Los hábitos diarios que frenan el envejecimiento de la piel, según los dermatólogos

El 80% de los factores que envejecen la piel dependen de hábitos externos, según la dermatóloga Carmen Peñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huella en la piel, pero, según la dermatóloga Carmen Peñas, gran parte de ese proceso está en nuestras manos. Si bien la genética influye, la especialista sostiene que “el 80% de los factores que envejecen la piel son externos y, por tanto, se pueden modificar”.

Esta visión pone el acento en la importancia de hábitos diarios como el uso de protector solar, una alimentación adecuada y evitar el tabaco para combatir las arrugas y manchas. La especialista advierte que uno de los errores más comunes es descuidar la limpieza facial y el uso diario de protector solar, incluso en jornadas nubladas o en interiores.

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Según su experiencia, la acumulación de residuos y la exposición al sol sin protección favorecen la aparición temprana de arrugas y manchas, algo que puede evitarse con una rutina diaria constante de higiene y protección. Estas recomendaciones forman parte del análisis de especialistas recogido por la revista ¡Hola! en un artículo sobre los gestos que envejecen la piel.

El 80% de los factores que envejecen la piel dependen de hábitos externos, según la dermatóloga Carmen Peñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas del rostro más vulnerables al envejecimiento

El envejecimiento cutáneo no afecta a todas las partes del rostro por igual. Los especialistas destacan que “el contorno de ojos, el cuello y el óvalo facial suelen ser las primeras áreas en mostrar signos visibles de la edad”.

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En estas zonas, la piel es más fina y delicada, lo que la hace más vulnerable a los gestos repetidos y la exposición ambiental. Además, la menor cantidad de glándulas sebáceas contribuye a la sequedad y la pérdida de firmeza.

Para abordar estos cambios, los expertos recomiendan la utilización de productos específicos adaptados a cada zona, como cremas ricas en antioxidantes para combatir los radicales libres y agentes humectantes para mantener la hidratación. La rutina diaria debe incluir la aplicación de protección solar, ya que la radiación ultravioleta se considera uno de los principales factores externos de envejecimiento prematuro.

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Productos específicos con antioxidantes y humectantes ayudan a combatir la sequedad y pérdida de firmeza facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también sugieren incorporar técnicas suaves de masaje durante la aplicación de productos. Estos movimientos favorecen la absorción de los principios activos, estimulan la circulación y ayudan a preservar la elasticidad de la piel. De acuerdo con la revista, una atención preventiva y dedicada contribuye a retrasar la aparición de arrugas y a mantener una apariencia de piel fresca y uniforme.

El impacto del clima en la piel

La transición hacia la primavera, por citar un ejemplo del hemisferio norte, implica un cambio en el comportamiento de la piel, que responde a factores ambientales como el aumento de la radiación solar y las variaciones de temperatura. Asimismo, ocurre en el sur, cuando el frío lastima y reseca la piel.

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Frente a este escenario, los expertos recomiendan ajustar la rutina diaria, utilizando productos calmantes para disminuir la irritación e hidratantes de textura ligera para facilitar la transpiración sin obstruir los poros, así como también, en caso contrario, para hidratar y proteger de la resequedad.

La llegada de la primavera aumenta la sensibilidad de la piel y requiere reforzar la protección solar, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, sin importar la época del año, los expertos destacan: “La protección solar debe reforzarse siempre”, dado que la exposición solar puede acelerar el proceso de envejecimiento y causar daños acumulativos en la piel.

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Los especialistas consultados por la revista de divulgación ¡Hola! insisten en que se deben observar los cambios cutáneos y adaptar el cuidado según las condiciones ambientales de cada día, lo que permite mantener una piel equilibrada.

Rutinas personales y hábitos de celebridades

La actriz Elsa Pataky destaca la importancia de una rutina diaria de hidratación facial para mejorar textura y luminosidad (Foto de Pablo Cuadra/WireImage)

Entre las rutinas personales de celebridades, destaca la de Elsa Pataky. Su método diario para hidratar el rostro. Señala que, al iniciar el día, dedica unos minutos a aplicar su crema hidratante con movimientos ascendentes y firmes, procurando un efecto lifting y ayudando a tonificar y despertar la piel tras el descanso nocturno.

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La actriz afirma que “puede marcar una diferencia visible en la textura y luminosidad cutánea” mantener estos hábitos de manera constante. Su enfoque subraya la importancia de los cuidados simples, priorizando la calidad de los productos y el modo de aplicación en la rutina diaria.

Tal como señala la publicación de la revista ¡Hola!, estos gestos cotidianos realizados de forma consciente y regular pueden contribuir significativamente a mantener la piel tersa y saludable a lo largo del tiempo.

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