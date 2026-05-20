El particular gesto entre Paredes y Riquelme que llamó la atención tras el empate de Boca Juniors en la Copa Libertadores: “De mi lado, estoy tranquilo”

El capitán y presidente del Xeneize se mostraron juntos en La Bombonera

Boca Juniors no pudo contra Cruzeiro en la Bombonera y complicó su futuro en la Copa Libertadores. Después del polémico empate 1-1, que incluyó varias acciones que tuvo el protagonismo del árbitro Jesús Valenzuela, el Xeneize ahora deberá ganar su último duelo de la fase de grupos frente a la Universidad Católica como local para avanzar a los octavos de final del máximo certamen de clubes de Sudamérica.

Más allá del resultado, y de las situaciones en el final del encuentro que generó el enojo de los futbolistas de Boca y del entrenador Claudio Úbeda, una imagen llamó la atención de los presentes en el anillo interno del estadio. Antes de hablar con la prensa, Leandro Paredes y Juan Román Riquelme se mostraron juntos de la zona de los vestuarios. Es más, se abrazaron y caminaron juntos hasta que el capitán del Xeneize se detuvo a hablar con los medios en la zona mixta.

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Hay que remarcar que, en las últimas semanas, diferentes rumores periodísticos señalaron que la relación entre la figura del equipo y uno de los máximos ídolos en la historia del club, quien hoy es la máxima autoridad, no es la mejor. ¿Qué dijo Paredes ante la consulta de la postal entre ambos? “Tengo que ir a pelearme ahora, me peleo todos los días con Román. Según ustedes, peleo todos los días con Román”, dijo el número 5 del Xeneize a modo de chiste frente a los periodistas.

“Yo no le doy bola, sabía cuando llegué al país que iban a pasar este tipo de cosas, que esperaran que le vaya mal a Boca para pegarnos. Pero de mi lado estoy totalmente tranquilo, hago mi trabajo de la mejor manera y tengo una relación espectacular con Román desde que soy muy chico así que no le doy bola a eso. ¿Sí me sorprendió? Cien por ciento, pero no pasa nada. Lamentablemente es parte de esto”, concluyó sobre el tema Paredes.

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Hay que mencionar que, en medio de las especulaciones por la mala relación del ex jugador de la Roma con Riquelme que acelerarían su salida del club tras sólo un año después de su regreso al fútbol argentino, el que llevó tranquilidad a los hinchas del Xeneize fue Daniel, su papá. “De acá no se mueve”, mencionó en el programa El Show de Boca.

*La palabra de Paredes tras el partido

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“¿Qué me dijo de la última jugada? Pensamos todos más o menos parecido, no sé si ustedes lo vieron, para todos fue muy claro", agregó en relación a la mano de Lucas Romero que el árbitro Valenzuela no consideró penal, lo mismo que el VAR a cargo de Ángel Arteaga.

“Fuimos superiores, la vara no es la misma para los dos lados, vivimos en Brasil. Esa es la más clara de todas (la última) es muy raro que ni siquiera la vaya a ver, después podés decir si es intencional o no. No es la primera vez que pasa, en Cruzeiro nos echaron a Bareiro cuando ni siquiera fue falta. Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos”, remarcó el ex PSG tras el encuentro todavía en el campo de juego.

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El que también mostró su disconformidad por la actuación del juez fue el DT xeneize. “La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, más que nada en la última jugada, que no debería haber terminado el partido como lo terminó”, disparó Úbeda en conferencia de prensa.

“El árbitro no tiene dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR. Cuando hay situaciones tan claras como la de ese penal tenemos que decirlas”, afirmó el DT, quien además pidió que exista “premio y castigo” para los árbitros, al igual que ocurre con los jugadores y entrenadores.

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Por otra parte, también analizó lo que dejó el empate en Buenos Aires, que ahora obligará a su equipo a vencer al conjunto chileno en la última fecha, a jugarse el jueves 28 de mayo a las 21:30. “Los primeros 25 minutos o más fueron muy buenos, llegamos muchas veces y tuvimos muchas aproximaciones”, señaló. Tras la expulsión de Gerson, Sifón eligió sumar a un delantero (Zeballos )en lugar de un volante (Belmonte), con la convicción de que el partido estaría bajo el control xeneize. También destacó el rendimiento de Braida en el lateral derecho: “Es derecho, siempre jugó más por izquierda que por derecha, pero su pierna hábil es la derecha. Tiene velocidad, juego aéreo y recorrido para ir y volver”, concluyó.