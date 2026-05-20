América Latina

La Unión Europea instó a Cuba a poner fin a la represión política y restringir el control sobre la economía

La alta representante del bloque para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo que “hoy es preferible una reforma negociada” a que el país “se derrumbe mañana”

Guardar
Google icon
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que Cubadebería poner fin a la represión política y su control intransigente de la economía”. Sostuvo que “hoy es preferible una reforma negociada” a que el país “se derrumbe mañana”.

Kallas afirmó ante el Parlamento Europeo, en un debate dedicado a la situación cubana, que junto con el fin de la represión política, La Habana debe dejar de ejercer un control intransigente sobre la economía, ya que “está reteniendo al país”.

PUBLICIDAD

Destacó la necesidad de apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica.

La funcionaria europea señaló que la situación en Cuba responde a “décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso”.

PUBLICIDAD

Subrayó que “la Unión Europea no financia al estado cubano” y advirtió que “el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato”.

Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)
Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

La eurodiputada socialista española Leire Pajín reclamó que "Estados Unidos debe poner fin a todo tipo de coerción en Cuba“, pero exigió con “la misma claridad” que el régimen de Cuba avance en las reformas democráticas y que “todos los presos políticos deben ser liberados”.

Por su parte, el eurodiputado español Gabriel Mato alertó sobre los apagones y sobre “más de 1.200 presos políticos que hoy siguen encarcelados”. Además, criticó la política comunitaria, considerando que “la Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo” de cooperación con La Habana que, a su juicio, “no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia”.

El debate se desarrolla en medio de una fuerte tensión entre Washington y La Habana, acentuada por el bloqueo energético que Estados Unidos impuso a Cuba y por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de “tomar el control” de la isla.

En otro orden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prevé anunciar este miércoles en Miami una acusación formal contra el ex dictador cubano Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro cubanoestadounidenses muertos y que marcó uno de los episodios más graves en la relación entre Washington y La Habana.

Según fuentes federales familiarizadas con la investigación citadas por NBC News y Associated Press, un gran jurado ya devolvió una acusación tras escuchar pruebas presentadas por fiscales, aunque el contenido exacto del expediente no trascendió. Las fuentes señalaron que no tuvieron acceso al documento final y no pudieron precisar cuáles serían los cargos.

Temas Relacionados

CubaUnión EuropeaKaja KallasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

Según fuentes federales citadas por NBC News, el anuncio de la imputación por el derribo de dos aeronaves humanitarias en 1996 está previsto para este miércoles en la Freedom Tower de Miami, en un acto encabezado por el Departamento de Justicia y el FBI

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

Primer cambio de gabinete en Chile: Kast removió a las ministras de Seguridad y a la vocera presidencial a dos meses de asumir

El mandatario chileno aseguró que tomó la decisión “en base al sentido de urgencia” y “la necesidad de responder a las necesidades” de los chilenos que votaron su asunción al poder

Primer cambio de gabinete en Chile: Kast removió a las ministras de Seguridad y a la vocera presidencial a dos meses de asumir

Los alimentos básicos suben más en el campo salvadoreño en primer trimestre de 2026

El costo de la canasta básica alimentaria se elevó un 3.55 % en el área urbana y un 4.11 % en la zona rural al cierre del primer trimestre del 2026, según datos del Banco Central de Reserva, afectando la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades nutricionales en este periodo del año

Los alimentos básicos suben más en el campo salvadoreño en primer trimestre de 2026

Honduras: Joven habría asfixiado a recién nacido y ocultado su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

Lo que parecía una emergencia médica dentro de una vivienda en Tegucigalpa terminó convirtiéndose en una escena de horror, luego de que una joven de 19 años fuera señalada de ocultar el cuerpo de un recién nacido dentro de una mochila negra tras presuntamente darle muerte en Residencial El Portillo.

Honduras: Joven habría asfixiado a recién nacido y ocultado su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

República Dominicana: El presidente del Senado recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La explanada del Congreso Nacional fue escenario del acto en el que altos funcionarios y representantes estatales iniciaron el recorrido simbólico previo a la celebración deportiva prevista para 2026 en República Dominicana

República Dominicana: El presidente del Senado recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard recibe el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

El Gobierno celebró que el precio del iPhone bajó por los menores impuestos: cuánto cuesta hoy en la Argentina

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Manglares de Mahahual: tipos, beneficios y cómo podría protegerse este ecosistema

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

INFOBAE AMÉRICA

Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si Estados Unidos reanuda los ataques

Perú: el voto que separa el orden del caos

Los 10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

ENTRETENIMIENTO

Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

Marvel, con la nueva conducción de Brad Winderbaum, reorganizó su división editorial y unificó las áreas de series, animación y cómics

Así fue como Viggo Mortensen protegió a miles de trabajadores en “El Señor de los Anillos” sin que nadie supiera

La humildad de Harrison Ford: “Solo formé parte del éxito de otros: George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir”