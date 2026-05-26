Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Ormuz en plena tensión con Irán

Buques comerciales navegan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el suministro mundial de petróleo y gas

Estados Unidos confirmó este martes que 108 buques mercantes fueron desviados o quedaron retenidos en el estrecho de Ormuz desde el inicio de las restricciones marítimas impuestas en medio de la escalada militar con Irán.

El nuevo balance fue difundido por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que las fuerzas estadounidenses continúan controlando el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

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“Hasta el 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses desviaron 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa”, señaló el CENTCOM en un comunicado difundido a través de redes sociales.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Una parte significativa del suministro energético global atraviesa diariamente ese paso situado entre Irán y Omán.

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Las restricciones comenzaron después del deterioro de la situación militar en la región tras el inicio de la campaña aérea lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. Desde entonces, la navegación comercial quedó severamente alterada y decenas de embarcaciones fueron retenidas, desviadas o impedidas de ingresar a puertos iraníes.

Marines estadounidenses descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento a bordo del USS Tripoli, uno de los buques desplegados por Washington en la crisis con Irán (CENTCOM)

Washington mantiene un amplio despliegue naval y aéreo en el Golfo Pérsico con el argumento de garantizar la seguridad marítima y evitar operaciones iraníes contra embarcaciones comerciales, mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambas partes.

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En las últimas semanas, tanto Estados Unidos como Irán reconocieron avances parciales en las conversaciones, aunque todavía sin un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Funcionarios estadounidenses consideran que Irán sigue representando una amenaza para la navegación internacional mediante el uso potencial de minas marítimas, drones y sistemas de misiles desplegados cerca de la costa sur iraní.

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Nuevos ataques y tensión en el Golfo

La situación en el estrecho volvió a agravarse en las últimas horas luego de que Estados Unidos confirmara nuevos ataques militares contra objetivos iraníes en el sur del país.

Este lunes, fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos contra embarcaciones iraníes y posiciones de lanzamiento de misiles ubicadas cerca del estrecho de Ormuz. Washington definió esas operaciones como “ataques defensivos” destinados a proteger tropas y activos militares estadounidenses desplegados en la zona.

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Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper del Cuerpo de Marines de Estados Unidos patrulla cerca de un buque comercial en medio de la tensión en el Golfo Pérsico (CENTCOM)

Según el CENTCOM, los objetivos alcanzados incluían barcos iraníes que presuntamente intentaban colocar minas marítimas y sistemas de misiles que representaban una amenaza para aeronaves estadounidenses.

Las operaciones ocurrieron después de varias explosiones registradas en Bandar Abbas y otras localidades costeras del sur de Irán, próximas al estrecho de Ormuz. Medios iraníes reportaron detonaciones durante la noche, aunque inicialmente no precisaron sus causas.

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La tensión marítima ya había escalado durante las últimas semanas con varios incidentes entre fuerzas estadounidenses y embarcaciones iraníes.

Días atrás, el ejército estadounidense informó que inutilizó petroleros iraníes que intentaban atravesar el bloqueo marítimo impuesto sobre puertos iraníes. En uno de los episodios, un avión F/A-18 Super Hornet disparó municiones de precisión contra dos embarcaciones, dejándolas fuera de servicio.

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En otro incidente previo, fuerzas estadounidenses atacaron el sistema de navegación de un buque iraní después de que ignorara advertencias emitidas por destructores norteamericanos.

Irán denunció que los ataques estadounidenses representan una violación del frágil alto el fuego vigente desde abril. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Washington de continuar realizando “acciones ilegales e injustificadas” en la provincia costera de Hormozgan.

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Irán denunció que los ataques estadounidenses representan una violación del frágil alto el fuego vigente desde abril

Pese a la escalada militar, Estados Unidos sostiene que las negociaciones diplomáticas continúan abiertas. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo y señaló que las conversaciones avanzan sobre “el lenguaje específico del documento” que ambas partes intentan cerrar para frenar definitivamente las hostilidades.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)