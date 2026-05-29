Salud

El plato recomendado por nutricionistas para impulsar el metabolismo desde la mañana

Especialistas destacan una combinación sencilla de alimentos que aporta proteínas, fibra y minerales esenciales, favorece el bienestar digestivo y contribuye a mantener la energía durante el día

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Plato de revuelto de espinacas y huevos sobre pan tostado, con frambuesas frescas al lado, y una taza de café humeante en una mesa de madera.
Especialistas indican que este desayuno proporciona proteínas, fibra y micronutrientes esenciales; su consumo regular se asocia con una mejor eficiencia metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutricionistas señalaron el revuelto de espinacas y huevo con frambuesas como el desayuno número uno para el metabolismo. Esta recomendación surge tras evaluar diversas alternativas y considerar el aporte de nutrientes esenciales. El plato, que combina alimentos de fácil acceso, responde a la necesidad de iniciar el día con energía y mejorar el funcionamiento metabólico. El análisis se realizó en base a datos aportados por dietistas y revisiones en revistas científicas.

La comunidad científica pone énfasis en la importancia de los nutrientes presentes en este desayuno. La proteína, principal componente de los huevos, se asocia al desarrollo y reparación muscular. Según la dietista estadounidense Jamie Lee McIntyre, citada por la revista especializada en salud Eatingwell, a proteína ayuda a la saciedad y acelera el metabolismo, ya que el cuerpo requiere más energía para procesarla. Además, el revuelto aporta 18 gramos de proteína por porción, cifra relevante para quienes buscan mantener una dieta equilibrada.

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La fibra contenida en las espinacas, el pan integral y las frambuesas contribuye a la salud digestiva y metabólica. Por su parte, de acuerdo con la nutricionista Samantha Peterson, la fibra previene las fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre y favorece una mayor eficiencia en la quema de grasa. Este desayuno cubre el 25% de la ingesta diaria recomendada de fibra, lo que promueve una mayor concentración y equilibrio hormonal.

El rol del magnesio y las grasas saludables

En una mesa de madera, salmón, atún, nueces, semillas de lino y chía, chocolate negro, espinacas, huevos, yogur, lentejas, perejil y aguacate se presentan con luz natural.
Un aporte adecuado de proteínas y fibra, presente en platos como el revuelto de espinacas y huevos con frambuesas, favorece la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio ocupa un lugar central en la discusión sobre salud metabólica. Según la especialista en salud integral y nutrición clínica Jennifer Wagner, citada por la misma revista, las espinacas incluidas en el plato representan una fuente significativa de magnesio, mineral que ayuda al cuerpo a transformar los alimentos en energía. Advierte que una dieta deficiente en magnesio puede enlentecer el metabolismo y reducir los niveles de energía.

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Además, los huevos ofrecen una cantidad importante de grasas saludables. Las expertas explican que estas grasas colaboran en la regulación hormonal y el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre. Una porción del plato proporciona 16 gramos de grasa total, con solo cuatro gramos de grasas saturadas, lo que contribuye a un perfil nutricional balanceado.

Estrategias adicionales para cuidar el metabolismo

Al analizar el impacto del desayuno en la salud metabólica, los expertos subrayan que la alimentación es solo uno de los factores involucrados. Dormir bien se considera esencial para el funcionamiento hormonal y la regulación energética. Según los dietistas consultados, lo ideal es alcanzar entre siete y nueve horas de sueño reparador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
De acuerdo con los especialistas, combinar un desayuno nutritivo con hábitos saludables como dormir entre siete y nueve horas y manejar el estrés, contribuye a un metabolismo eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del estrés se vincula a la eficiencia del metabolismo, según los dietistas consultados. El estrés crónico puede alterar el equilibrio hormonal y dificultar la quema de calorías. La práctica de actividades como yoga, meditación o ejercicios de respiración se presenta como una herramienta útil para reducir el impacto del estrés en el organismo.

La actividad física regular se posiciona como un pilar fundamental, según los dietistas consultados. Ejercicios de resistencia, como el entrenamiento de fuerza, contribuyen al desarrollo muscular y a un mayor gasto calórico basal. Las actividades aeróbicas, como correr o andar en bicicleta, complementan estos beneficios y favorecen un estilo de vida activo.

Receta accesible y adaptable

La preparación del revuelto de espinacas y huevo con frambuesas no exige grandes habilidades culinarias. Los ingredientes son accesibles y la receta se adapta a rutinas con poco tiempo disponible. Según reseñas en revistas científicas, la facilidad en la elaboración es uno de los motivos por los cuales el plato obtuvo buenas críticas entre los expertos consultados.

En términos de versatilidad, el desayuno admite variantes con diferentes tipos de pan o la adición de semillas para incrementar el valor nutricional. Las recomendaciones sugieren acompañarlo con una porción de frutas frescas y una bebida caliente, como café o té.

Según los especialistas coinciden en que la clave está en la regularidad y la calidad de los alimentos consumidos. Según el análisis de la dietista Lauren Manaker, la elección de ingredientes ricos en proteínas, fibra y micronutrientes puede marcar la diferencia en el rendimiento diario y la prevención de trastornos metabólicos.

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