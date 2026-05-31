Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

El repunte del sarampión en América Latina supera los 20,000 casos confirmados según datos de la OMS y la OPS./ (Composición: Infobae)

El aumento de casos de enfermedades virales en América Latina ha puesto bajo la lupa las diferencias entre el sarampión y la varicela, dos infecciones que comparten manifestaciones cutáneas pero que presentan orígenes, síntomas, complicaciones y estrategias preventivas muy distintas.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que el brote de sarampión supera los 20,000 casos confirmados en la región de las Américas este año, mientras que la vigilancia epidemiológica mantiene a la varicela bajo control, aunque persiste el riesgo en grupos vulnerables.

El sarampión está provocado por el virus del sarampión, un agente altamente contagioso que se transmite por vía aérea y puede permanecer activo hasta dos horas en ambientes cerrados.

La varicela, en cambio, es causada por el virus varicela-zóster, con contagio por contacto directo o por gotículas respiratorias. Ambas enfermedades afectan principalmente a niños, aunque los adultos no inmunizados pueden desarrollar cuadros severos.

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Alfonso Rosales, médico epidemiólogo de El Salvador, aclaró en entrevista con Infobae las diferencias clínicas entre varicela y sarampión.

El especialista explicó que el sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y la aparición de las manchas de Koplik en la boca, seguidas por una erupción de manchas rojas planas que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

La varicela, por otra parte, presenta fiebre moderada, cansancio y dolor de cabeza leve, acompañados de una erupción en forma de ampollas con líquido que evolucionan en distintas fases, predominando en el tronco, cara y cuero cabelludo, según el especialista.

De acuerdo con el reporte de los CDC, la erupción del sarampión se distingue por su presentación uniforme y por la evolución de las manchas en una sola fase, mientras que las lesiones de varicela aparecen en brotes sucesivos y pueden coexistir manchas, ampollas y costras en el mismo paciente.

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Además, el sarampión tiene un mayor riesgo de provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis o ceguera, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

La varicela suele cursar de forma leve en la infancia, aunque puede derivar en infecciones cutáneas o neumonía en adultos o inmunodeprimidos.

Según especialistas, las manchas rojas y planas inician generadas por el sarampión inician en el rostro. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de sarampión en 2026 ha sido especialmente intenso en México y Guatemala, con más de 10,800 y 6,200 casos respectivamente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Centroamérica, El Salvador reportó 18 casos confirmados hasta el 16 de mayo, todos importados y sin evidencia de transmisión local, mientras que Costa Rica y Honduras han identificado casos aislados importados. Panamá, Nicaragua y Belice no registraron incrementos significativos.

La OMS y la OPS atribuyen el repunte del sarampión a la caída en las coberturas de vacunación y a la acumulación de personas susceptibles. El informe regional indica que aproximadamente dos tercios de los casos confirmados no presentan antecedentes de vacunación documentada.

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El genotipo D8 sigue siendo el predominante en la región. El 93% de las personas infectadas no estaban vacunadas, y alrededor del 13% requirió hospitalización, de acuerdo con informes de la OPS.

En cuanto a la varicela, los casos tienden a concentrarse en la población pediátrica. El Ministerio de Salud de El Salvador recuerda que la vacunación contra la varicela se encuentra incluida en el esquema nacional, con la primera dosis a los 15 meses y el refuerzo a los 4 años.

Para el sarampión, la vacuna triple viral (SRP o MMR) se aplica a los 12 meses y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años, según la guía de los CDC y la OPS.

La estrategia de vacunación ha sido reforzada durante la Semana de Vacunación en las Américas, celebrada entre el 25 de abril y el 2 de mayo, con el objetivo de cerrar brechas inmunológicas y proteger a más de 7 millones de niños. Las autoridades insisten en revisar el carné de vacunación y completar el esquema recomendado, especialmente antes de viajar al extranjero.

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Las campañas de vacunación intensificadas buscan inmunizar a más de 7 millones de niños en América./(crédito Andina)

El doctor Rosales subrayó que en El Salvador estas enfermedades se agrupan en el boletín epidemiológico “dentro de la categoría de enfermedad febril eruptiva”, mismo que es publicado por el Ministerio de Salud (Minsal).

Entre la semana epidemiológica 1 y la 19 de este año se han notificado exactamente 20, 332 casos de sarampión en 16 países, incluidas 25 muertes, lo que representa un incremento del 276% respecto al mismo periodo de 2025, según datos de la OPS.

La tendencia afecta de manera desproporcionada a los niños menores de un año. La varicela, aunque menos letal, sigue siendo vigilada de cerca por las autoridades sanitarias debido a su potencial de complicaciones en adultos.

El seguimiento epidemiológico y la intensificación de las campañas de vacunación constituyen las principales herramientas para frenar el avance del sarampión.

La OMS y la OPS recomiendan a los países mantener altos niveles de cobertura y fortalecer la vigilancia para cortar las cadenas de transmisión. El Ministerio de Salud de El Salvador ha reiterado la importancia de la inmunización, especialmente tras la confirmación de casos importados y el riesgo de introducción del virus en la comunidad.

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