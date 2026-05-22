México

Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Esta estrategia alimenticia ayuda a controlar la glucosa, reducir los picos de azúcar y favorecer la pérdida de peso sin necesidad de contar calorías

Guardar
Google icon
Un plato blanco dividido muestra salmón, tofu, brócoli, espinacas, tomates, pepino, calabacitas, arroz integral y camote. Al lado, un vaso de agua y aguacate.
Una vista cenital de un plato dividido con salmón a la plancha, cubos de tofu, brócoli, espinacas, tomates cherry, pepino, calabacitas, arroz integral y camote, acompañado de un vaso de agua y aguacate picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la diabetes no depende únicamente de medicamentos o tratamientos médicos. La alimentación juega un papel fundamental para mantener estables los niveles de glucosa en sangre y prevenir complicaciones asociadas con esta enfermedad metabólica.

Entre las estrategias más recomendadas por especialistas destaca el llamado “método del plato”, una herramienta práctica creada originalmente por la Asociación Americana de Diabetes.

PUBLICIDAD

Su popularidad radica en que no requiere cálculos complejos, básculas ni aplicaciones para contar calorías. En cambio, utiliza una referencia visual sencilla que permite organizar las comidas de manera equilibrada y saludable.

El método del plato se basa en dividir un plato estándar de aproximadamente 23 centímetros de diámetro en tres secciones específicas. Esta distribución ayuda a controlar las porciones, mejorar la calidad de la alimentación y reducir los aumentos bruscos de glucosa después de comer.

PUBLICIDAD

Disposición de alimentos saludables sobre una mesa de madera clara con espinaca, brócoli, pepino, jitomate, pollo, huevos duros, tofu, arroz integral, camote y tortillas. Un plato vacío dividido en secciones se ve al fondo.
Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

Cómo funciona el método del plato para controlar la diabetes

La estrategia consiste en dividir el plato de la siguiente manera: la mitad debe destinarse a verduras sin almidón, mientras que la otra mitad se divide en dos partes iguales para incluir proteínas magras y carbohidratos complejos.

La sección más grande corresponde a los vegetales sin almidón, que representan el 50 por ciento del plato. Estos alimentos contienen pocas calorías y carbohidratos, pero son ricos en fibra, vitaminas y minerales.

Además, ayudan a generar mayor sensación de saciedad y ralentizan la absorción de azúcar en el organismo. Entre las verduras recomendadas se encuentran espinacas, lechuga, brócoli, coliflor, jitomate, pepino, nopales, champiñones, espárragos y calabacitas.

El segundo espacio, equivalente a una cuarta parte del plato, debe incluir proteínas magras. Este grupo alimenticio es clave para conservar la masa muscular, especialmente en personas que buscan bajar de peso, además de ayudar a estabilizar la glucosa.

Las opciones más recomendadas incluyen pollo sin piel, pescado como salmón o atún, huevo, cortes magros de res o cerdo, queso panela, tofu y algunas legumbres.

El último cuarto del plato se reserva para carbohidratos complejos, alimentos que tienen un impacto más directo sobre el azúcar en sangre. La clave no es eliminarlos, sino controlar su cantidad y elegir versiones integrales o con mayor contenido de fibra.

En este grupo destacan alimentos como arroz integral, avena, quinoa, pasta integral, tortillas de maíz, camote, papa y elote.

Plato blanco con salmón, arroz integral, espárragos, espinacas y tomates cherry. Se observa aceite de oliva y una vela tenue al fondo.
Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

El papel de las grasas saludables y las bebidas

El método del plato también contempla otros elementos importantes para lograr una alimentación equilibrada. Los especialistas recomiendan incorporar pequeñas cantidades de grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva, nueces o almendras, ya que contribuyen a la salud cardiovascular.

En cuanto a las bebidas, se aconseja optar por agua natural, infusiones o té sin azúcar y evitar refrescos, jugos industrializados e incluso algunos jugos naturales, debido a su alta concentración de azúcar.

Asimismo, es posible complementar la alimentación con pequeñas porciones de fruta entera o yogur griego sin azúcar, siempre considerando el consumo total de carbohidratos del día.

Por qué este método ayuda a bajar de peso y evitar picos de glucosa

Uno de los principales beneficios del método del plato es que reduce la densidad calórica de las comidas sin disminuir el volumen de alimentos. Al llenar la mitad del plato con verduras ricas en agua y fibra, las personas pueden sentirse satisfechas por más tiempo consumiendo menos calorías.

Ilustración plana de un plato blanco con secciones de verduras, proteínas (pescado, huevo, queso) y carbohidratos (quinoa, papa). Incluye vaso de agua y nueces.
Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

Además, la combinación de fibra, proteínas y grasas saludables disminuye el índice glucémico general de la comida. Esto significa que la glucosa se libera de manera más lenta y estable, evitando subidas bruscas de azúcar seguidas de caídas repentinas que suelen provocar cansancio, hambre excesiva y antojos de alimentos dulces.

Especialistas en nutrición consideran que este método no solo es útil para personas con Diabetes tipo 2, sino también para quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas, mejorar sus hábitos alimenticios y mantener un peso saludable de manera sostenible.

Temas Relacionados

DiabetesMétodo del platopérdida de pesoglucosasaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

El esposo de Maribel Guardia aclaró detalles sobre el proceso que se está llevando a cabo en Texas

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Marina omite daño ambiental que afecta a ballenas: así justifica decreto que convierte a Loreto en puerto de altura y cabotaje

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que su gobierno protegerá a las ballenas y la biodiversidad en la zona

Marina omite daño ambiental que afecta a ballenas: así justifica decreto que convierte a Loreto en puerto de altura y cabotaje

Presuntos actos de tortura en Chiapas colocan a autoridades bajo la lupa: CNDH exige investigar los casos

La difusión de un video en plataformas digitales donde se muestran posibles conductas de violencia contra dos personas detenidas ha generado una reacción de indignación y enojo por parte de organismos

Presuntos actos de tortura en Chiapas colocan a autoridades bajo la lupa: CNDH exige investigar los casos

Esta fue la entidad mexicana con mayores niveles de corrupción en 2025, según el INEGI

El INEGI dio a conocer recientemente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 en donde explica en qué lugares del país se experimenta mayor corrupción, y en qué instituciones

Esta fue la entidad mexicana con mayores niveles de corrupción en 2025, según el INEGI

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis policías y un civil heridos tras enfrentamiento en Zamora, Michoacán

Seis policías y un civil heridos tras enfrentamiento en Zamora, Michoacán

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

ENTRETENIMIENTO

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

DEPORTES

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026