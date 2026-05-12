Economía

ANSES: quiénes cobran hoy martes 12 de mayo de 2026

El sistema previsional nacional ajusta este mes los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, conforme al índice de inflación de marzo, impactando los ingresos de millones de personas en todo el país

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Fachadas ANSES
La ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones este 12 de mayo de 2026 según la terminación del DNI y el tipo de beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 12 de mayo de 2026 con el calendario de pagos dirigido a jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales. El cronograma, organizado por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de beneficio, incluye las fechas de cobro para cada grupo, así como la acreditación de los bonos extraordinarios y refuerzos económicos previstos para este mes.

El sistema previsional nacional aplica en mayo un aumento del 3,38% sobre los haberes, conforme a la actualización mensual determinada por el índice de inflación de marzo, lo que ajusta tanto jubilaciones como pensiones y asignaciones familiares. Los pagos se efectúan de forma escalonada, en un esquema que sostiene la organización y acceso para millones de beneficiarios en todo el país.

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Quiénes cobran hoy, 12 de mayo de 2026

El cronograma de ANSES establece qué grupos acceden a sus haberes y asignaciones en la jornada del martes 12 de mayo, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
El sistema previsional nacional aplica en mayo un aumento del 3,38% para jubilados, pensionados y asignaciones familiares según el índice de inflación de marzo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Perciben su pago los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuyo DNI finaliza en 1. Este segmento, que representa uno de los grupos con mayor volumen de beneficiarios, inició su calendario el 11 de mayo y continuará hasta el 21 de mayo, asignando un día específico por terminación de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 reciben hoy la acreditación del beneficio. Ambos programas sostienen el mismo calendario de pagos, lo que facilita la consulta y organización entre los beneficiarios.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se abona hoy a quienes posean DNI finalizado en 1. Este beneficio, enfocado en la protección de embarazadas en situación de vulnerabilidad social, replica el esquema de fechas de la AUH.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se pagan hoy a las personas cuyos DNI terminen en 2 y 3. Este conjunto abarca pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, ajustadas a la última actualización de haberes.

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con documentos terminados en 0 y 1 acceden hoy al pago correspondiente. El calendario de este programa, dirigido a trabajadoras registradas y monotributistas, se distribuye en varias jornadas según la terminación del DNI.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 1, así como titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, cobran hoy sus beneficios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.

Asignaciones Pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago único para matrimonio, nacimiento y adopción se realiza del 12 de mayo al 10 de junio, sin importar el número final del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo inicia el pago para beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1 a partir del 22 de mayo, por lo que no se encuentra incluida en la fecha de hoy.

El haber mínimo para jubilados en mayo 2026 es de $393.174,10 y se complementa con un bono extraordinario de $70.000, totalizando $463.174,10 para los beneficiarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El haber mínimo para jubilados en mayo 2026 es de $393.174,10 y se complementa con un bono extraordinario de $70.000, totalizando $463.174,10 para los beneficiarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 asciende a $393.174,10, resultado de la actualización por inflación aplicada sobre los ingresos previsionales. Quienes perciban este monto reciben un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total acreditado puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo para jubilaciones quedó establecido en $2.645.689,38, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $179.859,20.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor base mensual es de $314.539,28, que llega a $384.539,28 con la suma del bono. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87 y se incrementan hasta $345.221,87 con refuerzo extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos se iguala al haber mínimo y totaliza $463.174,10 con el bono.

Para el cálculo de aportes y contribuciones, la base imponible mínima es de $132.420,94 y la máxima de $4.303.619,01, vigentes desde este mes.

La Consulta de fechas, montos y detalles de cada prestación de ANSES en mayo de 2026 está disponible en canales oficiales y delegaciones en todo el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Consulta de fechas, montos y detalles de cada prestación de ANSES en mayo de 2026 está disponible en canales oficiales y delegaciones en todo el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para este mes está fijada en $141.285,31. Para la AUH con Discapacidad, el monto asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y categoría laboral, con las siguientes escalas:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307
  • Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)
  • Prenatal: depende del IGF, entre $70.651 y $14.873
  • Hijo para protección social: $141.286
  • Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual fue establecida en $55.672, con montos superiores para zonas diferenciadas.

En el caso de la prestación por desempleo, el valor es de $55.672, aplicable también a monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en la cartelería de las delegaciones del organismo en todo el país.

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