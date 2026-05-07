Salud

Quiste de Baker, el inesperado bulto detrás de la rodilla: cuándo puede ser una señal de alerta para la salud articular

Cómo reconocer este cambio en el cuerpo, qué pistas ofrece sobre posibles problemas en la articulación y por qué es clave consultar ante ciertos síntomas

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Una persona de pie con pantalones cortos muestra un bulto grande en la parte posterior de la rodilla, mientras una mano enguantada de blanco lo señala.
El quiste de Baker es una acumulación de líquido sinovial en la parte posterior de la rodilla asociada a enfermedades articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quiste de Baker es una acumulación de líquido sinovial en la zona posterior de la rodilla que se manifiesta como un bulto palpable y suele asociarse a enfermedades articulares, en particular artrosis, lesiones meniscales o artritis inflamatoria, según fuentes médicas especializadas. En muchos casos, se detecta de manera casual, ya que el paciente no refiere síntomas y el hallazgo ocurre durante estudios de imagen por otras causas.

En términos médicos, el quiste de Baker, también denominado quiste poplíteo, es un saco relleno de líquido sinovial que se forma en la región posterior de la rodilla. Su causa más frecuente es la existencia de patologías articulares o inflamatorias, entre las que destacan la artrosis, las lesiones de menisco, la artritis y los traumatismos. Puede desarrollarse tanto en adultos como en niños, aunque en los adultos casi siempre existe una enfermedad articular subyacente.

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Cuando el quiste es pequeño o está en fase asintomática, suele pasar desapercibido. Sin embargo, su crecimiento puede provocar molestias, dolor, presión o hinchazón en la zona posterior de la rodilla, sobre todo al flexionar o extender la pierna.

Los quistes pueden variar de tamaño, desde apenas perceptibles hasta bultos que superan los 5 centímetros de diámetro. En situaciones puntuales, llegan a acumular más de 150 mililitros de líquido, generando riesgo de compresión sobre nervios y vasos sanguíneos de la pierna.

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Manifestaciones clínicas y diagnóstico del quiste de Baker

En la mayoría de los casos, el quiste de Baker es asintomático y se detecta por hallazgos en estudios de imagen, como la ecografía o la resonancia magnética. Cuando se presentan síntomas, los pacientes describen principalmente sensación de tensión, bulto o presión en la rodilla, que aumenta con la actividad física. Si el tamaño es reducido, el quiste puede no ser palpable ni visible externamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de los quistes de Baker se detecta de manera asintomática mediante estudios de imagen como la ecografía o la resonancia magnética (Imagen Ilustrativa Infobae)

La complicación más frecuente es la rotura del saco, que libera el líquido hacia la pantorrilla y ocasiona dolor agudo, inflamación, calor y enrojecimiento en la parte inferior de la pierna. Este cuadro puede confundirse clínicamente con una trombosis venosa profunda, por lo que el diagnóstico diferencial es fundamental para evitar errores terapéuticos.

El momento de aparición y evolución del quiste depende de la enfermedad articular de base. Un proceso inflamatorio agudo, como una artritis, o un derrame articular voluminoso puede originar el quiste en pocos días, mientras que en patologías crónicas como la artrosis, el desarrollo es más lento y puede abarcar semanas, meses o incluso años.

Causas y factores de riesgo

El quiste de Baker se asocia principalmente a procesos que generan aumento de líquido sinovial en la articulación de la rodilla. Las causas más frecuentes incluyen artrosis, lesiones meniscales, artritis reumatoide, artritis inflamatorias y traumatismos. En niños, puede surgir sin patología articular asociada y suele resolverse espontáneamente en la mayoría de los casos.

Ilustración médica que muestra la anatomía interna de la rodilla, revelando un quiste de Baker superficial, una bolsa transparente con líquido.
El origen del quiste de Baker varía según la enfermedad articular de base: aparece rápido en la artritis aguda y de forma lenta en la artrosis crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo adicionales son antecedentes de lesiones deportivas, intervenciones quirúrgicas previas en la rodilla y enfermedades inflamatorias sistémicas. El sobrepeso y la actividad física intensa también pueden contribuir a la aparición del quiste en personas predispuestas.

Opciones de tratamiento y pronóstico

El tratamiento del quiste de Baker se determina según la intensidad de los síntomas y el tamaño de la acumulación. En ausencia de molestias, se recomienda un manejo expectante y control evolutivo.

Cuando existen síntomas, el abordaje conservador es la primera opción: incluye reposo relativo, antiinflamatorios, fisioterapia y tratamiento específico de la patología articular subyacente. Las infiltraciones intraarticulares pueden ayudar a controlar la inflamación y, al disminuir la presión interna, facilitar la reducción del quiste.

Una fisioterapeuta de uniforme azul examina la rodilla de una paciente con una rodillera beige, sentada en una camilla azul en una clínica.
El tratamiento conservador del quiste de Baker contempla reposo, antiinflamatorios, fisioterapia y el control de la enfermedad articular subyacente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos seleccionados, se realiza una aspiración ecoguiada del líquido, que puede combinarse con infiltraciones de corticoides. Si existe una lesión intraarticular persistente o el tratamiento conservador no resulta eficaz, se valora la intervención quirúrgica mediante artroscopia para tratar la causa primaria. La resección directa del quiste es excepcional y se reserva para situaciones muy concretas, como quistes de gran tamaño que comprimen estructuras vasculares o nerviosas.

La recuperación tras tratamientos conservadores o aspiraciones suele producirse en pocos días, y el alivio de los síntomas puede llegar en menos de 72 horas tras la evacuación del líquido. Si la cirugía es mínimamente invasiva, el proceso de recuperación oscila entre dos y seis semanas.

En casos de intervenciones quirúrgicas mayores, el retorno a la actividad habitual dependerá tanto de la magnitud de la cirugía como del estado de la articulación antes del procedimiento, según destacan sociedades médicas de reumatología y traumatología.

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