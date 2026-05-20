Cuáles son los nueve puntos de pulso que los médicos pueden examinar para evaluar el corazón

Los puntos de pulso permiten a médicos y pacientes evaluar la salud cardiovascular en nueve zonas clave del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos de pulso permiten identificar la onda generada por cada latido del corazón en zonas específicas de la superficie corporal, lo que facilita la evaluación de la salud cardiovascular en nueve lugares clave. Estas áreas, según la Cleveland Clinic, son esenciales para médicos y pacientes, ya que ofrecen información inmediata sobre arterias, frecuencia cardíaca y circulación sanguínea.

La exploración de los puntos de pulso consiste en palpar sitios anatómicos donde las arterias discurren cerca de la piel, permitiendo sentir el latido cardíaco al tocarlas ligeramente.

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Los nueve puntos principales son: la muñeca, el cuello, el brazo, la ingle, la zona detrás de la rodilla, el tobillo, el pie, la sien y el lado izquierdo del pecho. Estos lugares se emplean tanto en la práctica clínica como en el autocuidado para monitorear la función cardiovascular de forma sencilla y eficaz.

El pulso radial se localiza en la cara interna de la muñeca, próximo a la base del pulgar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno de estos puntos proporciona datos inmediatos sobre el ritmo cardíaco y la circulación, lo que permite a los profesionales de la salud detectar irregularidades del pulso, obstrucciones vasculares o alteraciones que indiquen problemas cardíacos.

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El cardiólogo Aravinda Nanjundappa, especialista de la clínica, resalta que cada área aporta información diferente; por ejemplo, la palpación del pulso en el cuello es útil para identificar enfermedades de la arteria carótida o disfunciones en la válvula aórtica.

La identificación de los puntos de pulso tiene aplicaciones cotidianas, más allá del contexto médico. Por ejemplo, la cara interna de la muñeca, al recibir un mayor flujo sanguíneo, se utiliza para aplicar fragancias y potenciar su difusión.

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Comparar los latidos auscultados con los palpados en el pulso radial mejora la precisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nueve puntos principales de pulso y su utilidad clínica

Pulso radial: Ubicado en la cara interna de la muñeca, cerca del pulgar. Es el más utilizado por su fácil acceso y permite comparar los latidos auscultados con los palpados. Pulso carótida: Situado a ambos lados del cuello, junto a la tráquea. Es esencial en situaciones críticas, como el paro cardíaco, porque permite comprobar rápidamente la presencia de pulso. Pulso braquial: Se detecta en la parte interna del codo y resulta especialmente útil en bebés, ya que es más sencillo de localizar. Pulso femoral: Localizado en la ingle. Es fundamental para identificar posibles obstrucciones en la aorta. Si el pulso femoral está presente, pero el poplíteo no, la obstrucción podría estar en el muslo. Pulso poplíteo: Se encuentra detrás de la rodilla y señala problemas circulatorios en la pierna. Pulso tibial posterior: Ubicado detrás del hueso interno del tobillo. Si es difícil de detectar, puede indicar circulación deficiente en la parte inferior de la pierna. Pulso dorsalis pedis: Situado en el dorso del pie, cerca del centro. Es clave para evaluar el flujo sanguíneo en personas con diabetes o enfermedades vasculares. Pulso temporal: Corresponde a la arteria temporal, ubicada en la sien. Debe examinarse en casos de cefalea persistente o dolor articular. Pulso apical: Se sitúa en el vértice del corazón, en el lado izquierdo del pecho. Desplazamientos o alteraciones pueden advertir sobre cardiomegalia o la presencia de soplos, según la Cleveland Clinic.

Localización y función de los puntos de pulso

La Cleveland Clinic detalla que cada punto de pulso cuenta con una localización anatómica precisa y una finalidad clínica específica. El pulso radial, por su acceso sencillo, es el más empleado para la monitorización rutinaria. El pulso carotídeo es fundamental para evaluaciones de emergencia. El pulso braquial, femoral, poplíteo, tibial posterior y dorsalis pedis permiten valorar la circulación en diferentes segmentos corporales y detectar obstrucciones arteriales.

El control del pulso radial es esencial en procedimientos médicos, emergencias y chequeos regulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La arteria temporal se revisa ante sospechas de arteritis o cefaleas crónicas, y el pulso apical es indispensable en la auscultación cardíaca para identificar alteraciones estructurales.

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Aplicación práctica de los puntos de pulso

El pulso puede detectarse fuera del entorno sanitario mediante la localización del punto radial en la muñeca y la presión suave con los dedos índice y medio, evitando utilizar el pulgar. Se cuentan los latidos durante treinta segundos y se multiplica el resultado por dos para obtener la frecuencia cardíaca por minuto.

Cleveland Clinic recomienda este método como herramienta de autocuidado, útil antes de una consulta médica o en ausencia de equipos especializados. Controlar periódicamente la frecuencia cardíaca facilita la detección temprana de alteraciones y respalda tanto el diagnóstico profesional como el monitoreo personal de la salud.

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Aunque la evaluación de los puntos de pulso no sustituye a procedimientos diagnósticos complejos, representa un recurso accesible y eficaz para obtener información relevante sobre el sistema circulatorio. Esta técnica sencilla permite extender la observación y el cuidado del bienestar cardiovascular más allá del consultorio médico.