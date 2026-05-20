La Unión Europea instó a Cuba a poner fin a la represión política y restringir el control sobre la economía

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que Cuba “debería poner fin a la represión política y su control intransigente de la economía”. Sostuvo que “hoy es preferible una reforma negociada” a que el país “se derrumbe mañana”.

Kallas afirmó ante el Parlamento Europeo, en un debate dedicado a la situación cubana, que junto con el fin de la represión política, La Habana debe dejar de ejercer un control intransigente sobre la economía, ya que “está reteniendo al país”.

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Destacó la necesidad de apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica.

La funcionaria europea señaló que la situación en Cuba responde a “décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso”.

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Subrayó que “la Unión Europea no financia al estado cubano” y advirtió que “el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato”.

Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

La eurodiputada socialista española Leire Pajín reclamó que "Estados Unidos debe poner fin a todo tipo de coerción en Cuba“, pero exigió con “la misma claridad” que el régimen de Cuba avance en las reformas democráticas y que “todos los presos políticos deben ser liberados”.

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Por su parte, el eurodiputado español Gabriel Mato alertó sobre los apagones y sobre “más de 1.200 presos políticos que hoy siguen encarcelados”. Además, criticó la política comunitaria, considerando que “la Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo” de cooperación con La Habana que, a su juicio, “no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia”.

El debate se desarrolla en medio de una fuerte tensión entre Washington y La Habana, acentuada por el bloqueo energético que Estados Unidos impuso a Cuba y por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de “tomar el control” de la isla.

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En otro orden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prevé anunciar este miércoles en Miami una acusación formal contra el ex dictador cubano Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro cubanoestadounidenses muertos y que marcó uno de los episodios más graves en la relación entre Washington y La Habana.

Según fuentes federales familiarizadas con la investigación citadas por NBC News y Associated Press, un gran jurado ya devolvió una acusación tras escuchar pruebas presentadas por fiscales, aunque el contenido exacto del expediente no trascendió. Las fuentes señalaron que no tuvieron acceso al documento final y no pudieron precisar cuáles serían los cargos.

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