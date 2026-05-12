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Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El Gobierno británico informó que el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, encabezarán el encuentro, en el que las naciones participantes debatirán y expondrán “sus contribuciones militares a la misión defensiva para asegurar la vía marítima cuando las condiciones lo permitan”

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Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

El Reino Unido y Francia copresidirán este martes una reunión telemática con ministros de Defensa de más de 40 países para avanzar en una misión multinacional destinada a reabrir y asegurar el estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y por las tensiones diplomáticas entre Washington y Beijing antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China.

El Gobierno británico informó que el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, encabezarán el encuentro, en el que los países participantes debatirán y expondrán “sus contribuciones militares a la misión defensiva de reabrir y asegurar el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan”.

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Healey afirmó que Londres y sus aliados buscan avanzar más allá de los contactos diplomáticos. “Estamos transformando los acuerdos diplomáticos en planes militares concretos para restablecer la confianza en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cuando copresida esta reunión de naciones de todo el mundo, nuestra labor será asegurarnos de que no solo hablamos, sino que estamos preparados para actuar”, sostuvo el funcionario británico en una nota oficial.

El Ejecutivo británico señaló además que la reunión se apoyará en los “importantes avances” alcanzados en las últimas semanas por planificadores militares de 44 países “de todos los continentes”, un proceso liderado por Londres. La convocatoria también coincide con el despliegue del HMS Dragon en Medio Oriente, uno de los principales buques de guerra británicos, para contribuir “a una futura misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz y salvaguardar la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan”.

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El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde el 28 de febrero, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del flujo mundial de petróleo transportado por vía marítima, por lo que la situación elevó la preocupación internacional sobre el abastecimiento energético y el comercio global.

La convocatoria también coincide con el despliegue del HMS Dragon en Medio Oriente, uno de los principales buques de guerra británicos, para contribuir “a una futura misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz y salvaguardar la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan” (REUTERS)
La convocatoria también coincide con el despliegue del HMS Dragon en Medio Oriente, uno de los principales buques de guerra británicos, para contribuir “a una futura misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz y salvaguardar la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan” (REUTERS)

Washington y Teherán continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, aunque las últimas propuestas recibieron rechazos de ambas partes. Trump advirtió este lunes que el alto el fuego vigente desde abril con Irán es “increíblemente frágil”.

En paralelo a la crisis en Medio Oriente, la visita oficial que Donald Trump realizará esta semana a China también estará marcada por las diferencias entre Washington y Beijing en torno a Irán. China es el principal comprador internacional de petróleo iraní, pese a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra 12 personas y entidades acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní hacia China. La medida coincidió con los preparativos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para mantener reuniones con el viceprimer ministro chino He Lifeng en Seúl.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que la diplomacia de alto nivel entre ambos países es “insustituible”. “China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos con espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar más estabilidad y certeza a un mundo volátil e interconectado”, declaró.

Consultado sobre la presión estadounidense contra Irán, Guo sostuvo que la posición china sobre ese país es “coherente” y aseguró que Beijing continuará desempeñando “un papel positivo” para promover un alto el fuego y negociaciones de paz.

En paralelo a la crisis en Medio Oriente, la visita oficial que Donald Trump realizará esta semana a China también estará marcada por las diferencias entre Washington y Beijing en torno a Irán (AP)
En paralelo a la crisis en Medio Oriente, la visita oficial que Donald Trump realizará esta semana a China también estará marcada por las diferencias entre Washington y Beijing en torno a Irán (AP)

Durante su estadía en Beijing, Trump anticipó además que discutirá con Xi Jinping la venta de armas estadounidenses a Taiwán, uno de los principales focos de tensión entre ambos países.

Consultado sobre si Estados Unidos debe continuar vendiendo armamento a la isla, Trump respondió: “Voy a tener esa discusión con el presidente Xi”. El mandatario agregó: “Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos, y tendré esa discusión. Es una de las muchas cosas de las que hablaré”.

Trump también se refirió al riesgo de una invasión china sobre Taiwán y expresó: “No creo que ocurra”. Luego añadió: “Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra”.

El mandatario estadounidense sostuvo además que Estados Unidos está “muy, muy lejos” de Taiwán en comparación con China.

La Casa Blanca indicó que Trump viajará acompañado por importantes empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. La agenda incluirá conversaciones sobre comercio y seguridad internacional.

(Con información de AFP)

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