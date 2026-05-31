Mundo

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

La planta de Rosneft, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, procesa siete millones de toneladas de crudo al año y abastece la logística militar rusa, según Kiev

Guardar
Google icon
Vista del incendio en la refinería de Saratov, una de las plantas petroleras más importantes de la región del Volga. El ataque ucraniano no dejó víctimas mortales, según las autoridades rusas. (RRSS)
Vista del incendio en la refinería de Saratov, una de las plantas petroleras más importantes de la región del Volga. El ataque ucraniano no dejó víctimas mortales, según las autoridades rusas. (RRSS)

El Ejército de Ucrania atacó en la madrugada del domingo la refinería de petróleo de Saratov, una de las instalaciones de procesamiento de crudo más importantes de la región del Volga, en lo que constituye uno de los golpes más profundos de Kiev contra la infraestructura energética rusa desde el inicio de la guerra.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó en un comunicado publicado en Facebook que “en la noche del 31 de mayo de 2026, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov” y precisó haber podido “confirmar un incendio de grandes proporciones en las instalaciones”.

PUBLICIDAD

Imágenes y videos difundidos en redes sociales confirmaron un incendio, con columnas de humo negro visibles a gran distancia.

Columnas de humo negro se elevan sobre la refinería de Saratov, operada por Rosneft, tras el ataque de drones ucranianos en la madrugada del domingo. La planta procesa siete millones de toneladas de crudo al año. (redes sociales)
Columnas de humo negro se elevan sobre la refinería de Saratov, operada por Rosneft, tras el ataque de drones ucranianos en la madrugada del domingo. La planta procesa siete millones de toneladas de crudo al año. (redes sociales)
El incendio desatado en la refinería de Saratov tras el bombardeo ucraniano, visible a gran distancia. El Estado Mayor de Kiev confirmó un "incendio de grandes proporciones" en las instalaciones de Rosneft. (RRSS)
El incendio desatado en la refinería de Saratov tras el bombardeo ucraniano, visible a gran distancia. El Estado Mayor de Kiev confirmó un "incendio de grandes proporciones" en las instalaciones de Rosneft. (RRSS)

La planta, operada por la petrolera estatal Rosneft, tiene capacidad para procesar siete millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel y otros combustibles que, según Kiev, abastecen directamente la logística militar rusa.

PUBLICIDAD

El gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, confirmó el ataque a través de Telegram, señalando que “según los informes preliminares, hay daños en la infraestructura civil”, aunque aclaró que el bombardeo no dejó víctimas mortales. La refinería se encuentra a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

Humo sobre la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú. La instalación produce gasolina y diésel que, según Kiev, abastecen directamente la logística militar rusa. (RRSS)
Humo sobre la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú. La instalación produce gasolina y diésel que, según Kiev, abastecen directamente la logística militar rusa. (RRSS)

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado durante la noche 216 drones ucranianos sobre las regiones rusas de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Saratov y Krasnodar, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea.

En paralelo, Ucrania neutralizó 212 drones rusos, aunque se registraron impactos en once lugares distintos, incluida la región norteña de Chernígov, donde falleció una persona, y la provincia nororiental de Sumi, donde Rusia volvió a atacar infraestructura civil.

El ataque a Saratov se inscribe en una campaña sistemática de Kiev contra la industria petrolera rusa que se ha intensificado a lo largo de mayo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había declarado a mediados de mes que “los objetivos clave son las refinerías de petróleo rusas, las instalaciones de almacenamiento y demás infraestructura vinculada a estos ingresos petroleros”, y que el plan de largo alcance para mayo se estaba ejecutando “prácticamente en su totalidad”.

Mapa de localización de la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú y a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana. El ataque evidencia el creciente alcance operativo de los drones de Kiev.
Mapa de localización de la refinería de Saratov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú y a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana. El ataque evidencia el creciente alcance operativo de los drones de Kiev.

Entre los antecedentes más recientes, drones ucranianos atacaron la refinería de Syzran, en la región de Samara, a más de 800 kilómetros dentro de territorio ruso, provocando un incendio con enormes columnas de humo negro. Días antes, Ucrania había golpeado también la terminal portuaria de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, y atacado con misiles el aeródromo militar Baltimore en Vorónezh.

Algunos de estos ataques han alcanzado objetivos a más de 1.500 kilómetros dentro del territorio ruso, generando una sensación creciente de inseguridad entre la población civil rusa. La escalada responde a una estrategia deliberada de Kiev para erosionar los ingresos petroleros que financian el esfuerzo bélico de Moscú, al tiempo que Rusia sigue sufriendo el impacto acumulado de las sanciones internacionales.

El gobernador de la región de Kírov, Alexander Sókolov, también informó este domingo de un ataque ucraniano contra una empresa de su región, situada a casi 800 kilómetros al noreste de Moscú. Las autoridades rusas no ofrecieron detalles sobre los daños en esa instalación.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaRosneftSaratovDronesVolodimir ZelenskyPetróleoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

La máxima figura de la Iglesia católica dirigió un mensaje dominical en el Vaticano resaltando la importancia del discernimiento y el compromiso cotidiano para lograr la superación de conflictos en el mundo actual

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

El vehículo perdió el control a la 1:40 de la madrugada en la autopista Denizli-Aydın, en el oeste del país, durante el último día del Eid al-Adha, una de las festividades religiosas más importantes del mundo islámico

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

El principal negociador iraní advirtió que Teherán no aceptará ningún acuerdo que no garantice “los derechos” del pueblo iraní. Mientras, la Guardia Revolucionaria sostuvo que interceptó un MQ-1 Predator cerca de sus aguas territoriales y Trump amenazó con retomar las hostilidades

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG

El despliegue sin precedentes de las fuerzas de seguridad llevó a medidas de emergencia y desató un amplio debate político sobre la magnitud de los disturbios y la capacidad de respuesta de las autoridades

París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG

Israel capturó la fortaleza medieval de Beaufort, enclave estratégico en el sur del Líbano usado por terroristas de Hezbollah

Las tropas, bajo mando de la Brigada Golani y directrices del ministro Katz, izaron insignias nacionales en la cumbre estratégica como parte de un mensaje dirigido a adversarios y en busca de fortalecer posiciones en la frontera norte

Israel capturó la fortaleza medieval de Beaufort, enclave estratégico en el sur del Líbano usado por terroristas de Hezbollah
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo

EN VIVO | Segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 en CDMX: precio y cómo conseguir la edición especial

Empieza la cuenta atrás de la prueba de acceso a la universidad: cinco consejos de expertos para los 300.000 estudiantes que se presentan PAU

Aguirre asegura que ya tiene su 11 definido para partido inaugural contra Sudáfrica y destaca que se podría ver algo parecido contra Serbia

INFOBAE AMÉRICA

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Tras 700 años, sale a subasta uno de los manuscritos más raros del Rey Arturo

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Eve Plumb aseguró que ‘La tribu Brady’ era mirada con desdén: “Nunca nos sentimos como grandes estrellas”

Eve Plumb aseguró que ‘La tribu Brady’ era mirada con desdén: “Nunca nos sentimos como grandes estrellas”

“Tenía una idea adolescente del éxito”: la reflexión de Emilia Clarke tras “Game of Thrones”

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo