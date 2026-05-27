Por qué una persona se puede sentir cansada, aunque sea joven y sana, según Conrado Estol

Dormir menos de siete horas no permite tolerar bien el día según el neurólogo Estol quien analizó la energía en adultos jóvenes

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol analizó por qué muchas personas jóvenes y sanas experimentan cansancio y falta de energía, incluso cuando creen llevar una vida saludable.

Durante el encuentro con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Estol abordó el fenómeno del agotamiento en adultos jóvenes que, pese a llevar hábitos correctos, sienten que la vitalidad no los acompaña como antes. “No hay chance de que puedas tolerar dormir menos de siete horas y estar bien”, sentenció el neurólogo, desarmando la idea extendida de que la juventud por sí sola garantiza energía.

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El especialista identificó a la “dopamina digital” como uno de los factores centrales de la fatiga actual. Explicó que los algoritmos de las redes sociales generan estímulos constantes, personalizados y diseñados para captar la atención de manera permanente: “No te apagás nunca hoy en día. Hay más presión de trabajo, es más competitivo. Entonces, tu cerebro necesita descansar”.

El rol del sueño y la calidad del descanso

El neurólogo Conrado Estol explicó en Infobae en Vivo por qué el cansancio puede afectar a jóvenes sanos que creen llevar una vida saludable

Para Estol, dormir siete u ocho horas de manera continua es fundamental, pero no suficiente si la calidad del sueño está afectada. “Mucha gente duerme siete u ocho horas y tiene la apnea del sueño, que es un problema serio, totalmente subvalorado, subdiagnosticado”, advirtió. Relató que los microdespertares y la disminución en la saturación de oxígeno durante la noche pueden derivar en cansancio crónico, aun cuando el registro horario indique descanso adecuado.

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El neurólogo recomendó revisar posibles causas clínicas cuando el cansancio se vuelve persistente, incluso en personas jóvenes: “Si sos una mujer joven, de aspecto sano y hace dos o tres años no te hacés un examen de sangre, es necesario porque podés tener problemas de tiroides. Si no funciona bien la tiroides te puede dar ese cansancio. También puede haber anemia, no es infrecuente en las mujeres”. También mencionó la menopausia como un factor a considerar en mujeres de más de cincuenta años.

Estrés, hábitos y suplementación: cómo influye la vida moderna en la energía

La dopamina digital y el uso constante de redes sociales impactan en la fatiga y el descanso de las personas jóvenes según Conrado Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol insistió en que no alcanza con dormir bien: “No es solo dormir bien, es tener el estrés controlado”. Destacó el valor de organizar el trabajo, encontrar espacios de relajación y adoptar técnicas de meditación para reducir el cortisol: “Tenés que organizar tu trabajo y por ahí tenés que adoptar alguna técnica de meditación para bajar ese cortisol”.

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En relación a los suplementos y productos que prometen mejorar la energía, el neurólogo fue enfático: “Cuando vos te contestaste que todos esos hábitos de vida sana, que son siete, los hemos nombrado, los cumplís, ahí vienen los suplementos. Agreguemos suplementos que pueden ayudar aún más a esa célula a recuperarse”. Sin embargo, advirtió sobre su uso indiscriminado y subrayó la importancia de priorizar primero los hábitos saludables.

Ejercicio, nutrición y la importancia del optimismo

Hacer ejercicio físico rompe el círculo del cansancio y aporta energía y efectos antidepresivos según el doctor Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista resaltó que el ejercicio físico es clave para romper el círculo vicioso del cansancio: “El hacer ejercicio te va a dar energía. Es antidepresivo y da energía. Indiscutible”. Aconsejó practicar actividad física en cualquier momento del día, aunque sugirió evitar los horarios nocturnos para no interferir con la calidad del sueño.

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Sobre la alimentación, diferenció entre alimentos procesados y ultraprocesados, marcando que estos últimos no se consideran comida real y pueden impactar negativamente en la vitalidad. “Ultraprocesado no es comida”, explicó.

Finalmente, el doctor Estol hizo hincapié en la importancia del optimismo, la gratitud y el vínculo social como motores de energía: “El cerebro se va a ir del problema y te hace un bien. Cuando uno ha descartado con el médico que es improbable que alguien joven que se vea bien tenga un problema en el laboratorio, el comsejo es seguir los hábitos de vida sana lo mejor posible que pueda cada uno”.

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La entrevista completa al doctor Conrado Estol

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• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

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