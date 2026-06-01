Las impactantes imágenes del temporal que azotó el hotel de la selección argentina durante su concentración en Kansas para el Mundial

La alerta por tornado dejó daños leves en el Hotel Origin, mientras la delegación sostiene el cronograma en Estados Unidos

Con el plantel completo de la selección argentina y los futbolistas de apoyo ya instalados en Kansas City, el equipo inició su primer entrenamiento este lunes en el Compass Minerals National Performance Center, centro del Sporting Kansas City, tras una noche marcada por un intenso temporal que alteró la tranquilidad de la concentración.

La ciudad de Kansas City, donde se lleva a cabo la concentración de la selección argentina, debió enfrentar un severo episodio climático durante la madrugada. Las autoridades meteorológicas habían advertido sobre la posible formación de tornados y emitieron una alerta de inundación para Wyandotte, en Kansas, así como para los condados de Clay y Platte, en Missouri.

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Los pronósticos resultaron preocupantes, con la amenaza de granizo, ráfagas de viento que podían superar los 110 kilómetros por hora y la posibilidad de tornados aislados. Las tormentas más intensas se desataron cerca de la medianoche, lo que llevó a que muchos residentes recibieran alertas en sus teléfonos móviles por riesgos de fenómenos severos.

La madrugada trajo lluvias torrenciales, caída de granizo e inundaciones puntuales en el alojamiento remodelado para la Albiceleste

El Centro de Predicción de Tormentas clasificó a Kansas City con un nivel de riesgo 2 sobre 5 para eventos meteorológicos extremos, una categoría que contempla tormentas intensas, inundaciones y tornados aislados. Mientras el norte de Missouri y Kansas soportaba la peor parte, la ciudad recibía lluvias torrenciales, fuertes vientos y caída de granizo durante la noche.

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Como consecuencia, hubo inundaciones y algunos destrozos menores en el Hotel Origin, donde se hospeda la selección argentina. Las imágenes que circularon por la mañana reflejaron el estado del recinto tras la tormenta, con sectores anegados y daños leves en la zona de la concentración de la Albiceleste.

Tras una madrugada con inundaciones y avisos meteorológicos, el seleccionado argentino mantiene la planificación en la previa al debut mundialista (@NWSKansasCity)

A pesar del fuerte temporal que alteró la noche en Kansas City, la delegación argentina no sufrió inconvenientes y mantuvo su rutina habitual en la antesala de la Copa del Mundo 2026. Si bien las condiciones climáticas pudieron afectar el descanso de algunos integrantes, la planificación del equipo no debió ser modificada.

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El Hotel Origin, que fue recientemente remodelado y decorado para recibir a los campeones del mundo, amaneció con algunos sectores dañados. Las imágenes matutinas mostraron vallas caídas y zonas intervenidas con símbolos y colores argentinos afectadas por la tormenta, sobre todo en el perímetro instalado días atrás.

La Albiceleste realizó la primera práctica en el predio del Sporting Kansas City

Ante estos daños, el personal del seleccionado, en conjunto con la policía local y la seguridad privada, trabajó en reacondicionar las áreas afectadas y reforzar la vigilancia. Con el correr de la mañana, el clima comenzó a mejorar y los especialistas continuaron monitoreando la región para anticipar cualquier otro fenómeno.

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Antes de su estreno en el Mundial, la selección argentina disputará dos encuentros amistosos clave: el sábado 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores, y el martes 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, en Alabama.

El debut oficial del equipo en el Grupo J está programado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) contra Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego, Argentina jugará ante Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio en Texas. La FIFA estableció como fecha límite el 15 de junio para los posibles cambios en las listas de los seleccionados.

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