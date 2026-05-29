Sociedad

Congreso: dos proyectos enfrentados por la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía

Mientras Diputados impulsa una ley enfocada en la prevención de la ludopatía y la prohibición de la publicidad del juego, el oficialismo promueve otro proyecto centrado en bloquear plataformas ilegales

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El Congreso argentino debate dos proyectos enfrentados sobre regulación de apuestas online y prevención de la ludopatía

El debate sobre ludopatía y apuestas online en Argentina tomó relevancia debido a la controversia entre dos proyectos de ley en el Congreso. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, advirtió que el nuevo proyecto del oficialismo sobre apuestas online no apunta a prevenir la ludopatía, sino a regular y bloquear plataformas ilegales. La legisladora afirmó que Diputados ya dio media sanción a una iniciativa de prevención y que ahora el debate se trasladó al Senado.

La discusión legislativa sobre ludopatía y apuestas online se reactivó en 2024 en el Congreso, con dos enfoques distintos. Por un lado, la media sanción de Diputados para prevenir la ludopatía. Por otro, un texto impulsado por La Libertad Avanza que, según Frade, se concentra en plataformas clandestinas y deja intacta la publicidad de las apuestas legales.

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En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Frade sostuvo que el Estado ya cuenta con herramientas para actuar contra sitios ilegales sin necesidad de una nueva ley. Planteó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) puede bloquear dominios no autorizados y reclamó explicaciones sobre por qué, a su criterio, eso no ocurrió.

La diputada Mónica Frade afirmó que la iniciativa del Gobierno responde al lobby de casinos, loterías y operadores del sector del juego (Captura de video)
La diputada Mónica Frade afirmó que la iniciativa del Gobierno responde al lobby de casinos, loterías y operadores del sector del juego (Captura de video)

Dos proyectos en disputa: prevención de ludopatía y control de plataformas ilegales

Frade explicó que el proyecto con media sanción en Diputados tuvo como objetivo la prevención de la ludopatía y surgió de una síntesis entre 28 iniciativas. “El proyecto que teníamos y que le dimos media sanción era para prevenir la ludopatía. Ya empezamos con proyectos diferentes”, dijo.

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La diputada sostuvo que el texto del Gobierno apunta a “combatir las plataformas online que no están autorizadas” y que esa tarea no requiere una ley nueva. “Si vos querés combatir las plataformas online que no están autorizadas, clandestinas, no necesitás una ley, necesitás que la Enacom ejerza la competencia que tiene y bloquee los dominios”, afirmó.

Al mismo tiempo, la funcionaria diferenció el interés sanitario del fiscal. “El ludópata no pregunta, no le interesa si la plataforma es legal o ilegal. Eso le interesa al Estado para recaudar”, señaló. Según su planteo, la persona con adicción busca apostar sin distinguir el estatus del sitio.

Publicidad de apuestas y la prohibición total

Uno de los puntos centrales de la media sanción, según Frade, fue la prohibición absoluta de publicidad del juego y de las apuestas online. “Nosotros habíamos planteado y así quedó la media sanción, la prohibición absoluta de publicidad. Absoluta de la publicidad del juego y de las apuestas online”, indicó.

Día Internacional del Juego Responsable - Juego Responsable – ludopatía – Perú – noticias – 17 febrero
La diputada Mónica Frade afirmó que la iniciativa del Gobierno responde al lobby de casinos, loterías y operadores del sector del juego (Freepik)

En ese marco, sostuvo que el criterio se alineó con antecedentes regulatorios. “Le dimos el mismo tratamiento, un tratamiento análogo al que en su momento se le dio al tabaco”, afirmó. También mencionó la prohibición de incentivos comerciales: “Prohibimos los bonos de bienvenida”, agregó.

La legisladora contrastó ese enfoque con el proyecto oficialista. “En todo momento habla de la ilegal”, dijo. Y añadió: “Le deja asfaltado el camino a las legales para que puedan concentrar el negocio”.

“Es lobby de juego”: la acusación de Frade y el rol de loterías y casinos

Frade afirmó que la regulación que, según ella, propone el nuevo texto coincidió con pedidos del sector desde 2024. “Esa regulación la querían casinos y loterías desde el momento que en junio del 2024 comenzamos a dar tratamiento” a los proyectos, sostuvo.

La diputada describió una disputa por el mercado de apuestas: “Había una disputa de quién se quedaba con la masa de ludópatas, quién se quedaba con el negocio del juego”, declaró. En su relato, la presencia de plataformas clandestinas afecta la recaudación estatal y el negocio de operadores habilitados.

El oficialismo impulsa un proyecto distinto que busca bloquear plataformas de apuestas online ilegales sin limitar la publicidad de las legales
El oficialismo impulsa un proyecto distinto que busca bloquear plataformas de apuestas online ilegales sin limitar la publicidad de las legales

Consultada sobre el peso de intereses privados, respondió: “Es lobby de juego esto”. También afirmó que “detrás del juego” circula dinero que “financia política” y que “se lava también dinero con el deporte”.

Controles para evitar el acceso de menores

La diputada indicó que la media sanción incluyó requisitos para limitar el acceso de menores. “Habíamos establecido un criterio estrictísimo para que los menores no pudieran ingresar al juego a través de reconocimiento biométrico facial”, explicó.

Según su descripción, el mecanismo se basó en validaciones equivalentes a las que usan los bancos con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). “Además, a lo largo del juego continúa ese reconocimiento”, afirmó.

Frade vinculó el debate con la falta de infraestructura de atención. “Después no tenés dispositivos sanitarios para dar contención a los que cayeron en esa adicción”, sostuvo. Dijo que el tratamiento en Diputados incluyó exposiciones de psiquiatras, psicólogos, informáticos, docentes y estudiantes secundarios, además de deportistas con ludopatía.

La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que prohíbe la publicidad del juego y las apuestas online en Argentina
La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que prohíbe la publicidad del juego y las apuestas online en Argentina

Qué puede pasar en el Senado

Sobre el escenario legislativo, Frade anticipó un debate de prioridades. “El debate va a ser priorizar la salud mental de la población o la recaudación”, planteó. También sostuvo que algunos senadores podrían responder a demandas de los gobernadores en un contexto de búsqueda de ingresos.

La diputada afirmó que su bloque insistirá con el texto aprobado por Diputados. “Nosotros vamos a seguir peleando por la media sanción que dimos y que enviamos”, declaró. Aclaró que, aun con esa herramienta, no considera que exista una solución total. “Para nosotros no es la solución a la ludopatía, pero es el sucedáneo”, concluyó.

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