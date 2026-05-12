El impactante relato de una de las víctimas de la explosión de Santa Cruz: “A mi esposo se le cayó el cielo raso encima”

Las imágenes muestran un operativo de emergencia tras una explosión y posterior incendio en un complejo habitacional. Se aprecian llamas intensas emanando de las ventanas superiores y la parte superior del edificio afectado

Elida Ávalos y su esposo Ariel Perdomo son unas de las víctimas de la tragedia de Santa Cruz. Tras la explosión en un complejo habitacional en Perito Moreno, tres personas muerieron, entre ellos un bebé de dos meses, y otros vecinos perdieron toda su casa. La pareja estaba a punto de acostarse cuando la onda expansiva destruyó todo lo que había dentro de su casa. “Mi esposo estaba sentado y se le cayó el cielo raso encima”, relató la mujer.

Según trascendió de manera extraoficial, los investigadores sospechan que el estallido habría sido provocado por una fuga de gas en una de esas viviendas. El fuego se propagó de inmediato hacia las casas contiguas.

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Ávalos estaba en su habitación cuando ocurrió el estallido. “Todavía ni me había acostado y de repente sentí una explosión y se me trabó la puerta, no podía salir”, relató a La Opinión Austral. Perdomo, que se encontraba sentado en otro sector de la casa, quedó atrapado: “A mi esposo estaba sentado y se le cayó el cielo raso encima”, describió su esposa. Ambos lograron salir, aunque Ávalos se golpeó la cabeza al forzar la puerta. “No entendíamos nada”, recordó.

Una vez en la calle, Perdomo reaccionó de inmediato ante los gritos de los vecinos y fue uno de los primeros en correr hacia la vivienda siniestrada para ayudar a sacar a los niños del lugar, según narró Ávalos. La magnitud del estallido había destrozado vidrios y desplazado viviendas precarias del entorno.

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Tres personas murieron tras la explosión

La vivienda del matrimonio presentaba una paradoja que Ávalos describió con precisión: “La casilla parece que en su estructura está bien, pero adentro está todo destrozado. Como que hizo un impacto hacia dentro, se embolsó, no sé cómo explicarlo”. El televisor, el mueble con todas sus pertenencias, la alacena, la mesada y el sector de lavado quedaron destruidos por completo. Otras cinco personas quedaron en estado muy crítico y fueron derivadas a distintos hospitales provinciales, mientras personal de Bomberos continuaba el relevamiento de escombros en busca de más víctimas. Por esto mismo, las autoridades no descartan que el número de víctimas fatales aumente.

Entre los principales heridos, hay menores de edad. Los niños tienen 11, 9 y 5 años y fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Por otro lado, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras, y dos jóvenes de 20 años permanecieron internados en Perito Moreno con quemaduras leves. El avión sanitario provincial fue alistado de forma preventiva ante una eventual derivación a Buenos Aires. La Escuela de Educación Primaria N°72 “Pioneros del Sur” fue habilitada para alojar a las familias desplazadas de las viviendas linderas.

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La pareja perdió todo en la explosión (Fotos: Gobierno de Santa Cruz)

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias en redes sociales y garantizó la presencia del Estado provincial: “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario. Además, decretó tres días de duelo tras la tragedia y garantizó que el Estado provincial acompañará a las víctimas y damnificados.

La pareja lleva cuatro años en esa vivienda y 18 en Perito Moreno. Llegaron desde otra provincia porque Perdomo no conseguía trabajo; con el tiempo, él se incorporó a una empresa y Ávalos se dedicó al servicio doméstico. El terreno fue una donación del hermano de ella.

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“De a poquito empezamos a juntar plata para construir lo que teníamos”, contó Ávalos. El piso de cemento ya estaba listo y el paso siguiente era colocar cerámica. En marzo de 2026, tras años calefaccionándose a leña, habían logrado conectar el gas por primera vez: “Estábamos contentos y ahora, otra vez de cero”, dijo.

A pesar de la pérdida, dejó un mensaje que resumía la situación de muchas familias afectadas: “Anoche no pude dormir pensando en las personas, porque los materiales van y vienen. Tenemos la vida, eso es lo importante. Así que vamos a salir adelante”.

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