Salud

Rico en proteínas y calcio: el alimento que se convirtió en un secreto nutricional de la longevidad japonesa

Especialistas en nutrición destacan que su consumo regular aporta aminoácidos esenciales y minerales, despertando interés fuera de Asia por su versatilidad y valor para la salud

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos subrayan que el tofu aporta proteínas completas y calcio, junto con grasas saludables y micronutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Japón mantiene la población más longeva del mundo, un fenómeno atribuido a hábitos saludables y una dieta basada en ingredientes frescos y preparados de manera sencilla. Entre los alimentos más consumidos resalta el tofu, un derivado de la soja que forma parte de la alimentación tradicional japonesa y ha ganado popularidad en otros países. El tofu se elabora al coagular la leche de soja, proceso que da origen a una pasta sólida, rica en proteínas y baja en calorías.

Este alimento aporta entre ocho y diez gramos de proteína por cada 100 g, lo que lo posiciona como una de las principales fuentes de proteína vegetal para quienes eliminan o reducen el consumo de carne. Además, sus proteínas son completas, es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. El bajo contenido calórico, que oscila entre 70 y 100 kcal por cada 100 g, suma argumentos para su inclusión en dietas orientadas al control de peso.

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Por otra parte, el tofu no contiene azúcares añadidos ni lactosa y aporta grasas insaturadas, que contribuyen al cuidado del sistema cardiovascular. Diversos especialistas en nutrición —como la Sociedad Japonesa de Nutrición y los informes del Instituto Nacional de Salud de Japón— destacan su riqueza en calcio: el producto puede contener más calcio que un vaso de leche, siempre que esté cuajado con sales cálcicas, lo que lo vuelve adecuado para mujeres mayores de 40 años, personas veganas, intolerantes a la lactosa o quienes desean fortalecer su masa ósea.

Propiedades nutricionales y beneficios del tofu

Tofu
Estudios observacionales señalan que la frecuente inclusión de tofu en la dieta japonesa está vinculada a una incidencia menor de enfermedades (Freepik)

Según el nutricionista clínico español Pablo Ojeda, el producto representa una alternativa interesante para incrementar la ingesta de calcio sin recurrir a lácteos o suplementos. “El tofu es rico en calcio, proteínas completas y no tiene azúcares añadidos ni lactosa”, indica Ojeda en la revista especializada en salud Vozpopuli. Además, aporta vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y potasio.

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El alimento también contiene ácidos grasos omega-3, asociados a efectos antiinflamatorios y a beneficios para la salud cerebral. Su bajo contenido calórico y su riqueza en nutrientes lo hacen apto para deportistas, adultos mayores y quienes siguen dietas veganas o vegetarianas.

Expertos recomiendan revisar la etiqueta antes de comprar derivados de soja coagulada, ya que el contenido de calcio varía según el coagulante utilizado en su proceso de producción. Por ejemplo, el tofu cuajado con cloruro de magnesio contiene menos calcio que el elaborado con sales cálcicas.

Versatilidad en la cocina y consejos de consumo

Por otra parte, la cuajada de soja destaca por su versatilidad culinaria. Puede integrar ensaladas, salteados, guisos y sopas, o utilizarse como base en platos principales y sustitutos de la carne. Su capacidad para absorber sabores y texturas permite adaptarla a recetas dulces o saladas, aumentando así su presencia en la cocina internacional.

De acuerdo con nutricionistas, el aporte de proteínas de alta calidad en el tofu ayuda a preservar la masa muscular y favorece la saciedad
De acuerdo con nutricionistas, el aporte de proteínas de alta calidad en el tofu ayuda a preservar la masa muscular y favorece la saciedad

Para obtener la mejor textura y sabor, los expertos sugieren escurrir bien el tofu antes de cocinarlo. Se puede preparar a la plancha, marinar, rebozar o incorporar en bocadillos, revueltos y lasañas, lo que la convierte en una opción práctica para múltiples comidas.

Además, el alimento se integra sin dificultad en dietas hipocalóricas o específicas para el control del peso. Su aporte de proteínas de alta calidad contribuye a la sensación de saciedad y la preservación de la masa muscular, aspectos clave para el mantenimiento de la salud en todas las etapas de la vida.

El tofu y la longevidad japonesa

La soja cuajada aparece de forma regular en la dieta japonesa junto a pescados, mariscos, arroz, vegetales y algas. El consumo habitual de este alimento, junto con la práctica de ejercicio y otros hábitos saludables, se asocia a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Datos recogidos por el Ministerio de Salud de Japón y publicaciones como The Lancet indican que el equilibrio entre proteínas, grasas saludables y micronutrientes en la dieta japonesa favorece la longevidad y la calidad de vida. Bajo en calorías y rico en nutrientes, el tofu desempeña un papel central en este modelo alimentario, que ha despertado el interés de la comunidad científica y de expertos en nutrición a nivel global.

De acuerdo con las recomendaciones de los especialistas, incorporar tofu a la dieta diaria puede ser beneficioso para la salud cuando se combina con alimentos frescos y variados. Su facilidad de preparación y adaptabilidad lo han convertido en un ingrediente frecuente tanto en la dieta japonesa como en la cocina internacional.

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