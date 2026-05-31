Autoridades dominicanas detienen a dos hombres con cocaína, marihuana y más de 150 dosis de crack

Autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)

Tras un amplio operativo de seguridad las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público confirmaron la captura de dos hombres por tráfico de cocaína y otras drogas. La intervención permitió incautar diferentes tipos de sustancias, así como artículos vinculados al microtráfico en una zona identificada como punto de operación de una estructura criminal.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Boca Chica, específicamente en la calle Juan Pablo Duarte, dentro del sector Los Coquitos. Según el reporte oficial, los arrestados, Claudio Ignacio González y Juan Ramón Pérez de Oleo, fueron localizados tras labores de inteligencia e interdicción en el área. Durante el despliegue, los agentes lograron decomisar 348 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 270 gramos de marihuana y más de 150 dosis de crack. También se encontró una balanza, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, un teléfono móvil y una cantidad significativa de dinero en efectivo.

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La DNCD y el Ministerio Público capturan a dos hombres en Boca Chica por tráfico de cocaína, marihuana y crack, fortaleciendo la lucha antidrogas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD vincula a los detenidos con la red Los San Juaneros

La DNCD informó que ambos detenidos están vinculados a una estructura conocida como Los San Juaneros, dedicada al microtráfico y sujeta a seguimiento policial. El supuesto líder de esta red, identificado como “Antolín”, permanece prófugo. Las autoridades han solicitado su entrega por las vías correspondientes y mantienen la investigación abierta para desarticular el grupo por completo.

Entre los elementos incautados se encuentran equipos que, según la institución, se utilizan para facilitar y proteger las actividades ilícitas. Los agentes describieron que la balanza y el chaleco antibalas forman parte del equipamiento habitual dentro de las redes de microtráfico. El dinero hallado junto a las sustancias evidencia la operatividad y el flujo comercial de la estructura en distintos sectores de Boca Chica.

Las autoridades subrayaron que la intervención es parte de un plan más amplio para combatir el tráfico y la distribución de drogas en barrios y comunidades del país. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la DNCD y el Ministerio Público, quienes han asegurado que reforzarán las acciones en zonas identificadas como vulnerables ante la presencia de organizaciones criminales.

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En Bávaro, la Policía Nacional arresta a José Ramón Berroa Carrasco tras hallar 18 paquetes de presunta cocaína en una jeepeta cerca del sector Los Corales. (Foto cortesía)

En Bávaro fue detenido un hombre con 18 paquetes de sustancia presumiblemente cocaína

En una acción diferente, miembros de la Policía Nacional adscritos a la División de Friusa-Bávaro detuvieron a un hombre señalado por transportar una cantidad considerable de droga en el sector Los Corales, dentro de la provincia La Altagracia. El arrestado, José Ramón Berroa Carrasco, de 39 años, fue interceptado tras un operativo cerca de una estación de combustible.

De acuerdo con el informe preliminar, Berroa Carrasco se desplazaba a bordo de una jeepeta marca Kia. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un bulto negro en la parte trasera, que contenía 18 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

La sustancia incautada será enviada a la DNCD para los análisis de rigor que permitan determinar su composición y peso exactos. Mientras tanto, el detenido quedó bajo control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga y posibles conexiones con otras estructuras de tráfico en la región.

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