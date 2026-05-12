Estrés, ansiedad y pánico: cómo diferenciarlos y claves de expertos para afrontar las crisis

Las crisis de ansiedad y los ataques de pánico pueden causar palpitaciones, opresión en el pecho y sensación de peligro inminente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón se acelera, cuesta respirar, aparece presión en el pecho y una sensación urgente de peligro. Muchas personas creen estar sufriendo una emergencia cardíaca cuando en realidad atraviesan un ataque de pánico o una crisis de ansiedad.

La experiencia puede resultar tan intensa que algunas personas terminan en guardias médicas convencidas de que algo grave ocurre en el cuerpo. Palpitaciones, mareos, temblores, sensación de ahogo o miedo a morir son algunas de las manifestaciones más frecuentes.

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Aunque el origen esté relacionado con ansiedad, los cambios físicos son reales. Según información de la Mayo Clinic, durante estos episodios se activan mecanismos biológicos vinculados con el estrés y la supervivencia que modifican el funcionamiento cardiovascular, respiratorio y muscular.

El principal desafío suele ser distinguir cuándo se trata de una reacción asociada a ansiedad y cuándo existe un problema cardíaco, respiratorio o neurológico que requiere atención inmediata.

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Cómo se siente un ataque de pánico

Los ataques de pánico suelen aparecer de manera repentina y alcanzar su máxima intensidad en pocos minutos. Muchas personas describen una sensación abrupta de pérdida de control acompañada por taquicardia, opresión en el pecho, respiración acelerada, sudoración o miedo intenso a desmayarse o morir. También pueden aparecer hormigueos, náuseas, mareos, visión borrosa y una sensación de desconexión del entorno o del propio cuerpo.

La diferencia entre estrés, ansiedad y ataque de pánico reside en la intensidad, la duración y el desencadenante de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, la experiencia resulta tan impactante que el miedo deja de centrarse solamente en la crisis y pasa a enfocarse en la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Hay personas que empiezan a evitar transporte público, reuniones, supermercados o lugares cerrados después de atravesar episodios intensos.

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Los especialistas remarcan que estas reacciones no son imaginarias. Durante una crisis aumentan la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la liberación de adrenalina, generando manifestaciones físicas concretas y medibles.

Por qué aparecen los ataques de pánico

Los especialistas explican que los ataques de pánico no suelen tener una única causa. Según la Cleveland Clinic y los National Institutes of Health (NIH), estos episodios pueden estar relacionados con una combinación de predisposición biológica, estrés sostenido, experiencias traumáticas, alteraciones en neurotransmisores y una mayor sensibilidad del cerebro a las señales de alerta.

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En algunos pacientes, el organismo permanece durante largos períodos en un estado de hipervigilancia, como si estuviera preparado constantemente para reaccionar frente a una amenaza. Con el tiempo, pequeños cambios normales del cuerpo —como una aceleración del pulso, tensión muscular o dificultad para respirar— pueden interpretarse como señales de peligro y activar una respuesta de alarma desproporcionada.

El ataque de pánico suele aparecer de forma repentina y puede provocar taquicardia, sudoración, mareos y miedo intenso a morir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Harvard Medical School explica que el cerebro no espera siempre a confirmar una amenaza real para reaccionar. Cuando interpreta determinadas señales físicas o emocionales como peligrosas, puede activar automáticamente mecanismos de supervivencia antes de que exista una evaluación racional completa.

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Por qué el cuerpo reacciona como si existiera un peligro real

A nivel fisiológico, buena parte de esta reacción comienza en la amígdala cerebral, una estructura que funciona como una especie de alarma interna.

Cuando interpreta una amenaza —real o percibida— desencadena la llamada respuesta de lucha o huida, un mecanismo evolutivo diseñado para preparar al organismo frente a situaciones peligrosas, según detalló la Harvard Medical School.

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Especialistas explican que la amígdala cerebral activa la respuesta de lucha o huida durante une crisis de ansiedad o pánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento se libera adrenalina, aumenta el pulso, la respiración se acelera y los músculos se tensan para preparar al cuerpo para reaccionar rápidamente.

Además, de acuerdo con la Cleveland Clinic, muchas personas comienzan a respirar de manera rápida y superficial sin darse cuenta. Esta hiperventilación altera el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, favoreciendo mareos, hormigueos, sensación de desmayo y mayor percepción de falta de aire.

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Estrés, ansiedad y ataques de pánico: cuáles son las diferencias

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, estrés, ansiedad y ataques de pánico no son exactamente lo mismo.

El estrés suele aparecer frente a situaciones concretas, como problemas laborales, exámenes o conflictos personales. Generalmente disminuye cuando desaparece el factor desencadenante.

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La ansiedad, en cambio, puede mantenerse incluso sin una amenaza inmediata y generar preocupación persistente, hipervigilancia y síntomas físicos recurrentes.

Factores como predisposición biológica, estrés sostenido y experiencias traumáticas pueden aumentar el riesgo de ataques de pánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de pánico representan una reacción mucho más abrupta e intensa. Pueden surgir de forma inesperada y provocar una activación física extrema en cuestión de minutos.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, algunas personas presentan una mayor sensibilidad a las señales internas del cuerpo. Esto hace que perciban con más intensidad cambios normales en la respiración, el pulso o la tensión muscular, favoreciendo interpretaciones alarmantes.

Cuando estas manifestaciones se vuelven frecuentes, persistentes o comienzan a interferir con la vida cotidiana, es importante consultar con un profesional de la salud mental para recibir una evaluación adecuada y evitar que los síntomas se vuelvan más incapacitantes.

Qué hacer para calmar una crisis de ansiedad

Una de las herramientas más utilizadas es la respiración lenta y profunda. Respirar de manera pausada ayuda a enviar señales de seguridad al cerebro y favorece la activación del sistema parasimpático, encargado de reducir el estado de alerta físico.

Los especialistas recomiendan inhalar lentamente por la nariz, sostener el aire algunos segundos y exhalar de forma gradual. También puede ayudar enfocarse en estímulos concretos del entorno —como sonidos, objetos o sensaciones físicas— para interrumpir el circuito de miedo y reducir la sensación de desconexión.

La técnica de grounding 5-4-3-2-1 ayuda a recuperar la calma durante crisis de ansiedad mediante el enfoque en estímulos sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic destaca además la importancia de disminuir el consumo excesivo de cafeína, alcohol y tabaco, ya que estas sustancias pueden aumentar la vulnerabilidad a las crisis. Mantener actividad física regular, dormir adecuadamente y sostener rutinas de relajación también contribuye a disminuir la activación constante del sistema nervioso.

La Harvard Medical School también destaca que dedicar algunos minutos diarios a prácticas de relajación puede ayudar a disminuir la activación constante del sistema nervioso y mejorar la tolerancia al estrés.

Técnicas de “grounding” o anclaje: cómo funciona el método 5-4-3-2-1

Además, especialistas en salud mental recomiendan técnicas de “grounding” o anclaje para disminuir la intensidad de una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Estos ejercicios buscan volver la atención al presente cuando aparecen pensamientos catastróficos, miedo intenso o sensación de desconexión del entorno.

Según la Cleveland Clinic, una de las más utilizadas es la técnica “5-4-3-2-1”, que consiste en identificar:

Cinco cosas que se puedan ver.

Cuatro que se puedan tocar.

Tres sonidos que se puedan escuchar.

Dos olores que se puedan percibir.

Una cosa que se pueda saborear.

Cómo se tratan los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad

Los especialistas señalan que los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad tienen tratamiento y que muchas personas logran reducir significativamente la frecuencia e intensidad de las crisis con acompañamiento profesional.

Tanto la Mayo Clinic como la Cleveland Clinic coinciden en que una de las herramientas más utilizadas es la terapia cognitivo-conductual (TCC), orientada a identificar pensamientos catastróficos y desarrollar estrategias para regular las reacciones físicas y emocionales.

El tratamiento de ataques de pánico y ansiedad incluye terapia cognitivo-conductual y, en algunos casos, medicación recetada por profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, los profesionales también pueden indicar medicación —como antidepresivos o ansiolíticos— cuando las crisis son frecuentes o interfieren significativamente con la vida cotidiana.

Cuándo es importante buscar atención médica

Los especialistas recomiendan consultar siempre ante síntomas nuevos, intensos o dudosos, especialmente si existe dolor en el pecho persistente, pérdida de conocimiento, dificultad respiratoria severa o antecedentes cardíacos. El diagnóstico de ansiedad o trastorno de pánico requiere descartar primero otras enfermedades que pueden manifestarse de manera similar.

Comprender que estas reacciones tienen una base biológica real y que existen herramientas eficaces para manejarlas puede ayudar a disminuir el miedo y facilitar una consulta temprana.

Para muchas personas, ponerle nombre a lo que ocurre representa el primer paso para recuperar la sensación de control y volver a realizar actividades cotidianas sin vivir en alerta permanente.