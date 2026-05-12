Cuántas calorías se pueden quemar al año caminando una hora por día

Realizar caminatas de una hora diariamente permite a una persona adulta gastar entre 73.000 y 146.000 calorías anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar una hora al día puede quemar entre 73.000 y 146.000 calorías al año, dependiendo del peso corporal, la velocidad y el terreno. Este impacto energético acumulado es respaldado por la ciencia como una de las estrategias más eficaces para mejorar la salud cardiovascular, metabólica y mental a largo plazo, según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Harvard Medical School.

Cuántas calorías se queman al caminar una hora

De acuerdo con la OMS, la actividad física regular de intensidad moderada, como caminar, contribuye de forma significativa a mejorar la salud cardiovascular y metabólica. Diversos estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares coinciden en que una persona adulta puede quemar entre 200 y 400 calorías caminando durante una hora a un ritmo moderado. Proyectado a lo largo de un año completo, ese hábito diario representa un gasto acumulado de entre 73.000 y 146.000 calorías al año.

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Según estudios clínicos, una persona de aproximadamente 60 kilos que camina a paso ligero puede gastar alrededor de 200 a 250 calorías en una hora. Una persona de 80 kilogramos puede superar fácilmente las 300 calorías en el mismo tiempo. La diferencia se explica por un principio fisiológico simple: el cuerpo necesita más energía para mover una mayor masa corporal.

Desde el ente rector de la salud global afirman que el peso corporal es uno de los factores más relevantes en el cálculo del gasto calórico al caminar. No se trata de que el ejercicio sea más efectivo en personas con mayor peso, sino de que el esfuerzo físico requerido para desplazar una masa mayor es proporcionalmente superior. Este principio explica por qué dos personas que caminan a la misma velocidad durante el mismo tiempo pueden registrar diferencias significativas en su gasto energético.

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La velocidad, un factor clave

La cantidad de energía gastada durante una caminata depende principalmente del peso corporal ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicaron investigaciones clínicas de la Harvard Medical School, la velocidad a la que se camina influye de forma directa en el número de calorías quemadas. Un ritmo suave de aproximadamente tres kilómetros por hora genera un gasto moderado, mientras que caminar a cinco o seis kilómetros por hora incrementa el consumo energético. La diferencia entre pasear y caminar con intención puede representar decenas de calorías adicionales por sesión, lo que a lo largo de un año se traduce en miles de calorías extra.

Introducir pequeñas variaciones durante la caminata, como alternar ritmos o incorporar tramos a mayor velocidad, puede aumentar aún más el gasto calórico. Este enfoque, conocido como entrenamiento interválico suave, resulta eficaz sin necesidad de convertir la caminata en una actividad de alta exigencia.

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El terreno también importa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el entorno donde se realiza la caminata modifica el esfuerzo requerido y, por tanto, el gasto energético. Caminar en terreno plano no exige lo mismo que hacerlo en superficies irregulares o con pendiente. Las subidas, aunque sean suaves, obligan a trabajar más la musculatura de las piernas y los glúteos, lo que eleva el consumo calórico.

Caminar a paso ligero entre cinco y seis kilómetros por hora puede aumentar considerablemente el consumo calórico frente a un ritmo más lento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores como el viento o la temperatura también pueden modificar ligeramente el esfuerzo requerido, aunque su impacto suele ser menor en comparación con el peso, la velocidad y el terreno.

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Beneficios que van más allá de las calorías

Reducir la caminata a una cuestión de calorías limita su alcance. Investigaciones clínicas del centro académico de referencia en medicina, destacan que caminar de forma regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y contribuir a mantener un peso saludable a largo plazo. La actividad también mejora la circulación, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y favorece el bienestar mental.

En tanto que, según el organismo sanitario internacional, la actividad física regular de intensidad moderada reduce el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Caminar es, además, una actividad recomendable para quienes buscan iniciarse en el ejercicio sin generar un impacto excesivo en las articulaciones, lo que la convierte en una opción accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas.

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El efecto sobre la salud no depende de un esfuerzo puntual, sino de la constancia. A lo largo de una semana, caminar una hora diaria puede suponer un gasto adicional de más de 1.500 calorías, dependiendo de la persona y del ritmo. A lo largo de un año, ese hábito sostenido genera transformaciones medibles en la composición corporal y la salud cardiovascular.