Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Una vista cenital de un plato dividido con salmón a la plancha, cubos de tofu, brócoli, espinacas, tomates cherry, pepino, calabacitas, arroz integral y camote, acompañado de un vaso de agua y aguacate picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de la diabetes no depende únicamente de medicamentos o tratamientos médicos. La alimentación juega un papel fundamental para mantener estables los niveles de glucosa en sangre y prevenir complicaciones asociadas con esta enfermedad metabólica.

Entre las estrategias más recomendadas por especialistas destaca el llamado “método del plato”, una herramienta práctica creada originalmente por la Asociación Americana de Diabetes.

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Su popularidad radica en que no requiere cálculos complejos, básculas ni aplicaciones para contar calorías. En cambio, utiliza una referencia visual sencilla que permite organizar las comidas de manera equilibrada y saludable.

El método del plato se basa en dividir un plato estándar de aproximadamente 23 centímetros de diámetro en tres secciones específicas. Esta distribución ayuda a controlar las porciones, mejorar la calidad de la alimentación y reducir los aumentos bruscos de glucosa después de comer.

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Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

Cómo funciona el método del plato para controlar la diabetes

La estrategia consiste en dividir el plato de la siguiente manera: la mitad debe destinarse a verduras sin almidón, mientras que la otra mitad se divide en dos partes iguales para incluir proteínas magras y carbohidratos complejos.

La sección más grande corresponde a los vegetales sin almidón, que representan el 50 por ciento del plato. Estos alimentos contienen pocas calorías y carbohidratos, pero son ricos en fibra, vitaminas y minerales.

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Además, ayudan a generar mayor sensación de saciedad y ralentizan la absorción de azúcar en el organismo. Entre las verduras recomendadas se encuentran espinacas, lechuga, brócoli, coliflor, jitomate, pepino, nopales, champiñones, espárragos y calabacitas.

El segundo espacio, equivalente a una cuarta parte del plato, debe incluir proteínas magras. Este grupo alimenticio es clave para conservar la masa muscular, especialmente en personas que buscan bajar de peso, además de ayudar a estabilizar la glucosa.

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Las opciones más recomendadas incluyen pollo sin piel, pescado como salmón o atún, huevo, cortes magros de res o cerdo, queso panela, tofu y algunas legumbres.

El último cuarto del plato se reserva para carbohidratos complejos, alimentos que tienen un impacto más directo sobre el azúcar en sangre. La clave no es eliminarlos, sino controlar su cantidad y elegir versiones integrales o con mayor contenido de fibra.

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En este grupo destacan alimentos como arroz integral, avena, quinoa, pasta integral, tortillas de maíz, camote, papa y elote.

Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

El papel de las grasas saludables y las bebidas

El método del plato también contempla otros elementos importantes para lograr una alimentación equilibrada. Los especialistas recomiendan incorporar pequeñas cantidades de grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva, nueces o almendras, ya que contribuyen a la salud cardiovascular.

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En cuanto a las bebidas, se aconseja optar por agua natural, infusiones o té sin azúcar y evitar refrescos, jugos industrializados e incluso algunos jugos naturales, debido a su alta concentración de azúcar.

Asimismo, es posible complementar la alimentación con pequeñas porciones de fruta entera o yogur griego sin azúcar, siempre considerando el consumo total de carbohidratos del día.

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Por qué este método ayuda a bajar de peso y evitar picos de glucosa

Uno de los principales beneficios del método del plato es que reduce la densidad calórica de las comidas sin disminuir el volumen de alimentos. Al llenar la mitad del plato con verduras ricas en agua y fibra, las personas pueden sentirse satisfechas por más tiempo consumiendo menos calorías.

Propone dividir las comidas en verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos para ayudar a controlar la glucosa y mantener un peso saludable

Además, la combinación de fibra, proteínas y grasas saludables disminuye el índice glucémico general de la comida. Esto significa que la glucosa se libera de manera más lenta y estable, evitando subidas bruscas de azúcar seguidas de caídas repentinas que suelen provocar cansancio, hambre excesiva y antojos de alimentos dulces.

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Especialistas en nutrición consideran que este método no solo es útil para personas con Diabetes tipo 2, sino también para quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas, mejorar sus hábitos alimenticios y mantener un peso saludable de manera sostenible.