Todo lo que hay que saber para un correcto uso del protector solar: cuánta cantidad, dónde y en qué momento

La aplicación insuficiente de protector solar reduce drásticamente su eficacia frente a los rayos UV (Freepik)

La aplicación adecuada del protector solar es clave en la prevención del envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y, principalmente, del cáncer de piel.

Especialmente durante los meses de mayor exposición al sol, un uso incorrecto, como aplicar poca cantidad, olvidar zonas expuestas o no respetar la frecuencia recomendada, reduce de forma significativa la protección. Dermatólogos y organizaciones especializadas insisten en la importancia de utilizar productos de protección solar a diario, tanto en la ciudad como durante actividades al aire libre, y en cualquier estación del año.

La importancia del protector solar y su uso diario

Los especialistas recomiendan utilizar protector solar todos los días, incluso en jornadas nubladas o en interiores con luz natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso constante de protector solar de amplio espectro es, según los expertos, la principal medida para reducir los efectos nocivos del fotodaño. “El uso de protector solar es el mejor cuidado antiage y la medida más efectiva para prevenir los daños que la radiación solar puede causar en la piel”, afirmó en una nota a Infobae la médica dermatóloga de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), Lilian Demarchi.

Por su parte, el dermatólogo de la SAD Christian Sánchez Saizar señaló que la radiación solar atraviesa tanto nubes como vidrios, por lo que la protección no debe limitarse a la playa o la montaña.

Cuánta cantidad y cómo aplicar el protector solar

El cuello, las orejas y los labios suelen ser las zonas más olvidadas durante la rutina de protección solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad y el modo de aplicación determinan la verdadera eficacia del producto. Demarchi subrayó la importancia de no escatimar en la cantidad para evitar zonas desprotegidas. Los especialistas recomiendan aplicar protector solar en el rostro, cuello y, en caso de exposición prolongada, en todo el cuerpo. Además, advierten que los productos cosméticos con factor de protección solar (FPS) suelen ser insuficientes para la protección diaria: es necesario elegir cremas o lociones específicas para proteger de los rayos UVA y UVB.

Muchos usuarios limitan la aplicación al rostro, pero los especialistas resaltan la importancia de cubrir todas las áreas expuestas. Orejas, cuello, pies, el dorso de las manos y labios son zonas frecuentemente olvidadas que también requieren atención. Sánchez Saizar y Demarchi aconsejaron utilizar bálsamos labiales con FPS para prevenir sequedad y envejecimiento prematuro en los labios.

Momento correcto y frecuencia de aplicación

El factor de protección solar (FPS) 50 brinda una cobertura más completa y segura a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes es no esperar el tiempo adecuado para que el producto actúe. “Hay que esperar al menos 15 minutos antes de exponerse al sol después de aplicarlo”, explicaron los dermatólogos.

La reaplicación cada dos horas es fundamental, especialmente después de nadar o sudar, incluso si el producto indica ser resistente al agua. Se recomienda evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 16:00 y tener especial cuidado en superficies como agua y arena, que reflejan la radiación.

Cómo elegir el protector solar adecuado

Los productos de maquillaje con FPS no reemplazan a un protector solar específico (Canva)

Los expertos sugieren buscar fórmulas de amplio espectro que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB. Demarchi recomendó un FPS de al menos 50, ya que la diferencia respecto al FPS 30, aunque pequeña en porcentaje, adquiere relevancia por la acumulación de daño a largo plazo.

En pieles grasas o mixtas, la dermatóloga Verónica Muchnik aconseja en una nota a Infobae el uso de fórmulas libres de aceites y de rápida absorción, mientras que para pieles sensibles se prefieren los protectores físicos o minerales. Los híbridos ofrecen una alternativa equilibrada.

Errores frecuentes al usar protector solar

Hasta un 80% de los rayos UV puede atravesar las nubes, por lo que la protección nunca debe descuidarse (Freepik)

Entre los errores más habituales se encuentran el uso insuficiente de producto, la falta de reaplicación, la elección de FPS bajo y la creencia errónea de que los días nublados no requieren protección. Los especialistas advierten que hasta un 80% de los rayos UV puede atravesar las nubes. Señalan, además, que el protector solar debe complementarse con sombreros, gafas con filtros UV y ropa adecuada con filtro UV. La hidratación deficiente y la omisión de zonas como orejas, nuca y pies completan el listado de fallos comunes.

Recomendaciones finales para una protección completa

Ropa con filtro UV, gafas de sol y sombreros amplían la defensa contra el daño solar (Freepik)

El cuidado óptimo de la piel va más allá del uso correcto del protector solar. Los expertos suman a la protección el uso de sombreros, gafas con filtro UV y ropa especializada. Recomiendan una hidratación adecuada mediante el consumo regular de agua y alimentos ricos en líquido, como frutas y verduras, para mantener la piel saludable. El uso de bálsamos labiales con FPS y cremas hidratantes ayuda a contrarrestar la sequedad provocada por el sol, el viento o el calor.

Establecer una rutina constante y adecuada de protección solar no solo previene quemaduras inmediatas, sino que tiene un efecto duradero en la salud cutánea. Como resumió Demarchi, la diferencia entre una piel saludable y una con daños acumulados radica en el compromiso diario con pequeños hábitos de fotoprotección que, a lo largo de los años, tienen un impacto decisivo en la prevención del cáncer de piel y otras afecciones.