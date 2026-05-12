Salud

Las dietas disociadas bajo la lupa: por qué separar proteínas e hidratos no mejora la digestión ni permite bajar más kilos

Un especialista en salud brindó nuevas perspectivas sobre los valores nutricionales de los alimentos y el impacto en el sistema digestivo de las personas, mencionó los tipos de dietas

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Mujer con cabello ondulado castaño, sonriendo y riendo, sentada a una mesa de madera al aire libre, comiendo un tazón de frutas, verduras y pollo.
Un estudio clínico no halló diferencias en la digestión ni en la pérdida de peso al comparar dietas disociadas versus equilibradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar proteínas e hidratos de carbono en una misma comida no perjudica la digestión, a pesar de lo que sostienen los defensores de las dietas disociadas. El especialista en nutrición, el español Domingo Sánchez, brindó otra perspectiva en la revista de salud SportLife sobre la creencia de que combinar estos macronutrientes en un mismo plato interfiere con la asimilación de los alimentos y genera trastornos digestivos. La evidencia científica respalda su postura y contradice uno de los mitos nutricionales más extendidos en los últimos años.

El mito de las dietas disociadas

Los seguidores de las dietas disociadas sostienen que las proteínas y los carbohidratos no deben consumirse juntos porque las enzimas responsables de su digestión se neutralizan mutuamente. El argumento central apunta a la pepsina, la enzima encargada de metabolizar las proteínas, que requiere un medio ácido para funcionar. Según esta teoría, la presencia simultánea de carbohidratos alteraría ese entorno y dificultaría la digestión de ambos nutrientes.

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De acuerdo con Sánchez, esta premisa carece de respaldo científico sólido. El proceso digestivo humano está diseñado para manejar mezclas complejas de nutrientes de forma simultánea y eficiente, con mecanismos que se adaptan a cada fase de la digestión. La idea de que los jugos digestivos se “neutralizan” entre sí simplifica en exceso un proceso biológico altamente coordinado.

Cómo funciona realmente la digestión

Ensalada de garbanzos con pepino, tomates cherry, cebolla morada, aceitunas negras, queso feta y perejil, acompañada de trozos de salmón en un cuenco claro sobre madera.
La investigación realizada en adultos con sobrepeso mostró que ambos tipos de dietas resultan iguales en composición corporal y marcadores metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista de SportLife explicó en detalle el recorrido real de los alimentos en el sistema digestivo. Los alimentos ingeridos tardan hasta una hora antes de entrar en contacto con los ácidos del estómago. Durante ese tiempo, las enzimas de la saliva ya comenzaron a trabajar sobre los carbohidratos, iniciando su digestión desde la boca.

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Cuando los alimentos llegan al estómago y se mezclan con el ácido gástrico y la enzima pepsina, la digestión de las proteínas se activa y la de los carbohidratos se suspende de forma temporal. Según el experto, esta pausa no representa un problema, sino una secuencia fisiológica normal y esperada. El proceso continúa en el duodeno, donde el páncreas y los intestinos secretan soluciones neutralizantes que generan el entorno adecuado para retomar y completar la digestión de proteínas y carbohidratos de forma simultánea.

El respaldo científico

Un estudio publicado en el la revista científica European Journal of Nutrition por los investigadores Frank Frisch y Hannelore Daniel, de la Universidad Técnica de Múnich, analizó directamente la hipótesis de la combinación de alimentos y concluyó que no existe evidencia científica que respalde la separación de proteínas y carbohidratos para mejorar la digestión o la pérdida de peso. El ensayo, que comparó los efectos de una dieta disociada con una dieta equilibrada convencional durante seis semanas en adultos con sobrepeso, no encontró diferencias significativas en la pérdida de peso, la composición corporal ni los marcadores metabólicos entre ambos grupos.

Hombre de talla media en bata blanca de pie sobre una balanza en un baño moderno. Mira hacia abajo a la balanza con una expresión seria.
Especialistas resaltan que el cuerpo asimila con normalidad la combinación de macronutrientes, gracias a mecanismos enzimáticos que actúan coordinados a lo largo del tracto digestivo

Los investigadores alemanes concluyeron que cualquier beneficio atribuido a las dietas disociadas se explica por la reducción calórica general que implican, no por la separación de macronutrientes. El organismo humano, señalaron, evolucionó para digerir alimentos mixtos, ya que prácticamente ningún alimento natural contiene un solo macronutriente de forma aislada.

Por qué persiste el mito

A pesar de la evidencia en su contra, las dietas disociadas mantienen una presencia considerable en el imaginario popular. Según Sánchez, su popularidad se explica en parte porque quienes las siguen suelen eliminar alimentos ultraprocesados y reducir el tamaño de las porciones, lo que genera resultados positivos que se atribuyen erróneamente a la separación de nutrientes.

La simplificación del proceso digestivo también contribuye a la persistencia del mito. La idea de que cada nutriente requiere condiciones exclusivas y que su mezcla genera conflictos resulta intuitiva, aunque no se corresponda con la realidad biológica. El sistema digestivo humano cuenta con múltiples enzimas, órganos y mecanismos de regulación que trabajan de forma coordinada para procesar combinaciones complejas de nutrientes sin interferencias.

Qué dice la ciencia sobre la combinación óptima

Lejos de desaconsejar la mezcla de proteínas e hidratos, la evidencia científica actual la recomienda. Combinar ambos macronutrientes en una misma comida mejora la saciedad, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y optimiza la síntesis de proteínas musculares tras el ejercicio. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos promueven una alimentación variada y equilibrada que incluya proteínas, carbohidratos y grasas saludables en cada comida principal.

De acuerdo con Sánchez, el enfoque más eficaz para mejorar la digestión no pasa por separar macronutrientes, sino por priorizar alimentos frescos, masticar despacio, mantener una buena hidratación y respetar los tiempos entre comidas. La calidad de los alimentos y los hábitos en torno a la alimentación tienen un impacto mucho mayor sobre la digestión que cualquier combinación o separación de nutrientes.

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