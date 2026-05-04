Despertarse con dolor de garganta: qué lo provoca y cuándo conviene prestarle atención, según especialistas

El dolor de garganta al despertar suele ser causado por deshidratación, respiración bucal, ronquidos o alergias, según la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar con dolor de garganta al abrir los ojos es una molestia frecuente y, la mayoría de las veces, sus causas no están relacionadas con infecciones graves. Según la Clínica Mayo, identificar el origen del síntoma permite determinar cuándo es seguro tratarlo en casa y cuándo es necesario buscar atención médica para evitar complicaciones.

El dolor de garganta al despertar suele deberse a deshidratación, respiración bucal, ronquidos o alergias, aunque en ocasiones también puede estar vinculado a infecciones virales o bacterianas. Dormir muchas horas sin beber líquidos reseca la garganta y puede provocar molestias adicionales como cansancio, dolor de cabeza o sensación de boca seca.

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Otra causa frecuente es el ronquido persistente, que puede indicar apnea obstructiva del sueño, un trastorno que, de acuerdo con la American Academy of Sleep Medicine, afecta a millones de personas y requiere evaluación profesional. Las alergias a polvo, polen o caspa animal también pueden generar irritación matinal.

Clínica Mayo advierte que, si el dolor persiste más de una semana, se acompaña de fiebre alta o dificultad para tragar, es fundamental consultar a un médico para descartar infecciones bacterianas o causas más graves.

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En la mayoría de los casos, mantener una buena hidratación y ventilar los ambientes ayuda a aliviar los síntomas. Con menor frecuencia, el dolor de garganta al despertar puede estar relacionado con el reflujo gastroesofágico, un trastorno en el que el ácido del estómago asciende hasta la garganta durante el sueño, provocando irritación y malestar.

Según Clínica Mayo, este cuadro suele ir acompañado de síntomas como ronquera, acidez o sensación de bulto en la garganta. Si las molestias persisten o se asocian a otros signos como dificultad respiratoria, es recomendable consultar a un especialista para recibir el tratamiento adecuado.

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Infecciones y otras causas menos frecuentes

Las infecciones virales, como el resfriado común o la gripe, constituyen otra causa frecuente de dolor de garganta. Estos casos suelen acompañarse de tos, fiebre, congestión nasal y dolores generales, y habitualmente mejoran entre cinco y siete días. El uso de antibióticos no está indicado para infecciones virales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Las infecciones virales, como gripe o resfriado, causan dolor de garganta con fiebre, congestión, tos y dolores generales, pero suelen desaparecer en una semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infección bacteriana típica es la faringitis estreptocócica, ocasionada por la bacteria Streptococcus pyogenes. Los síntomas incluyen fiebre alta, dificultad para tragar, amígdalas inflamadas con manchas blancas o pus, y ganglios cervicales aumentados. El tratamiento con antibióticos puede estar indicado para resolver el cuadro y prevenir complicaciones.

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El reflujo gastroesofágico, o enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede causar dolor de garganta si el ácido del estómago asciende al esófago y alcanza la garganta durante el sueño. Además del dolor, pueden aparecer sensación de bulto, ronquera y acidez. El manejo suele requerir medicamentos y modificaciones en la alimentación. La consulta médica es necesaria si el malestar persiste.

Cuándo consultar a un médico por dolor de garganta

Es necesario visitar a un profesional si el dolor de garganta es recurrente o no mejora después de más de siete días. Debe buscarse atención médica inmediata si el malestar interfiere con la respiración o la deglución, si hay fiebre superior a 38,3 °C (101 °F), presencia de bultos en el cuello o dificultad para hablar.

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El dolor de garganta persistente, con dificultad respiratoria, fiebre elevada o ganglios hinchados exige consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de ronquidos fuertes acompañados de jadeos o sensación de ahogo, el especialista podría recomendar estudios del sueño y derivar al paciente a otorrinolaringología para descartar alteraciones estructurales, según la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery.

Si el dolor de garganta coincide con síntomas de infección, como fiebre, inflamación de ganglios, manchas en las amígdalas o signos inusuales, es importante consultar con un experto para determinar el abordaje terapéutico o realizar pruebas adicionales, si corresponde.

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Recomendaciones y cuidados en casa para el dolor de garganta al despertar

Entre las medidas caseras más eficaces para aliviar el dolor de garganta están la buena hidratación y el uso de un humidificador en la habitación, que ayuda a aumentar la humedad ambiental y reduce la irritación de las vías respiratorias. Las gárgaras con agua tibia y sal pueden aliviar el picor y dolor de garganta.

El consumo de miel puede disminuir la tos asociada al dolor de garganta en adultos; los niños mayores de un año también pueden consumirla, pero debe evitarse en menores por riesgo de botulismo.

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Entre las recomendaciones para aliviar el dolor de garganta al despertar destacan mantener buena hidratación, ventilar ambientes y utilizar humidificadores

Chupar caramelos duros o pastillas para la garganta proporciona alivio temporal. Analgésicos suaves, como el paracetamol, pueden emplearse para mitigar el dolor o la fiebre en infecciones virales, siempre bajo orientación médica.

En la mayoría de los casos, adoptar estos hábitos permite encontrar alivio en casa ante el dolor de garganta al despertar. Sin embargo, los síntomas persistentes o intensos pueden indicar un problema subyacente más serio que requiere evaluación especializada.

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