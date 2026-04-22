Perú

El vértigo no es lo mismo que el mareo y confundirlos puede retrasar el diagnóstico neurológico, advierte INCN: ¿cuáles son las diferencias?

El médico otorrinolaringólogo Gianfranco Bedriñana advirtió que un diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones y caídas, y destacó la importancia de acudir a tiempo a un especialista ante cualquier síntoma

Guardar
Mareos
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Percibir que todo gira alrededor no es un simple malestar transitorio. El vértigo puede anticipar problemas neurológicos o auditivos relevantes y, en ocasiones, requiere una intervención médica urgente. La rapidez para distinguir entre un episodio pasajero y una señal de alarma resulta esencial para evitar complicaciones graves, según advirtió el otorrinolaringólogo Gianfranco Bedriñana del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

El conocimiento sobre el vértigo adquiere una dimensión pública cada 22 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Vértigo. Para el INCN, este día representa una oportunidad clave para sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, factores que pueden restaurar la calidad de vida en quienes padecen estos trastornos.

El riesgo principal no radica en la incomodidad inicial, sino en confundir síntomas potencialmente peligrosos con afecciones benignas y retrasar la consulta especializada. El doctor Bedriñana subrayó que la distinción adecuada entre vértigo y mareo permite adoptar medidas preventivas —incluida la prevención de caídas— y acudir de inmediato a profesionales como el otorrinolaringólogo, el neurólogo o el geriatra.

Mujer con expresión de dolor de cabeza, mano en la sien y fondo con ilustraciones de neuronas azules.
Mujer de mediana edad sufre dolor de cabeza, con ilustración cerebral científica al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre vértigo y mareo según el INCN

Definir correctamente los síntomas es esencial para un tratamiento eficaz. Bedriñana explicó que el vértigo se identifica por la impresión de que los objetos giran alrededor del individuo, mientras que el mareo se percibe como una pérdida de estabilidad corporal, comparada por los pacientes con caminar “en las nubes” o experimentar desorientación después de consumir alcohol.

Ambos síntomas afectan la percepción del entorno, pero sus características son distintas y requieren aproximaciones diagnósticas diferentes. Confundir vértigo con mareo puede demorar la identificación de trastornos subyacentes, en algunos casos de origen neurológico, auditivo, metabólico o incluso psicológico.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas estima que una de cada diez personas sufrirá vértigo en algún momento de su vida. Esta proporción se incrementa notablemente en la población adulta mayor: uno de cada cuatro mayores de 60 años presentará episodios de vértigo, según las cifras referidas por el instituto.

El diagnóstico diferencial entre vértigo y mareo no solo define el curso terapéutico, sino que también reduce el riesgo de complicaciones como caídas, traumatismos y deterioro en la autonomía funcional, especialmente entre personas de edad avanzada.

Mujer adulta tocándose la sien y mirándose al espejo del baño con expresión de cansancio.
Una mujer se observa en el espejo del baño tocándose la sien con expresión de cansancio evidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Signos de alerta que exigen atención médica inmediata según el INCN

Hay manifestaciones clínicas que exigen consultar con urgencia a un especialista. Bedriñana señaló que el vértigo agudo, es decir, de inicio reciente, junto con ciertos síntomas neurológicos y motores, requiere evaluación médica inmediata.

Debe buscarse atención urgente si el vértigo se acompaña de visión doble, dificultad para articular palabras, pérdida de fuerza en las extremidades, inestabilidad grave con incapacidad para ponerse de pie o si los episodios se prolongan durante horas.

Un bloque decisivo de información es el siguiente: Cuando una persona experimenta vértigo repentino y persistente por varias horas, inestabilidad continua o episodios recurrentes de mareo, es necesario acudir de inmediato a un otorrinolaringólogo, neurólogo o geriatra. La valoración oportuna por parte de un profesional calificado evita complicaciones graves y permite un abordaje específico y seguro, según las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Ignorar estas señales puede tener consecuencias graves para la salud. El reconocimiento temprano de los síntomas permite iniciar el tratamiento adecuado, preservar la calidad de vida y evitar problemas como caídas y lesiones derivadas del desequilibrio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer mayor muestra signos de dolor de cabeza o confusión en su hogar, mientras una ilustración digital de un cerebro resalta la importancia de la salud mental y neurológica en la tercera edad. La imagen enfatiza la necesidad de concienciación sobre enfermedades como el Alzheimer y otras afecciones neurológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas y diagnósticos más comunes del vértigo según especialistas

El vértigo puede tener múltiples orígenes. Según Bedriñana, médico especialista del INCN, las causas incluyen afecciones del oído interno, el sistema nervioso central, así como factores psicológicos y metabólicos.

Entre los diagnósticos frecuentes se encuentran el vértigo postural paroxístico benigno, el mareo perceptual postural persistente, la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular, la migraña vestibular y el déficit vestibular bilateral. Esta última suele vincularse a patologías propias de la edad avanzada y a enfermedades neurológicas asociadas.

El control de estos trastornos depende de una detección temprana. El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas recalca que la consulta médica inmediata ante síntomas como inestabilidad persistente o episodios recurrentes es fundamental para evitar la progresión del cuadro y limitar el impacto en la vida diaria.

El Día del Vértigo, celebrado cada 22 de abril, es para el INCN una fecha estratégica para recordar que la inestabilidad y el vértigo no deben ser minimizados, pues el diagnóstico temprano es la mejor herramienta para recuperar el equilibrio.

Temas Relacionados

VértigoInstituto Nacional de Ciencias Neurológicasperu-noticias

Más Noticias

Capturan a tres presuntos secuestradores en Trujillo que usaban chalecos policiales falsos para simular operativos y atacar a empresario

Los detenidos portaban armas, explosivos y un croquis de la vivienda de la víctima, lo que revela alto nivel de planificación

Capturan a tres presuntos secuestradores en Trujillo que usaban chalecos policiales falsos para simular operativos y atacar a empresario

Sporting Cristal 1-3 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ‘celeste’ buscará una victoria clave en Sullana ante un conjunto ‘albo’ urgido de sumar puntos. No te pierdas todas las incidencias del encuentro

Sporting Cristal 1-3 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

La ’Pulga’ se cobró revancha del disparo de penal que erró el último fin de semana y se despachó con una diana para ampliar la diferencia en el Estadio Campeones del 36

Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Gol de Felipe Vizeu tras efectivo cabezazo en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Con una notable definición aérea, el delantero brasileño marcó el descuento en Piura y alargó su buen presente goleador

Gol de Felipe Vizeu tras efectivo cabezazo en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”

De acuerdo con el pronunciamiento, el Gobierno viene cumpliendo con los compromisos del cronograma del contrato de compraventa de los aviones F-16, evitando así incumplimientos, penalidades y posibles afectaciones a la imagen del país

Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”

Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”

Fernando Rospigliosi anuncia pago a Estados Unidos por aviones F-16: MEF desembolsó US$462 millones en primer adelanto

José Balcázar firmó decreto clave sobre presupuesto para compra de aviones de combate, a pesar de que niega su intervención

Transparencia exhorta al JNE y a la ONPE a culminar el conteo de votos y cumplir el cronograma de cara a la segunda vuelta: “Es urgente”

¿José Balcázar, con las horas contadas? Renovación Popular pide a bancadas tomar “acciones inmediatas por la seguridad nacional”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco revela cómo Christian Domínguez controlaba su dinero y la dejó sin ahorros tras la separación: “No vi ni 10 céntimos”

Pamela Franco revela cómo Christian Domínguez controlaba su dinero y la dejó sin ahorros tras la separación: “No vi ni 10 céntimos”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Xiomy Kanashiro pide anillo de compromiso a Jefferson Farfán: “Estoy esperando la roca”

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-3 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal 1-3 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Gol de Felipe Vizeu tras efectivo cabezazo en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Primer triunfo de Ignacio Buse en Masters 1000: sólido debut en Madrid frente a extop 20 para romper su racha negativa