dos caminos: entrar en una casa de brujas y una idea que tiene que ver con enojarme con la vida y la humanidad y el daño que te pueden hacer terceros; y la otra es ir a la cuestión de fondo, al corazón de esto que es ordenar el fútbol de River, generar un equipo competitivo con jerarquía que se imponga en la cancha. Así cualquier traspié, confusión o fallo malintencionado no te saque de la cancha. Ese es el problema de River hoy. Nosotros tenemos que intervenir sobre el mercado de pases para construir un equipo que sea consistente y contundente para imponerse en el campo de juego. Cuando River supere eso, todo el resto va a ser menor”.

“La cuestión arbitral es algo que ven todos los argentinos. No es algo que inventé yo o ustedes, hay situaciones de toda la vida que un penal es o no es en función de la subjetividad y las ganas que tengas de cobrarlo. Toda la vida ha sido así y siempre se aceptó porque no existía el VAR. Desde que tenés a un señor con ocho televisores mirando lo que pasa, por ejemplo la de Paletta con el Superclásico, del señor este que no se entiende qué hizo. Esas son cuestiones que sí hay que reparar. Le quitan mérito y dignidad al trabajo. Herrera dirigió de manera correcta”, completó.

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*La contratación de Nicolás Otamendi

El presidente de River hizo hincapié en la llamativa ausencia de Marcos Acuña de la Selección. “Me sorprendió. No hace falta que lo diga yo que el nivel de Acuña es descollante. Ha sido de los mejores del semestre y se ha sostenido a lo largo de su carrera. Generó sorpresa. Pero hay cuestiones que nos falta información para opinar. No es oportuno que opine o me meta. Sí, te digo que sorprende como hincha de River, por lo que uno ha visto de Acuña. Pero es el diseño de la plantilla lo que prima y los potenciales reformulamientos que podés hacer durante el transcurso del Mundial. Eso hay que confiar en el cuerpo técnico de la Selección que bastantes alegrías nos ha dado”, argumentó.

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Respecto a la ventana de transferencias que se le viene al Millonario, Di Carlo puntualizó: “Nosotros vamos a ser muy agresivos en el mercado de pases. Tanto en ingresos de jugadores como en salidas. He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) luego de varias conversaciones en las que analizamos todo. Hay decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo (Francescoli), el director deportivo y la incumbencia lógica del entrenador. Hemos decidido conjuntamente todos que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que empiece este proceso hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido”.

Ante la agresividad de los jugadores que van a salir, remarcó: “Más o menos, 15. En torno a eso, son muchos. 15 sobre un número que es más bajo, hay chicos. Pero recurrentes del plantel van a salir muchos. Hemos cambiado un formato que siempre fue habitual en nosotros que era esperar los procesos y cumplir los contratos. Ahora la lógica va a ser gestionar la salida de toda esa cantidad que comento. Intentaremos vender de la mejor manera. En otros, quizás sea peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. En otros casos serán cesiones, muy pocas y puntuales, sobre todo de juveniles. En otros casos será directamente dar el pase. Tenemos que sacar 15 y, con esos mismos recursos de presupuesto y lo que River invierte en eso, concentrarlo en cinco/siete jugadores“.

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Al mismo tiempo, aclaró: “La situación es compleja, a todos nos angustia que River no juegue bien al fútbol. Más allá de llegar a la final o ser el primer clasificado, hemos tenido partidos que hemos sido consistente, pero River no juega al fútbol como el socio y el hincha queremos que juegue al fútbol. No no es indistinto. Es algo incómodo y, dentro de lo que esté a mi alcance, no voy a permitir que esa situación se perpetúe. Hay que intervenir con mucha agresividad. Hemos hecho apuestas y esperado el proceso de adaptación de muchos futbolistas, hemos creído que haciendo correcciones puntuales íbamos a generar una mejora en la estructura del equipo, no ha ocurrido. Hay que intervenir con agresividad. Hay que tener un plantel de 20 jugadores de élite y no 25 ó 30. Eso está dado por el costo laboral”.

MÁS FRASES DEL PRESIDENTE DE RIVER STEFANO DI CARLO

El calibre de los refuerzos y los apellidos que ya están vinculados: “Han girado muchos nombres. Estamos generando muchas alternativas. La mayoría de los nombres que giran son ciertos. El proceso de incorporar para mejorar requiere de muchos nombres y alternativas. En muchos casos superponiendo por puesto. En el ataque no es suficiente uno solo, sino que capaz hay que ir por dos o tres. En ese sentido, son nombres que tuvimos en consideración. Vamos a apuntar en un equilibrio haciendo la inversión que corresponda. La idea es que la edad de los jugadores sea atractiva y otros más consolidados respecto a su presente”.

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A qué se refiere con ser agresivo en el mercado: “No hay una cultura en River de sentarse con jugadores para decirles que no van a seguir. ¿Por qué? Por el rendimiento, el marco, el contexto, ha hecho que la situación no sea sostenible. Uno lo lamenta, nadie elige estar en esta posición. No es habitual romper vínculos de forma compulsiva o categórica. Es el registro del momento y la situación. Uno no puede creer que sea una situación normal. Llevamos mucho tiempo en una situación compleja respecto al juego de River, y ni hablar los títulos. Hay que tomar decisiones diferentes. Lo que vamos a hacer es una cuestión de salidas. Longoria se va a ocupar de todo lo que tenga que ver con el mercado. Las salidas son un proceso y una gestión que nunca se hizo. Siempre la tarea en el mercado es la gestión de la incorporación. Las salidas se ordenan con los vencimientos de los contratos o la voluntad de salir. En este caso va a ser diferente. Longoria va a tener la tarea, con el cuidado y el respeto, de que la situación nos llevó a esto”.

La eliminación de Boca de la Libertadores: “A nosotros la eliminación, como hincha de River, nos pone contentos, es la verdad, como a Boca lo habrá puesto contento que River no pueda ganar el campeonato. Es lo normal. Más allá de eso, la alegría es la no Libertadores. Se pone contento como hincha y es lo lógico. Pero no hay que mirar el árbol caído del de al lado, hay que ser respetuosos. Les ha tocado como a nosotros la final. Son cosas del fútbol. Uno tiene que enfocarse en uno y ser respetuoso. No mirar, cuestionar y analizar al otro”.

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Las chances que llegue Thiago Almada: “La prioridad de River es que vuelva a jugar bien al fútbol. Para que eso ocurra vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. River tiene que entender que la única prioridad es esa. Así lo vamos a ejecutar en los mercados de pases. En los montos estará la inteligencia de construir cada situación. La de Thiago es compleja, porque es un monto muy importante. No lo digo por él, lo digo en general, River no le tiene que tener miedo a esos montos en tanto a la calidad, el presente, la edad y el potencial del jugador. Además de la reventa, permitan buscar dicha operación. No porque River no tenga la voluntad o por un tema de monto, sino por la infinita oferta que tienen en todo el mundo”.

Santiago Beltrán y su irrupción en la Selección: “Yo creo que tiene todas las condiciones. No estoy para firmarlo. Pero creo que le sobran condiciones y, por lo pronto, que sea durante unos años más el arquero de River es nuestra prioridad. En relación con la Selección, es algo que vendrá pero no hay que precipitarse ni quemar etapas. Es muy joven y lo que ha tocado hacerse cargo es complejo y ha estado a la altura”.

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La contratación de Nicolás Otamendi para el segundo semestre: “La cuestión de la capitanía o no es algo que pasa dentro del vestuario con la injerencia del entrenador. Lo que vemos es una referencia clara. Un tipo en cual en su torno se va a ordenar todo el vestuario. Eso desde ya. La cuestión de cinta o no, es algo que no me corresponda a mí indicar. Sí, te digo lo que vemos todo. Es una referencia que muchas cuestiones giren en torno a él. Estamos orgullosos de que River tenga un campeón del mundo, hemos agregado uno a la larga lista que lidera River con jugadores aportados a la selección nacional”.

La llegada de Otamendi a River: “Estaba muy contento. Su nivel de alegría era muy grande. Tuvimos una charla muy larga en la previa a la firma. Les agradecí por el esfuerzo que hizo. Él tenía la posibilidad de permanecer donde estaba o ir a cualquier lado. Vi una decisión, determinación y un orgullo de dar este paso”.

El futuro de Franco Armani en River: “Él no nos pidió nada. Simplemente sigue desarrollándose su contrato con el club que es hasta diciembre. Después está la cuestión de quién está mejor que es la que prima en el fútbol. Por supuesto, Franco es ejemplar adentro y fuera de la cancha. Siempre ha sido una referencia, es un ícono del club. Franco es parte de la esencia y de la historia de River. Sobre su continuidad, tiene contrato. Son jugadores, Franco particularmente y algunos de su talla, que se han ganado el derecho a decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener el espacio porque se lo han ganado”

Juanfer Quintero y la duda sobre su continuidad: “Aplica lo que dije con Armani. Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Al igual que Franco, no nos ha planteado nada. Tampoco corresponde, en este caso, estar tan encima ante la cercanía del Mundial. En la cabeza de un jugador es algo central en su vida, no queremos interferir. En su vuelta conversaremos y tendrá ese espacio de decir. A partir de ahí, decidiremos conjuntamente. A Juanfer dámelo siempre. Pero está la vocación en cada uno de lo que quiere”.

La salida de Marcelo Gallardo y la toma de decisiones interna: “Hay situaciones y momentos. El proceso anterior y la figura de Marcelo, además del rol de Jorge (Brito) y mío, respondía a momentos. Mucho de lo que hemos hecho ha estado en el propio éxito que el proceso había tenido tiempo atrás. Nunca estuvieron las decisiones que tomamos ancladas sobre un delirio o una presunción. Al final, en el fútbol hay una cuota de acto de fe. Sobre premisas y resultados anteriores nos anclamos para decidir. Muchas veces acertamos y en otras nos equivocamos. Lo importante es corregir. De ahí llega lo de repensar el mercado. Hay una mesa que es muy transversal: está Enzo, Longoria, Coudet y yo. Cada uno, desde su arista diferente y mirada, ve situaciones y se hace un ejercicio de control cruzado para plantear los fundamentos para achicar el margen de error”.

Cómo se va a gestionar las pérdidas en los fichajes: “El club va a ser cuidadoso con el patrimonio. Donde haya que aceptar una pérdida, la aceptaremos. Es como el valor de la acción cuando está en caída. Si compraste a diez y cayó a seis, puede seguir hasta dos. Es una cuestión. Se pueden buscar otros formatos como una cesión, aunque serán las menos. Apuntamos a que no ocurra ninguna y que, mayormente, sean ventas. Aceptar el punto de equilibrio de generar ingresos para afrontar un mercado que va a ser complejo en cuanto al costo. Hay que usar recursos propios del club y de las ventas nos agrega”.

La final perdida contra Belgrano: “La foto de la final. Ahí faltaron ciertas cosas. En lo que tiene que ver con la película que nos llevó a esa final, encuentro puntos altos como los partidos de Gimnasia o Rosario Central, donde River fue muy consistente con todas las dificultades y herramientas que se tuvieron. En la final, el fútbol es como es y el resultado ordena y manda. Cuando te va bien sos el mejor, y cuando te va mal sos el peor. Tiendo a pensar que en el fútbol y en la vida no es así. Por el contrario, cuando te va bien no sos el mejor y cuando te va mal, no sos el peor. Coudet, con un punto de partida muy complejo, te llevó a diez minutos de ser campeón. En esos diez minutos se concatenaron un montón de cosas”.

Los rumores que ubican a Mauro Icardi en el radar: “No es un nombre que hayamos conversado. Prefiero no dar nombres de los que están”.

Su postura sobre repatriar jugadores que rindieron en un pasado: “El concepto general es que sean jugadores que hayan estado en River o nacido inclusive, lo que hace es que te resuelve una cuestión de la adaptación y el conocimiento del entorno River. Ese es un diferencial. Hay cuestiones del medio local que la adaptación sea compleja para el extranjero o el argentino que no conoce River. No es una definición general o excluyente, pero en la proporción, el ex River te aporta ese plus”.

La discusión sobre la falta de títulos y la remodelación del Monumental: “La idea de es una cosa o es la otra, es la Argentina. Eso me parece por lo que Argentina no avanza hace mucho tiempo. Ha triunfado esa mirada de que es una cosa o la otra, y eso no es así para nadie que administre algo serio en el mundo. Hay carriles y simultaneidad en las cosas que uno se tiene que ocupar y hacer. De ninguna manera una cosa invalida a la otra. Si vos me dijeras que vamos a desfinanciar el fútbol o sacar plata para hacer un techo, ese concepto tiene sentido. Ahora, en el momento en el que vos aclaras y explicitas que el fútbol no va a perder un solo dólar en relación con la obra. Se financia en fuentes que son separadas. Si hay algo que entiendo con precisión y claridad, algo que viene de mi bisabuelo que fundó al club, es que hay cuestiones que hacen a la trascendencia histórica de River. A mí me explicaron de chiquito que River es el estadio y los títulos. La grandeza de River, en parte importante se explica por este estadio y es dar un paso más en ese sentido. Hacer una obra con ese nivel de espectacularidad que nadie dimensiona, es algo que va a quedar para siempre. No entender lo del estadio es no tener visión”.