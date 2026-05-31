Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

Vista del incendio en la refinería de Saratov, una de las plantas petroleras más importantes de la región del Volga. El ataque ucraniano no dejó víctimas mortales, según las autoridades rusas. (RRSS)

El Ejército de Ucrania atacó en la madrugada del domingo la refinería de petróleo de Saratov, una de las instalaciones de procesamiento de crudo más importantes de la región del Volga, en lo que constituye uno de los golpes más profundos de Kiev contra la infraestructura energética rusa desde el inicio de la guerra.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó en un comunicado publicado en Facebook que “en la noche del 31 de mayo de 2026, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov” y precisó haber podido “confirmar un incendio de grandes proporciones en las instalaciones”.

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Imágenes y videos difundidos en redes sociales confirmaron un incendio, con columnas de humo negro visibles a gran distancia.

Columnas de humo negro se elevan sobre la refinería de Saratov, operada por Rosneft, tras el ataque de drones ucranianos en la madrugada del domingo. La planta procesa siete millones de toneladas de crudo al año. (redes sociales)

El incendio desatado en la refinería de Saratov tras el bombardeo ucraniano, visible a gran distancia. El Estado Mayor de Kiev confirmó un "incendio de grandes proporciones" en las instalaciones de Rosneft. (RRSS)

La planta, operada por la petrolera estatal Rosneft, tiene capacidad para procesar siete millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel y otros combustibles que, según Kiev, abastecen directamente la logística militar rusa.

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El gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, confirmó el ataque a través de Telegram, señalando que “según los informes preliminares, hay daños en la infraestructura civil”, aunque aclaró que el bombardeo no dejó víctimas mortales. La refinería se encuentra a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

Humo sobre la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú. La instalación produce gasolina y diésel que, según Kiev, abastecen directamente la logística militar rusa. (RRSS)

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado durante la noche 216 drones ucranianos sobre las regiones rusas de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Saratov y Krasnodar, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea.

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En paralelo, Ucrania neutralizó 212 drones rusos, aunque se registraron impactos en once lugares distintos, incluida la región norteña de Chernígov, donde falleció una persona, y la provincia nororiental de Sumi, donde Rusia volvió a atacar infraestructura civil.

El ataque a Saratov se inscribe en una campaña sistemática de Kiev contra la industria petrolera rusa que se ha intensificado a lo largo de mayo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había declarado a mediados de mes que “los objetivos clave son las refinerías de petróleo rusas, las instalaciones de almacenamiento y demás infraestructura vinculada a estos ingresos petroleros”, y que el plan de largo alcance para mayo se estaba ejecutando “prácticamente en su totalidad”.

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Mapa de localización de la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú y a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana. El ataque evidencia el creciente alcance operativo de los drones de Kiev.

Entre los antecedentes más recientes, drones ucranianos atacaron la refinería de Syzran, en la región de Samara, a más de 800 kilómetros dentro de territorio ruso, provocando un incendio con enormes columnas de humo negro. Días antes, Ucrania había golpeado también la terminal portuaria de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, y atacado con misiles el aeródromo militar Baltimore en Vorónezh.

Algunos de estos ataques han alcanzado objetivos a más de 1.500 kilómetros dentro del territorio ruso, generando una sensación creciente de inseguridad entre la población civil rusa. La escalada responde a una estrategia deliberada de Kiev para erosionar los ingresos petroleros que financian el esfuerzo bélico de Moscú, al tiempo que Rusia sigue sufriendo el impacto acumulado de las sanciones internacionales.

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El gobernador de la región de Kírov, Alexander Sókolov, también informó este domingo de un ataque ucraniano contra una empresa de su región, situada a casi 800 kilómetros al noreste de Moscú. Las autoridades rusas no ofrecieron detalles sobre los daños en esa instalación.