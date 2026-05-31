Crimen y Justicia

Detuvieron cuatro camionetas y hallaron 3.000 álbumes del Mundial y 900 camperas de contrabando

Un procedimiento policial en las calles de Puerto Iguazú, Misiones, detectó el transporte ilegal de mercaderías sin documentación en cuatro camionetas, lo que motivó la intervención de la Justicia y el secuestro de los productos

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Primer plano de un álbum de cromos del Mundial FIFA 2026, sobres de cromos, una caja abierta y un micrófono sobre una mesa de madera.
La búsqueda de nuevas figuritas hace que, en ocasiones, los coleccionistas no tomen los recaudos necesarios para evitar robos y fraudes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La locura por las siempre codiciadas figuritas del mundial hace que sean material de robos y otros hechos delictivos, y el norte del país fue escenario de dos situaciones que nuevamente involucraron a esta pasión de multitudes.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina interceptaron cuatro camionetas que transportaban 3.100 álbumes del Mundial y mercadería valuada en 98 millones de pesos en las calles de Puerto Iguazú. Según fuentes oficiales, los vehículos trasladaban también unas 900 camperas. Uno de los vehículos, con patente paraguaya, era conducido por un ciudadano de la misma nacionalidad.

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Vista de una calle mojada con dos camionetas policiales, una blanca Toyota Tacoma y una verde, junto a una furgoneta blanca dañada. Dos agentes uniformados están de pie
Prefectura, en pleno operativo en Puerto Iguazú y tras detener una camioneta

La fuerza federal había identificado previamente la presencia sospechosa de las furgonetas, que estaban bajo vigilancia por su posible vinculación con actividades de contrabando. Al dar la voz de alto, los conductores intentaron evadir el control acelerando a fondo, pero un móvil de Prefectura ya los aguardaba en la siguiente cuadra y logró cerrarles el paso. La detención ocurrió en República Argentina y la calle Ricardo Balbín de la mencionada ciudad.

Durante el operativo, uno de los agentes efectuó un disparo con escopeta al aire para forzar la detención. Al escuchar la detonación, uno de los conductores se arrojó al suelo y fue reducido rápidamente por los uniformados, mientras que el resto de los ocupantes también fue demorado en el lugar.

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Agentes armados custodian docenas de paquetes envueltos en negro y cuatro vehículos (dos vans, dos camionetas) en un patio exterior con árboles y cielo nublado
El material decomisado está valuado en 98 millones de pesos y contaba con álbumes del mundial y camperas.

Las camionetas transportaban mercadería sin documentación, entre la que se destacaban los álbumes de la Copa del Mundo y prendas de vestir de alto valor comercial. Las autoridades investigan el origen de los productos y buscan establecer quiénes serían los destinatarios finales de la carga.

La causa quedó con intervención del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, que ordenó el secuestro de la mercadería y de los vehículos involucrados, además de la demora preventiva de un conductor identificado, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que ordenó el secuestro del material y la continuidad de las diligencias para determinar la responsabilidad de los involucrados y el circuito de distribución de la mercadería ilegal.

Aniversario de la Prefectura Naval Argentina
Prefectura llevó a cabo el operativo en Misiones, donde se incautó mercadería por un valor de 98 millones de pesos

La búsqueda de nuevas figuritas hace que, en ocasiones, los coleccionistas no tomen los recaudos necesarios para evitar robos y fraudes. Una vecina de Perico, en Jujuy, denunció ante las autoridades que su primo de 16 años fue víctima de una estafa al intentar comprar figuritas y álbumes del Mundial 2026. Según informó El Tribuno de Jujuy, el adolescente había encontrado una oferta a través de la red social TikTok, donde un usuario promocionaba álbumes y paquetes a un precio inferior al habitual en los kioscos.

La publicación, bajo el nombre “Argentina campeón 2026”, llamaba la atención por sus precios accesibles. En una muestra de interés, y a pocos días de que comience la cita mundialista, el joven se contactó con el vendedor y acordó la compra de cinco álbumes y varias cajas de figuritas. Para formalizar la transacción, la víctima realizó transferencias por un total de 715 mil pesos a diferentes cuentas bancarias proporcionadas por el presunto estafador.

El vendedor aseguró que el pedido llegaría el 14 de mayo a una sede postal determinada, pero el envío nunca se concretó. Tras varios días sin novedades y al no recibir respuesta, el adolescente decidió acudir junto a su prima a la policía para dejar constancia del hecho.

lastima destornillador salida boliche jujuy perico
Comisaría de Perico, en la provincia de Jujuy

Los últimos antecedentes

También una mujer residente en La Plata denunció ser víctima de una estafa tras intentar comprar figuritas del Mundial 2026 a través de Internet. El hecho ocurrió el 12 de mayo, cuando el hermano menor de la mujer, de 16 años, le facilitó el contacto de una supuesta distribuidora que ofrecía sobres y cajas promocionales. Atraída por la oferta, la compradora acordó la adquisición de una caja con cien paquetes y transfirió 135 mil pesos a una cuenta vinculada a una mujer.

Tras enviar el comprobante de pago por WhatsApp, los supuestos vendedores cortaron todo tipo de comunicación. Al no recibir respuesta ni novedades sobre el envío, la víctima se presentó personalmente en la dirección comercial publicada en el perfil del comercio. Allí, empleados del lugar le informaron que no tenían vínculo alguno con la venta de figuritas y que otras personas ya se habían acercado a reclamar por situaciones similares. La denuncia fue presentada ante las autoridades, que investigan el caso. Según el relato de la afectada, los estafadores utilizaron canales digitales y datos ficticios para captar incautos.

Manos de una persona sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla mostrando una aplicación de transferencia bancaria y los detalles de la transacción.
La víctima denunció haber sido estafada por 135 mil pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una semana después, pero en Mendoza, un ciudadano peruano fue detenido, cuando intentó fugarse de un control de Gendarmería Nacional y en estado de ebriedad. Tras una persecución y un posterior accidente, se incautaron álbumes y figuritas del Mundial valuados en más de 17 millones de pesos. La mercadería quedó a disposición de la justicia federal.

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