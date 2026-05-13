Salud

Los hábitos diarios que frenan el envejecimiento de la piel, según los dermatólogos

La especialista Carmen Peñas advierte que el 80% de los factores que aceleran el deterioro cutáneo son externos y modificables, por lo que una rutina constante de protección, higiene y alimentación puede marcar una diferencia visible

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer de mediana edad con una diadema blanca, aplicando crema blanca en su mejilla derecha con los ojos cerrados y una sonrisa sutil.
El 80% de los factores que envejecen la piel dependen de hábitos externos, según la dermatóloga Carmen Peñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huella en la piel, pero, según la dermatóloga Carmen Peñas, gran parte de ese proceso está en nuestras manos. Si bien la genética influye, la especialista sostiene que “el 80% de los factores que envejecen la piel son externos y, por tanto, se pueden modificar”.

Esta visión pone el acento en la importancia de hábitos diarios como el uso de protector solar, una alimentación adecuada y evitar el tabaco para combatir las arrugas y manchas. La especialista advierte que uno de los errores más comunes es descuidar la limpieza facial y el uso diario de protector solar, incluso en jornadas nubladas o en interiores.

PUBLICIDAD

Según su experiencia, la acumulación de residuos y la exposición al sol sin protección favorecen la aparición temprana de arrugas y manchas, algo que puede evitarse con una rutina diaria constante de higiene y protección. Estas recomendaciones forman parte del análisis de especialistas recogido por la revista ¡Hola! en un artículo sobre los gestos que envejecen la piel.

Mujer adulta aplicando crema hidratante en su rostro, de pie frente al espejo del baño y con varios productos de cuidado facial sobre el lavabo.
El 80% de los factores que envejecen la piel dependen de hábitos externos, según la dermatóloga Carmen Peñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas del rostro más vulnerables al envejecimiento

El envejecimiento cutáneo no afecta a todas las partes del rostro por igual. Los especialistas destacan que “el contorno de ojos, el cuello y el óvalo facial suelen ser las primeras áreas en mostrar signos visibles de la edad”.

PUBLICIDAD

En estas zonas, la piel es más fina y delicada, lo que la hace más vulnerable a los gestos repetidos y la exposición ambiental. Además, la menor cantidad de glándulas sebáceas contribuye a la sequedad y la pérdida de firmeza.

Para abordar estos cambios, los expertos recomiendan la utilización de productos específicos adaptados a cada zona, como cremas ricas en antioxidantes para combatir los radicales libres y agentes humectantes para mantener la hidratación. La rutina diaria debe incluir la aplicación de protección solar, ya que la radiación ultravioleta se considera uno de los principales factores externos de envejecimiento prematuro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Productos específicos con antioxidantes y humectantes ayudan a combatir la sequedad y pérdida de firmeza facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también sugieren incorporar técnicas suaves de masaje durante la aplicación de productos. Estos movimientos favorecen la absorción de los principios activos, estimulan la circulación y ayudan a preservar la elasticidad de la piel. De acuerdo con la revista, una atención preventiva y dedicada contribuye a retrasar la aparición de arrugas y a mantener una apariencia de piel fresca y uniforme.

El impacto del clima en la piel

La transición hacia la primavera, por citar un ejemplo del hemisferio norte, implica un cambio en el comportamiento de la piel, que responde a factores ambientales como el aumento de la radiación solar y las variaciones de temperatura. Asimismo, ocurre en el sur, cuando el frío lastima y reseca la piel.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan ajustar la rutina diaria, utilizando productos calmantes para disminuir la irritación e hidratantes de textura ligera para facilitar la transpiración sin obstruir los poros, así como también, en caso contrario, para hidratar y proteger de la resequedad.

Rutina facial, cosmética natural, cuidado unisex, aceites esenciales, mascarillas caseras, piel radiante, tratamiento de belleza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La llegada de la primavera aumenta la sensibilidad de la piel y requiere reforzar la protección solar, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, sin importar la época del año, los expertos destacan: “La protección solar debe reforzarse siempre”, dado que la exposición solar puede acelerar el proceso de envejecimiento y causar daños acumulativos en la piel.

Los especialistas consultados por la revista de divulgación ¡Hola! insisten en que se deben observar los cambios cutáneos y adaptar el cuidado según las condiciones ambientales de cada día, lo que permite mantener una piel equilibrada.

Rutinas personales y hábitos de celebridades

Elsa Pataky presenta Biotherm Skincare en Espacio Loop 21 el 28 de mayo de 2024 en Madrid, España. (Foto de Pablo Cuadra/WireImage)
La actriz Elsa Pataky destaca la importancia de una rutina diaria de hidratación facial para mejorar textura y luminosidad (Foto de Pablo Cuadra/WireImage)

Entre las rutinas personales de celebridades, destaca la de Elsa Pataky. Su método diario para hidratar el rostro. Señala que, al iniciar el día, dedica unos minutos a aplicar su crema hidratante con movimientos ascendentes y firmes, procurando un efecto lifting y ayudando a tonificar y despertar la piel tras el descanso nocturno.

La actriz afirma que “puede marcar una diferencia visible en la textura y luminosidad cutánea” mantener estos hábitos de manera constante. Su enfoque subraya la importancia de los cuidados simples, priorizando la calidad de los productos y el modo de aplicación en la rutina diaria.

Tal como señala la publicación de la revista ¡Hola!, estos gestos cotidianos realizados de forma consciente y regular pueden contribuir significativamente a mantener la piel tersa y saludable a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

Envejecimiento CutáneoRutina FacialProtección SolarBellezaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Pérdida de gas o monóxido de carbono? Señales, peligros y medidas para proteger el hogar

Con la llegada del frío, aparecen los accidentes que en muchas oportunidades cuestan la vida de las personas. Todo lo que hay que saber

¿Pérdida de gas o monóxido de carbono? Señales, peligros y medidas para proteger el hogar

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

Diferentes investigaciones apuntan a que el horario óptimo debe adaptarse a características individuales como hábitos biológicos, temperatura corporal y rutinas de descanso

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Es un pionero en ubicar a la crisis ambiental en el centro de la conversación global. Las pruebas científicas respaldan lo que su biografía ilustra: los hábitos sostenidos en el tiempo y un fuerte sentido de vida se asocian con mejor salud y longevidad

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Cuatro obstáculos están vinculados a la dificultad para completar emprendimiento personales. Qué estrategias pueden ayudar a superarlos

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

Nuevos dispositivos combinan herramientas de vanguardia para acelerar la recuperación tras lesiones complejas, con implantes personalizados y recursos de entrenamiento que antes solo existían en entornos de alta competencia

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

DEPORTES

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Una carta sin firma y la extraña ausencia de una magistrada en Nicaragua

Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán

Brasil aseguró que la UE bloqueó sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre tras el acuerdo con el Mercosur