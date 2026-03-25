Salud

Daniel López Rosetti: “La acidez gástrica es uno de los problemas digestivos más frecuentes”

El tema fue el eje de la entrevista con el médico en Infobae en Vivo, donde advirtió sobre los riesgos de la automedicación y explicó el impacto del reflujo gastroesofágico

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El doctor López Rosetti, durante la entrevista en Infobae en Vivo, advirtió sobre el riesgo de automedicarse

En una charla exclusiva con doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica, la acidez gástrica ocupó el centro del debate en Infobae en Vivo, con detalles sobre sus causas, síntomas y el peligro de la automedicación.

Durante su participación en el streaming de Infobae a las Nueve, acompañado por el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el doctor López Rosetti definió: “Es uno de los problemas más frecuentes. Casi todos, todos diría, en algún momento sintieron acidez gástrica.”

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El especialista remarcó la relevancia del fenómeno y la naturalización social del uso de medicamentos sin seguimiento médico: “Sobre todo porque por su frecuencia, por sus posibles complicaciones y porque se ha acostumbrado todo el mundo a la automedicación.”

El riesgo de la automedicación en la acidez gástrica

López Rosetti describe cómo el
López Rosetti describe cómo el ácido gástrico daña el esófago y puede derivar en patologías como el esófago de Barrett y, en casos poco frecuentes, cáncer

López Rosetti diferenció con claridad los conceptos: “Venta libre no es consumo libre.” Explicó que el acceso sencillo a fármacos no elimina la necesidad del control médico: “Son dos cosas diferentes. Es venta libre, está bien, punto. Pero no es consumo libre, sobre todo porque se te va un síntoma que produce una enfermedad, vos no la buscás la enfermedad y después aparecen las complicaciones.”

El médico advirtió sobre el riesgo de enmascarar síntomas de enfermedades más graves al tratarse sin consulta profesional.

El reflujo gastroesofágico y sus complicaciones

“Venta libre no es consumo
“Venta libre no es consumo libre”, remarca el especialista al explicar que el acceso fácil a medicamentos no reemplaza el control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor detalló el funcionamiento del aparato digestivo utilizando un modelo anatómico: “La primera causa de la acidez es el reflujo gastroesofágico”, aseguró.

Al explicar la fisiología, remarcó: “El estómago tiene una entrada y tiene una salida. La entrada se llama válvula esófago gástrica o gastroesofágica, que es la válvula que está abajo del esófago. ¿Para qué sirve? Para que el contenido del estómago no vaya para arriba.” Cuando esta válvula falla, “el contenido gástrico, particularmente con la acidez, el ácido clorhídrico que tiene el estómago, va al esófago y eso produce el reflujo.”

El especialista puntualizó que el reflujo genera síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades, incluso cardiológicas: “Mucha gente siente hasta dolor mezclado con ardor. A veces tanto dolor y muy poco ardor, tal que tenés que descartar que no sea un infarto. Entonces, entran a la guardia gastritis importantes y uno tiene que hacer un electrocardiograma para descartar que no sea cardiológico.”

Cómo detectar y controlar la acidez: estudios y prevención

Ante síntomas persistentes, el médico
Ante síntomas persistentes, el médico recomienda realizar estudios específicos y destaca la importancia de consultar a un profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti hizo hincapié en el daño potencial del reflujo crónico: “El esófago no está preparado para soportarlo. Cuando vos tenés acidez por esófago, por reflujo gastroesofágico, lo que sucede en realidad es que se está lastimando el esófago, porque es ácido que llega a un lugar que no tiene capacidad de soportar.”

Detalló las consecuencias: “Eso te genera síntomas, pero aparte produce una alteración de la mucosa del esófago que se llama metaplasia y produce una alteración del epitelio interno del esófago que se llama esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett tiene una complicación, que es el cáncer de esófago.

El médico aclaró que si bien estas complicaciones son poco habituales, la consulta médica es clave: “El que tiene reflujo gastroesofágico es poco probable que genere esófago de Barrett, pero puede generarlo. Si tiene esófago de Barrett, es poco probable que tenga cáncer de esófago, pero puede generarlo. ¿Qué quiero decir con esto? No asustar a nadie, pero si tiene reflujo, hágase ver.”

Respecto al abordaje diagnóstico, precisó: “Lo que se hace esto es primero, la consulta clínica, ya te das cuenta qué es lo que tiene el paciente. Pero el estudio, el goal estándar de esto es el estudio en el cual se pone un tubito por la boca y se entra, es una esófago video gastroduodenoscopia, o sea, esófago, gastroduodenoscopia. Ahí el especialista, el gastroenterólogo que hace esa práctica, ve absolutamente todo, va avanzando, ve cómo está la mucosa, si tiene algo que no le gusta, le hace una biopsia y lo manda a analizar.”

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

El reflujo gastroesofágico, principal causa de acidez, puede generar complicaciones graves si no se trata adecuadamente

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