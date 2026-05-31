Ciencia

Investigadores comprueban que la cafeína restaura funciones cerebrales dañadas por el insomnio

El estudio muestra cómo la sustancia actúa sobre un circuito específico del cerebro y evita la sobreestimulación general

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Un hombre mayor con barba gris sostiene una taza de café humeante con ambas manos en una cafetería. Delante hay un pastel. Clientes en el fondo.
Un estudio preclínico demostró que la cafeína restauró la memoria social en animales privados de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Singapur reveló que la cafeína revirtió los problemas de memoria causados por la falta de descanso. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature, muestra el vínculo entre el sueño, el funcionamiento cerebral y el consumo de cafeína.

Los investigadores observaron que la privación de sueño afecta la memoria social, que permite identificar y distinguir personas conocidas, lo que tiene consecuencias directas en la vida cotidiana.

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Los mecanismos cerebrales afectados por la privación de sueño

Infografía sobre cómo la cafeína ayuda al cerebro a recuperar funciones dañadas por el insomnio, mostrando diagramas de cerebros y neuronas, y texto explicativo.
Un estudio en Singapur reveló que la cafeína revierte problemas de memoria social causados por la falta de sueño, al actuar sobre un circuito cerebral específico sin sobreestimulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación, el equipo dirigido por el profesor asociado Sreedharan Sajikumar y el doctor Lik-Wei Wong se centró en la región CA2 del hipocampo, una parte del cerebro vinculada a la formación de recuerdos sociales. Esta región recibe señales que regulan el sueño y la vigilia y muestra una sensibilidad a la falta de descanso.

De acuerdo con la información difundida por la Universidad Nacional de Singapur, la privación de sueño interrumpió el funcionamiento habitual de la región CA2. El análisis con animales de laboratorio sometidos a cinco horas sin dormir evidenció una reducción en la capacidad del cerebro para fortalecer las conexiones entre neuronas, lo que generó dificultades para reconocer rostros familiares y alteró la memoria social.

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El papel de la cafeína en la restauración de la memoria

En el siguiente paso del experimento, los investigadores suministraron cafeína en el agua potable de los animales durante siete días. Los registros electrofisiológicos del hipocampo mostraron que la sustancia estimulante agregada restauró la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de las neuronas para modificar sus conexiones en respuesta al aprendizaje y la experiencia. Este efecto permitió recuperar la función de memoria social dañada por la falta de sueño.

Según la universidad, la cafeína bloquea las vías de señalización de los receptores de adenosina, una molécula que se acumula durante los períodos de vigilia y promueve la somnolencia. Al evitar que esta actúe, la cafeína permite que las neuronas mantengan su actividad y preserven la memoria social.

Selectividad en la acción de la cafeína

Ilustración digital de un cerebro azul brillante con conexiones neuronales rojas y naranjas, conectado por haces de luz dorada a una taza de café humeante.
Científicos de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin evidenciaron que la cafeína evitó la interrupción en la región CA2 del hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que la cafeína no actúa como un simple estimulante capaz de encender todo el cerebro por igual. En los animales que habían descansado normalmente, la sustancia no provocó una sobreactivación cerebral ni alteró el funcionamiento habitual de los circuitos neuronales.

Según explicó el neurocientífico Lik-Wei Wong, el verdadero problema de la falta de sueño va mucho más allá del cansancio. “No solo provoca cansancio, sino que también altera selectivamente importantes circuitos de la memoria”, señaló.

“Descubrimos que la cafeína puede revertir estas alteraciones tanto a nivel molecular como conductual. Su capacidad para hacerlo sugiere que los beneficios de la cafeína podrían ir más allá de simplemente ayudarnos a mantenernos despiertos”, manifestó el especialista.

Por su parte, el profesor asociado Dr. Sreedharan Sajikumar afirmó que los hallazgos “sitúan a la región CA2 como un centro neurálgico que vincula el sueño y la memoria social”.

Y agregó: “Esta investigación amplía nuestra comprensión de los mecanismos biológicos subyacentes al deterioro cognitivo relacionado con el sueño. Esto podría orientar futuros enfoques para preservar el rendimiento cognitivo”.

Implicancias para la salud cerebral y líneas de investigación a futuro

El estudio sostiene que la privación de sueño perjudica tanto la función cerebral como la conducta, a través de un circuito neuronal específico. La capacidad de la cafeína para restaurar esta vía sugiere nuevas alternativas para tratar el deterioro cognitivo vinculado a la falta de descanso, un problema en sociedades donde el sueño insuficiente afecta a millones de personas.

De acuerdo con el informe de la entidad académica de Asia, el equipo planea continuar investigando cómo la cafeína influye en la consolidación y recuperación de la memoria, utilizando técnicas que permitan manipular circuitos cerebrales concretos.

El objetivo es comprender mejor la relación causal entre las vías neuronales y la función de la memoria, así como diseñar estrategias terapéuticas basadas en estos hallazgos.

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