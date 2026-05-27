Cuáles son las especias que los atletas de élite convirtieron en aliadas del rendimiento deportivo

El uso diario de condimentos como la cúrcuma, el jengibre y la canela mejora la digestión, acelera la recuperación muscular tras el ejercicio intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, atletas y especialistas en nutrición de todo el mundo investigan cómo el consumo regular de especias puede influir positivamente en la salud y el rendimiento deportivo. Estudios recientes confirman que sumar ingredientes como cúrcuma, jengibre, canela o cayena en la alimentación diaria ayuda a reducir la inflamación, acelerar la recuperación muscular y optimizar el metabolismo, lo que abre nuevas posibilidades para quienes buscan mejorar su desempeño físico.

En este contexto, un estudio sistemático publicado por la revista académica Journal of Innovative Technologies in Social Science revisó la evidencia más reciente sobre el impacto de estas especias en el rendimiento deportivo y la recuperación. Los resultados indican que la cúrcuma y el jengibre contribuyen a disminuir el dolor y la inflamación tras el ejercicio, la canela mejora el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y la cayena favorece la quema de calorías y la tolerancia al esfuerzo intenso. El trabajo plantea el potencial de estas especias como ayudas ergogénicas naturales y resalta la importancia de seguir investigando sobre dosis y biodisponibilidad.

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Además, según un artículo de la revista española SportLife, ciertos alimentos como el sésamo pueden aportar beneficios adicionales, ya que algunos de sus compuestos tendrían la capacidad de inhibir el crecimiento de células cancerígenas en el colon. Incorporar semillas de sésamo en barritas energéticas o en preparaciones como hummus y tahini permite sumar nutrientes y energía en las rutinas de entrenamiento de fondo.

Especias para el metabolismo y la digestión

Agregar este condimento a la dieta diaria ayuda a controlar el azúcar en la sangre, evita el consumo excesivo de dulces (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de los condimentos beneficiosos para la salud, la canela se reconoce por su capacidad para regular la glucosa en sangre y evitar los “picoteos” entre comidas, lo que la convierte en un recurso para quienes buscan controlar el peso o disminuir el consumo de azúcar. Además, es bactericida y digestiva, y ayuda a aliviar molestias digestivas y resfriados.

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La cayena y las guindillas, ricas en capsaicina, favorecen la quema de calorías al estimular el metabolismo y aumentar la termogénesis corporal. Investigaciones de los últimos cinco años demostraron que la capsaicina puede inducir la muerte de células grasas en laboratorio y apoyar el control del peso corporal. Además, facilita la descongestión de las vías respiratorias y contribuye a la digestión.

El anís verde se recomienda para aliviar digestiones pesadas y flatulencias. Su sabor dulce permite incorporarlo fácilmente en infusiones o en postres, para quienes suelen evitar especias intensas.

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Especias antiinflamatorias

Ensayos clínicos recientes demuestran que estos ingredientes naturales, usados de forma conjunta en la alimentación, disminuyen el dolor muscular posterior al entrenamiento

La cúrcuma y el jengibre figuran entre las especias más investigadas en nutrición deportiva. Su principio activo, la curcumina, y los compuestos fenólicos del jengibre presentan propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras. Ensayos clínicos demostraron que juntos ayudan a reducir el dolor y la inflamación postejercicio, además de mejorar la recuperación muscular. La curcumina contribuye a regular el colesterol, los triglicéridos y la glucosa, y promueve la conversión de glucosa a glucógeno muscular, optimizando la disponibilidad de energía durante la actividad física.

El jengibre—ya fusionado con la cúrcuma en sus beneficios—también es reconocido por su efecto digestivo y su recomendación para deportistas en periodos de entrenamientos intensos, ayudando a prevenir infecciones, náuseas y dolores musculares. La raíz fresca actúa como expectorante y muestra cualidades antihistamínicas.

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El laurel proporciona aceites esenciales y minerales como calcio, potasio y magnesio, sumando efectos antioxidantes, digestivos y diuréticos. Usado en la cocina, mejora la digestión y contribuye a evitar molestias hepáticas y la retención de líquidos.

Otros beneficios de las especias

Un análisis sistemático reciente destaca que la incorporación de especias ayudan a deportistas a optimizar su recuperación muscular y manejar mejor el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clavo tiene propiedades analgésicas y puede utilizarse en forma de aceite en masajes para aliviar agujetas y molestias musculares. El azafrán es digestivo, analgésico y antiinflamatorio, y estudios de los últimos tres años lo vinculan con mejoras en la fertilidad y la calidad del esperma. El cilantro y el orégano exhiben efectos antisépticos y antioxidantes, que ayudan a prevenir intoxicaciones alimentarias y el estrés oxidativo.

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El romero y el tomillo son plantas mediterráneas con efectos energizantes que refuerzan las defensas y contribuyen a prevenir infecciones respiratorias. El perejil ofrece vitamina C, hierro y calcio, y se considera antioxidante, diurético y regulador del ciclo menstrual.

La pimienta y el pimentón estimulan el metabolismo y suman sabor sin aportar calorías gracias a sus efectos digestivos y, en algunas tradiciones, afrodisíacos. Finalmente, la vainilla es apreciada por su aroma y su capacidad para calmar la ansiedad, evitando el consumo excesivo de dulces durante los periodos de entrenamiento o control de peso.

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