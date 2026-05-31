Panamá

Seis jóvenes han sido asesinados en la provincia panameña de Colón en lo que va del 2026

Un estudiante de 16 años, que esperaba que su colegio abriera las puertas para ingresar, fue el último en morir bajo el retumbar de las balas

Guardar
Google icon
Vista aérea de una mesa con un esquema de cuerpo en tiza, un cuchillo ensangrentado, bolsas de drogas, dinero, un fusil, una pistola y una máscara de esquí.
El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que detrás de gran parte de la violencia actual en el país hay guerras entre pandillas y tumbes de droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caribeña provincia de Colón, cuya ciudad es la mejor trazada de Panamá, con sus 16 calles que llegan hasta el mar, está envuelta en una vorágine de violencia que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos seis jóvenes en edades comprendidas entre 16 y 25 años.

Este 2026 han sido asesinados un promedio de un joven por mes. El último asesinato se dio esta semana cuando un estudiante de 16 años recibió disparos en la cabeza y el tórax, mientras se encontraba sentado en una bancada frente al centro educativo, en espera de que se abrieran las puertas para ingresar.

Las organizaciones sociales han alzado su voz de preocupación por el impacto de la violencia en la juventud colonense, que se ha convertido en uno de los grupos más afectados por este fenómeno.

En la mayoría de los casos los homicidios han ocurrido en zonas identificadas como puntos críticos de inseguridad, según la Policía Nacional.

Respecto a la violencia en el país, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado que detrás de gran parte de la violencia actual hay guerras entre pandillas, tumbes de droga y retaliaciones entre estructuras criminales, según reportes de medios de prensa.

PUBLICIDAD

En el orden usual, Jaime Fernández, director de la Policía, Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y Julio Hernández, gobernador de Colón, dan conocer el operativo de control territorial en esa provincia. (Ministerio de Seguridad Pública)
En el orden usual, Jaime Fernández, director de la Policía, Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y Julio Hernández, gobernador de Colón, dan conocer el operativo de control territorial en esa provincia. (Ministerio de Seguridad Pública)

En una de sus conferencias semanales aseguró que muchos de los homicidios y hechos violentos que se registran en el país ocurren entre grupos criminales ligados al narcotráfico, por lo que son situaciones difíciles de prevenir por parte de las autoridades.

No sabemos siempre quién tumba y quién es el tumbado”, expresó el mandatario, al defender la estrategia de seguridad del gobierno frente a las críticas por el aumento de asesinatos y balaceras en distintos puntos del país.

A la posición de Mulino se ha sumado el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para quien la situación de violencia obedece a un conflicto interno entre estructuras del crimen organizado.

La Red de Jóvenes de Colón ha reconocido que la juventud de esa provincia se encuentra en una posición vulnerable ante la expansión de grupos delictivos y pandillas que operan en la región.

Como factores que contribuyen al aumento de la criminalidad juvenil subrayan el efecto de la deserción escolar y la escasez de alternativas laborales como factores que contribuyen al aumento de la criminalidad juvenil.

PUBLICIDAD

El gobierno anunció que reforzará el patrullaje en las calles y avenidas de la provincia de Colón. (Ministerio de Seguridad Pública)
El gobierno anunció que reforzará el patrullaje en las calles y avenidas de la provincia de Colón. (Ministerio de Seguridad Pública)

En los últimos cinco años los homicidios en la franja etaria de 15 a 29 años han representado más del 40 % de los casos en la provincia, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Más patrullajes en las calles, es la respuesta rápida que ante situaciones de riesgo asumió la Fuerza Pública, con la incorporación de 184 nuevas unidades, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de la Unidad de Control de Multitudes que fortalecerán las acciones de seguridad en la provincia de Colón, anunció el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego.

El contingente forma parte del operativo de control territorial focalizado que desarrolla la Policía Nacional en la provincia, y según se informó está integrado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

Como parte de esta incorporación de recursos, la Policía indicó que de igual manera contará con 34 vehículos, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos de la Unidad de Control de Multitudes.

Mientras, la comunidad clama porque cese la violencia y los jóvenes tengan un mejor porvenir en Colón.

Temas Relacionados

ViolenciaColónJóvenesAsesinadosPanamáEstudianteBalas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

Cada año, familias dominicanas se reúnen para celebrar el Día de las Madres, una tradición instaurada por dos mujeres en 1926

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El listado revela que cinco países del istmo registran promedios de matrimonio por debajo de los 25 años, con las mujeres como las que se unen en pareja a menor edad

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

La Asociación Azucarera de El Salvador proyecta que en 2026 las exportaciones de azúcar superarán las 500,000 toneladas métricas

El Salvador: Proyecciones favorables impulsan el sector azucarero en 2026

Operativo termina con la detención del extraditable número 27 en Guatemala

Un operativo en Quiché permitió el arresto de un hombre de 47 años, quien es reclamado judicialmente en el extranjero por integrar una red sospechosa de introducir sustancias ilegales en territorio estadounidense

Operativo termina con la detención del extraditable número 27 en Guatemala

Naciones Unidas lanza respuesta humanitaria en 33 municipios vulnerables de Honduras

La respuesta humanitaria se ejecutará durante seis meses en 33 municipios priorizados por altos niveles de necesidad derivados de crisis climáticas, violencia y movilidad humana.

Naciones Unidas lanza respuesta humanitaria en 33 municipios vulnerables de Honduras

TECNO

Por qué soñar con ratones puede tener distintos significados según la IA

Por qué soñar con ratones puede tener distintos significados según la IA

Apple Music estaría trabajando en un plan más económico para sus suscriptores

Pilas: estos correos, mensajes y llamadas pueden robar sus datos durante las elecciones presidenciales de 2026

¿Teme denunciar un fraude electoral? Así puede hacerlo en línea y con reserva de identidad en 2026

Acusan a empleado de Google de usar datos secretos para ganar más de un millón de dólares en apuestas

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

Eve Plumb aseguró que ‘La tribu Brady’ era mirada con desdén: “Nunca nos sentimos como grandes estrellas”

“Tenía una idea adolescente del éxito”: la reflexión de Emilia Clarke tras “Game of Thrones”

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

MUNDO

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG