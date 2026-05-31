Seis jóvenes han sido asesinados en la provincia panameña de Colón en lo que va del 2026

El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que detrás de gran parte de la violencia actual en el país hay guerras entre pandillas y tumbes de droga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caribeña provincia de Colón, cuya ciudad es la mejor trazada de Panamá, con sus 16 calles que llegan hasta el mar, está envuelta en una vorágine de violencia que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos seis jóvenes en edades comprendidas entre 16 y 25 años.

Este 2026 han sido asesinados un promedio de un joven por mes. El último asesinato se dio esta semana cuando un estudiante de 16 años recibió disparos en la cabeza y el tórax, mientras se encontraba sentado en una bancada frente al centro educativo, en espera de que se abrieran las puertas para ingresar.

Las organizaciones sociales han alzado su voz de preocupación por el impacto de la violencia en la juventud colonense, que se ha convertido en uno de los grupos más afectados por este fenómeno.

En la mayoría de los casos los homicidios han ocurrido en zonas identificadas como puntos críticos de inseguridad, según la Policía Nacional.

Respecto a la violencia en el país, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado que detrás de gran parte de la violencia actual hay guerras entre pandillas, tumbes de droga y retaliaciones entre estructuras criminales, según reportes de medios de prensa.

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En el orden usual, Jaime Fernández, director de la Policía, Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, y Julio Hernández, gobernador de Colón, dan conocer el operativo de control territorial en esa provincia. (Ministerio de Seguridad Pública)

En una de sus conferencias semanales aseguró que muchos de los homicidios y hechos violentos que se registran en el país ocurren entre grupos criminales ligados al narcotráfico, por lo que son situaciones difíciles de prevenir por parte de las autoridades.

“No sabemos siempre quién tumba y quién es el tumbado”, expresó el mandatario, al defender la estrategia de seguridad del gobierno frente a las críticas por el aumento de asesinatos y balaceras en distintos puntos del país.

A la posición de Mulino se ha sumado el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para quien la situación de violencia obedece a un conflicto interno entre estructuras del crimen organizado.

La Red de Jóvenes de Colón ha reconocido que la juventud de esa provincia se encuentra en una posición vulnerable ante la expansión de grupos delictivos y pandillas que operan en la región.

Como factores que contribuyen al aumento de la criminalidad juvenil subrayan el efecto de la deserción escolar y la escasez de alternativas laborales como factores que contribuyen al aumento de la criminalidad juvenil.

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El gobierno anunció que reforzará el patrullaje en las calles y avenidas de la provincia de Colón. (Ministerio de Seguridad Pública)

En los últimos cinco años los homicidios en la franja etaria de 15 a 29 años han representado más del 40 % de los casos en la provincia, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Más patrullajes en las calles, es la respuesta rápida que ante situaciones de riesgo asumió la Fuerza Pública, con la incorporación de 184 nuevas unidades, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de la Unidad de Control de Multitudes que fortalecerán las acciones de seguridad en la provincia de Colón, anunció el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego.

El contingente forma parte del operativo de control territorial focalizado que desarrolla la Policía Nacional en la provincia, y según se informó está integrado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

Como parte de esta incorporación de recursos, la Policía indicó que de igual manera contará con 34 vehículos, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos de la Unidad de Control de Multitudes.

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Mientras, la comunidad clama porque cese la violencia y los jóvenes tengan un mejor porvenir en Colón.