ANSES: quiénes cobran hoy martes 12 de mayo de 2026

La ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones este 12 de mayo de 2026 según la terminación del DNI y el tipo de beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 12 de mayo de 2026 con el calendario de pagos dirigido a jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales. El cronograma, organizado por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de beneficio, incluye las fechas de cobro para cada grupo, así como la acreditación de los bonos extraordinarios y refuerzos económicos previstos para este mes.

El sistema previsional nacional aplica en mayo un aumento del 3,38% sobre los haberes, conforme a la actualización mensual determinada por el índice de inflación de marzo, lo que ajusta tanto jubilaciones como pensiones y asignaciones familiares. Los pagos se efectúan de forma escalonada, en un esquema que sostiene la organización y acceso para millones de beneficiarios en todo el país.

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Quiénes cobran hoy, 12 de mayo de 2026

El cronograma de ANSES establece qué grupos acceden a sus haberes y asignaciones en la jornada del martes 12 de mayo, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

El sistema previsional nacional aplica en mayo un aumento del 3,38% para jubilados, pensionados y asignaciones familiares según el índice de inflación de marzo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Perciben su pago los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuyo DNI finaliza en 1. Este segmento, que representa uno de los grupos con mayor volumen de beneficiarios, inició su calendario el 11 de mayo y continuará hasta el 21 de mayo, asignando un día específico por terminación de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 reciben hoy la acreditación del beneficio. Ambos programas sostienen el mismo calendario de pagos, lo que facilita la consulta y organización entre los beneficiarios.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se abona hoy a quienes posean DNI finalizado en 1. Este beneficio, enfocado en la protección de embarazadas en situación de vulnerabilidad social, replica el esquema de fechas de la AUH.

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Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se pagan hoy a las personas cuyos DNI terminen en 2 y 3. Este conjunto abarca pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, ajustadas a la última actualización de haberes.

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con documentos terminados en 0 y 1 acceden hoy al pago correspondiente. El calendario de este programa, dirigido a trabajadoras registradas y monotributistas, se distribuye en varias jornadas según la terminación del DNI.

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Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 1, así como titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo, cobran hoy sus beneficios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.

Asignaciones Pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago único para matrimonio, nacimiento y adopción se realiza del 12 de mayo al 10 de junio, sin importar el número final del DNI.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo inicia el pago para beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1 a partir del 22 de mayo, por lo que no se encuentra incluida en la fecha de hoy.

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El haber mínimo para jubilados en mayo 2026 es de $393.174,10 y se complementa con un bono extraordinario de $70.000, totalizando $463.174,10 para los beneficiarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 asciende a $393.174,10, resultado de la actualización por inflación aplicada sobre los ingresos previsionales. Quienes perciban este monto reciben un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total acreditado puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo para jubilaciones quedó establecido en $2.645.689,38, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $179.859,20.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor base mensual es de $314.539,28, que llega a $384.539,28 con la suma del bono. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87 y se incrementan hasta $345.221,87 con refuerzo extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos se iguala al haber mínimo y totaliza $463.174,10 con el bono.

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Para el cálculo de aportes y contribuciones, la base imponible mínima es de $132.420,94 y la máxima de $4.303.619,01, vigentes desde este mes.

La Consulta de fechas, montos y detalles de cada prestación de ANSES en mayo de 2026 está disponible en canales oficiales y delegaciones en todo el país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para este mes está fijada en $141.285,31. Para la AUH con Discapacidad, el monto asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y categoría laboral, con las siguientes escalas:

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Nacimiento : $82.353

: $82.353 Adopción : $492.366

: $492.366 Matrimonio : $123.307

: $123.307 Cónyuge : $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales) Prenatal : depende del IGF, entre $70.651 y $14.873

: depende del IGF, entre $70.651 y $14.873 Hijo para protección social : $141.286

: $141.286 Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual fue establecida en $55.672, con montos superiores para zonas diferenciadas.

En el caso de la prestación por desempleo, el valor es de $55.672, aplicable también a monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en la cartelería de las delegaciones del organismo en todo el país.